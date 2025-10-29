Los bares y las calles de Río están vacíos después de un día de operaciones policiales masivas en los complejos de Penha y Alemão

El temor generado por el gran operativo de la Policía Civil y Militar en los complejos Penha y Alemão, en la Zona Norte de Río, durante todo este martes (280), dejó las calles y bares de Río de Janeiro vacíos esta noche. Lugares emblemáticos de la escena bohemia carioca, como Buxixo, en Tijuca, y la Avenida Atlântica, frente al Copacabana Palace, vieron cómo las conversaciones, la música y las risas eran reemplazadas por puertas cerradas, bares vacíos y escaso tráfico vehicular.

Buxixo, una zona bohemia en la vacía Tijuca Alexandre Cassiano

En la plaza de São Salvador, en el barrio de Laranjeiras, al sur de la ciudad, no se veía el bullicio habitual de jóvenes charlando ni de amigos reuniéndose en los bares de la zona. En cambio, había poca gente, e incluso los que estaban parecían preocupados.

Bajo Botafogo cerrado Walter Farias

“Solo estoy de paso porque necesitaba ir al mercado a comprar algunas cosas urgentes, pero tengo prisa. Cualquier otra noche estaría viendo un partido en alguna mesa, pero hoy es una noche tranquila en casa”, reveló un residente que prefirió no ser identificado.

Cierre de un establecimiento en la plaza Martin Luther King, en Botafogo Walter Farias

La situación se repite en Largo do Machado, un distrito vecino. Allí, los establecimientos de la Rua Arno Konder, conocidos por su actividad nocturna, estaban prácticamente vacíos, y los que se arriesgaron a permanecer abiertos se encontraron con menos aglomeraciones de lo habitual.

“Sabemos que el martes no suele ser uno de los días más concurridos. Pero hoy es realmente difícil, las calles están bastante vacías y los clientes que aparecen se quedan menos tiempo de lo habitual”, reveló Luis Felipe, camarero de uno de los restaurantes locales.

Pero no fueron solo los bares los que sintieron los efectos de la tensa atmósfera que se respiraba en la ciudad. Cerca de allí, en la calle Catete, una farmacia abierta las 24 horas también cerró sus puertas.

En Botafogo, llamó la atención la falta de tránsito vehicular y peatonal en la calle Voluntários da Pátria, una de las principales calles del barrio y vía clave para quienes se desplazan hacia otros barrios de la zona sur y del centro de la ciudad.

Un vibrante centro de la vida nocturna de Río de Janeiro, la Rua Arnaldo Quintela en Botafogo, elegida por la revista Time Out como la octava zona más “cool” del mundo en su edición 2024, también estaba vacía este martes.

Los campos de fútbol del Atero do Flamengo, famosos por su alta rotación de partidos, también están experimentando un impacto en el flujo de personas.

Megaoperación

Un importante operativo de la Policía Civil y Militar en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la Zona Norte de Río, dejó cuatro agentes muertos y ocho heridos la mañana de este martes. Según la Policía Civil, 60 sospechosos fueron asesinados, dos de ellos bahianos. Cuatro residentes también recibieron disparos. El objetivo del operativo es ejecutar órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho (CV), 30 de los cuales son de fuera de Río, que se esconden en los dos complejos de favelas identificados por la investigación como bases para el proyecto de expansión territorial del CV.

Al final de la tarde, 81 personas habían sido arrestadas y 93 fusiles habían sido incautados en el operativo, en el que participaron 2500 policías y fiscales de la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ).