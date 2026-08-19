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Mamdani impulsa en Nueva York una medida inédita para que los padres pasen “tiempo libre” sin sus hijos

El evento se desarrolló el domingo último por cuatro horas y tiene el objetivo de “hacer más fácil” la crianza familiar

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Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani
Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsó el último fin de semana una inédita iniciativa para que los padres logren pasar “tiempo libre” sin sus hijos durante una noche.

El evento se desarrolló el domingo pasado con el objetivo de “hacer más fácil” la crianza familiar, según manifestó Mamdani en sus redes sociales.

“Padres, ¿qué harían con cuatro horas de tiempo libre sin los niños? Lanzamos el programa de Parents’ Night Out para devolverle a los padres de Nueva York un poco de tiempo libre para ellos mismos, porque estamos comprometidos con hacer más fácil la tarea de criar una familia en la mejor ciudad del mundo”, publicó el alcalde en X.

El video que compartió Mamdani
El video que compartió Mamdani

En el video que acompañó el posteo, una voz en off anunciaba que Nueva York estaba ofreciendo a los padres “una noche libre”. “Mamdani quiere que los padres neoyorquinos que no tuvieron una salida solos en un tiempo coloquen algo en la agenda”, agregó.

En otra publicación, el alcalde neoyorquino señaló que los padres de los cinco distritos tuvieron una noche para ellos mismos mientras que los niños disfrutaron de “actividades gratuitas” en los centros recreativos seleccionados.

El mensaje de Mamdani
El mensaje de MamdaniRedes

“El cuidado infantil gratuito y accesible no solo hace que nuestra ciudad sea más asequible, también le devuelve tiempo a los padres de NYC para descansar, recargarse o simplemente disfrutar de una noche fuera”, expresó.

De qué se trata la iniciativa

La propuesta se llamó “Parents’ Night Out” (Noche libre para los padres) y se realizó por cuatro horas. Los adultos responsables dejaron a sus hijos en diversos centros recreativos de la ciudad estadounidense a las 16 y luego los pasaron a buscar a las 20.

“Disfruta de un poco de tiempo libre mientras tus hijos disfrutan de una velada llena de diversión en su centro recreativo local”, publicó en el aviso el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York, el área encargada del evento.

“Todos sabemos que uno de los mayores retos de la paternidad es encontrar un poco de tiempo para uno mismo sin tener que preocuparse por los hijos. ¡Estamos aquí para ayudarte!“, afirmó.

La promoción del Departamento de Parques y Recreación de Nueva York
La promoción del Departamento de Parques y Recreación de Nueva YorkCaptura

El programa estuvo dirigido para niños de entre 6 y 13 años y contó con actividades deportivas y de fitness, artes y manualidades y exploración de la naturaleza. Además, estaba incluida la cena y las bebidas, todo en forma gratuita.

El evento se desarrolló en los centros de recreación de cada uno de los distritos neoyorquinos: The Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island.

Para acceder había que registrarse previamente, con la única condición de obtener una membresía del Centro de Recreación de Parques de la ciudad.

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