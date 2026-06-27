Los diez terremotos más letales de América Latina

CARACAS.- Los dos potentes terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela y la capital, Caracas, el miércoles, y que ya dejaron más de 1400 muertos, fueron los más letales en la historia moderna de Venezuela.

Hasta ahora, el que había causado más víctimas letales había sido el ocurrido en 1967, que dejó 240 muertos.

Mapa de los terremotos más letales en América Latina

Históricamente, varios terremotos importantes en Latinoamérica, región con complejas zonas de fallas, han causado destrucción generalizada y numerosas pérdidas de vidas. A continuación, 10 de los terremotos más mortíferos de la región, desde Venezuela en 1812 hasta Haití en 2010:

1. Haití en 2010

Magnitud: 7.0

Número de muertos: 316.000

A pesar de registrar una magnitud menor que otros terremotos de esta lista, el terremoto de Haití de 2010 fue el segundo más mortífero de la historia, solo superado por el terremoto de la provincia de Shaanxi en China en 1556, que dejó un saldo estimado de 830.000 muertos.

Una escena desoladora de los destrozos del terremoto de Haití LA NACION

Este terremoto fue particularmente devastador porque azotó la densamente poblada capital, Puerto Príncipe, que carecía de infraestructura sólida y edificios diseñados para resistir fuertes temblores. Las malas prácticas de construcción, los edificios de hormigón y la falta de servicios para responder al desastre contribuyeron al elevado número de víctimas mortales.

El terremoto provocó pérdidas estimadas en 8000 millones de dólares, casi el 120% del PBI del país en 2009.

2. Ecuador y Colombia en 1868

Magnitud: 7,7

Número de muertos: 70.000

Este conjunto de terremotos, que comenzó con un sismo de menor intensidad en la madrugada del 15 de agosto y culminó con un temblor de magnitud 7,7 a la mañana siguiente, destruyó varias ciudades y provocó la muerte de aproximadamente 40.000 personas en Ecuador y 30.000 en Colombia.

En un libro publicado ese año que documentaba el desastre, una comisión gubernamental escribió que la ciudad de Ibarra estaba dormida cuando el terremoto sacudió la zona a la 1.15 de la madrugada. El libro afirmaba: “En menos de tres segundos, (Ibarra) se convirtió en un gran y lúgubre cementerio. Casi toda su población quedó sepultada bajo las ruinas de sus propias habitaciones”.

3. Perú en 1970

Magnitud: 7,9

Número de muertos: 66.794

Este terremoto submarino provocó el deslizamiento de tierra más mortífero de la historia tras desestabilizar la pared norte de la montaña más alta de Perú. La masa de hielo glacial y roca cobró velocidad y arrastró escombros mientras se precipitaba hacia las localidades de Yungay y Ranrahirca a velocidades de hasta 335 km/h.

El deslizamiento de tierra arrasó las poblaciones con casi 80 millones de metros cúbicos de hielo y rocas, sepultándolas bajo hasta 4 metros de lodo. Se estima que 19.000 personas murieron en Yungay, mientras que solo 2500 sobrevivieron. Hasta el 70 % de otras poblaciones, como Chimbote y Huaras, quedaron destruidas. Casi un millón de personas se quedaron sin hogar.

4. Ecuador en 1797

Magnitud: 8,3

Número de muertos: 40.000

Este temblor, el más potente que se conoce que haya azotado Ecuador, alcanzó el segundo nivel más alto en la escala de intensidad de Mercalli modificada, que mide los efectos experimentados por las personas.

El terremoto provocó deslizamientos de tierra y causó una destrucción generalizada en todo Ecuador, incluyendo Quito, Riobamba, Latacunga y Ambato. Historiadores y testigos presenciales describen un temblor violento que arrasó edificios en cuestión de segundos.

5. Chile en 1939

Magnitud: 8,3

Número de muertos: 30.000

Chile es conocido por el terremoto más fuerte registrado en la historia, de magnitud 9,5 en 1960; sin embargo, fue el terremoto de 1939 en la ciudad sureña de Chillán el que marcó el terremoto más mortífero del país.

Imagen del 26 de junio de 2026 de trabajadores remueven escombros de un edificio derrumbado en Caracas en busca de sobrevivientes luego de que se registraran dos terremotos [e]STR - XinHua

En un libro que documenta los terremotos en Chile, la sismóloga Cinna Lomnitz afirmó que los materiales de construcción débiles, como el adobe, junto con una “ausencia virtual de diseño de ingeniería o de medidas contra la fuerza lateral”, contribuyeron al elevado número de víctimas mortales.

El terremoto destruyó las ciudades de Chillán y Concepción y dio lugar al primer código de construcción antisísmica de Chile.

6. Venezuela en 1812

Magnitud: 7,7

Número de muertos: 26.000

Un análisis de 1962 sugiere que este evento fue en realidad un trío de terremotos desencadenados entre sí y muy cercanos entre sí. El sismo destruyó alrededor del 90% de Caracas y causó miles de muertes en Barquisimeto, Mérida, La Guaira y San Felipe.

El desastre ocurrió durante la guerra revolucionaria de Venezuela contra España, que las autoridades españolas calificaron de castigo divino contra los revolucionarios. Estados Unidos envió alimentos y dinero a Venezuela, en un ejemplo temprano de ayuda exterior.

7. Arica en 1868

Magnitud: 8,5

Número de muertos: 25.000

Este terremoto azotó la ciudad de Arica, en lo que entonces era Perú y ahora es Chile, destruyendo las ciudades de Arica, Arequipa, Moquegua, Mollendo e Ilo.

La fuerza del tsunami también provocó un fenómeno que arrasó ciudades portuarias peruanas y generó olas devastadoras que llegaron hasta Hawái y Nueva Zelanda.

8. Guatemala en 1976

Magnitud: 7,5

Número de muertos: 23.000

Equipos de rescate operan maquinaria pesada en el sitio de un edificio derrumbado en Caracas el 25 de junio de 2026, tras los terremotos. Venezolanos desesperados se apresuraron a encontrar y rescatar a sus seres queridos atrapados con vida bajo los escombros de los edificios derrumbados después de que dos fuertes terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieran el norte de Venezuela JUAN BARRETO - AFP

Tras sacudir una zona densamente poblada, incluyendo la capital, Ciudad de Guatemala, a las 3 de la madrugada, este terremoto provocó daños en al menos 100.000 kilómetros cuadrados. Las casas de adobe quedaron arrasadas y las fuertes réplicas causaron más muertes. Casi 1,2 millones de personas se quedaron sin hogar y cerca de dos quintas partes de los hospitales del país quedaron destruidos.

9. Venezuela en 1797

Magnitud: No disponible

Número de muertos: 16.000

El geógrafo y naturalista alemán Barón Alexander von Humboldt documentó este terremoto que destruyó la ciudad de Cumaná y sus alrededores. Testigos presenciales reportaron fuertes ruidos subterráneos y olor a azufre antes del sismo, y un catálogo de terremotos pasados ​​de 1855 describió “llamas que surgieron de la tierra, seguidas de un ruido subterráneo como burbujeo, y luego seguido de sacudidas” cerca de la bahía de Cariago.

10. Argentina en 1861

Magnitud: No disponible

Número de muertos: 14.000

El terremoto se produjo cerca de la medianoche y destruyó la mayoría de los edificios, incluida la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Mendoza. Las omnipresentes lámparas de gas de la época contribuyeron a los incendios que arrasaron los escombros y duraron días, provocando saqueos y pillajes generalizados.

La base de datos de terremotos significativos no proporciona la magnitud del sismo, pero otros registros estiman que alcanzó una magnitud de 7,2.