Los equipos de rescate de Francia y España combaten el fuego contra reloj antes de la llegada de otra ola de calor

PARÍS.– El cielo se ha vuelto color naranja-cobrizo y el aire irrita los ojos y sofoca los pulmones. En las rotondas de Gironda, columnas de humo se elevan como torres que se derrumban al revés, hacia arriba, mientras que a cien kilómetros de Madrid, colinas enteras se consumen bajo un sol impiadoso. En ambos territorios, bomberos y equipos de rescate combaten el fuego contra reloj antes de la llegada de otra ola de calor

Desde hace una semana, Francia y España arden juntas en un mismo incendio continental que nada, ni los aviones cisterna ni las plegarias, parece capaz de extinguir por completo. Los especialistas califican este fenómeno indomable de “tempestad de fuego”. La gente lo llama simplemente “el apocalipsis”.

Captura de un video facilitado por la Guardia Civil, de la evolución del incendio en el suroeste de la Comunidad de Madrid Guardia Civil - EFE

El recuento es vertiginoso. En Francia, el fuego iniciado al norte de la cuenca de Arcachon, sobre la fachada atlántica, destruyó 19.000 hectáreas y 100 edificios en tres días, antes de continuar su avance hacia la vecina región de las Landes.

Desde el miércoles por la noche, se produjeron al menos 141.000 evacuaciones debido a los incendios que asolan el suroeste francés, con 110.000 personas evacuadas en Gironda y 31.000 en las Landes.

Una cifra que desde entonces se disparó: 220.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y 438 casas e industrias quedaron reducidas a cenizas solo en esa región, mientras este lunes, las llamas se acercaban inexorablemente a Burdeos, corazón del viñedo mundial, y sus 850.000 habitantes, una proximidad que hiela la sangre a las autoridades locales.

En total, 42.000 hectáreas de bosques y pequeñas urbanizaciones fueron devoradas por las llamas, más de cuatro veces la superficie de París.

En España, las autoridades locales califican el incendio que devasta la región de Madrid como el más importante de su historia reciente. Arde desde el 16 de julio en las tierras áridas y poco pobladas de Castilla-La Mancha. En total, 76.000 personas fueron evacuadas en el país, mientras que otras 30.000 tuvieron que permanecer confinadas en sus hogares.

Este lunes, las autoridades de ambos países mencionaban signos de mejoría, aunque sin atreverse a hablar de un control total. En España, Pedro Sánchez calificó la noche como “muy positiva” en cuanto al control de las llamas, aunque advirtió que aún quedan horas difíciles por delante.

En Burdeos, el presidente Emmanuel Macron declaró “controlado” el incendio de las Landes, aunque no así en de la Gironda: “Las próximas semanas serán duras para el país”, reconoció el mandatario.

Un bombero riega los restos de un vehículo mientras combate un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila CESAR MANSO - AFP

El fenómeno que comenzó hace apenas cinco días y dejó atónitos a los bomberos tiene un nombre bárbaro: “pyrocumulonimbus”. Se trata de una auténtica “tormenta de fuego”, donde el calor del incendio genera su propio sistema nuboso, capaz de proyectar brasas a kilómetros de distancia y de provocar rayos que inician nuevos focos.

“Es una estrategia de guerra. No dejan de bombardearnos y tenemos que poner a todo el mundo a salvo”, resumió con una metáfora el teniente coronel Éric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos.

En la península de Cap-Ferret, evacuada de forma precipitada, al igual que en La Porge, las casas ardieron hasta los cimientos. Un residente, que regresó para inspeccionar los escombros de un barrio residencial devastado, solo encontró fachadas ennegrecidas donde, hace apenas unos días, transcurría su serena vida de jubilado.

Desde entonces, un avión DHC-8 Dash 8 de la seguridad civil lanza continuamente retardante rojo sobre Marcheprime, mientras unos 40 camiones de bomberos permanecen estacionados en un centro escolar convertido en puesto de mando, junto a cisternas cedidas por agricultores locales.

Ante la magnitud del desastre, Emmanuel Macron pidió a las Fuerzas Armadas que “se movilicen para reforzar al máximo la seguridad civil”. Una requisición excepcional que refleja la sensación de urgencia que embarga al ejecutivo.

Y la tregua prometida podría ser breve: Météo-France anuncia la probabilidad de una nueva ola de calor a partir de este martes, una perspectiva que inquieta incluso a la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, quien teme una “agravación del fenómeno”.

Sumadas, ambas crisis han desplazado ya a más de 325.000 personas, una cifra que ascendió hasta superar los 370.000 desplazados a ambos lados de los Pirineos. El equivalente a la población de una gran metrópoli, lanzada a las carreteras en apenas unos días.

Un bombero lanza agua sobre los escombros mientras combate un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila, a 80 km al oeste de Madrid CESAR MANSO - AFP

En el terreno, los relatos se asemejan, sea cual fuere el idioma. En un gimnasio reconvertido en centro de acogida improvisado al norte de Madrid, Roberto Velasco, de 84 años, relata haber huido de su pueblo, Navalagamella, sin saber qué llevarse, convencido de que su casa entera se quemaría.

Cerca de allí, Juan Manuel Moreno, de 71 años, natural de Aldea del Fresno, muestra en su teléfono fotos de las inundaciones de 2023 y de la tormenta de nieve Filomena en 2021: para él, “esta sucesión de catástrofes no es fruto del azar”.

En España, un hombre fue detenido el viernes bajo sospecha de haber provocado el incendio de Ávila utilizando maquinaria agrícola en una zona donde estaba totalmente prohibido. En Francia, desde el 6 de julio, los detenidos sospechados de delitos similares ascienden a 162.

El rey Felipe VI y la reina Letizia se desplazaron a un centro de evacuación en Villamanta, donde el monarca rindió homenaje a quienes tuvieron que abandonar sus hogares desde hace cuatro días y a quienes lo han perdido todo. Incluso desde el Vaticano, el Papa ha pedido rezar por las víctimas y por los equipos de rescate movilizados.

En el terreno girondino, donde varios cientos de militares apoyan ahora a los bomberos junto a ocho nuevas unidades móviles de la policía y la gendarmería encargadas de las evacuaciones.

El gobierno ordenó el envío urgente de 1,5 millones de mascarillas FFP2 a Gironda para proteger tanto a los intervinientes como a los habitantes expuestos al humo.

El primer ministro francés Sébastien Lecornu advirtió que podrían decidirse nuevas evacuaciones allí donde sean necesarias, las cuales deberán cumplirse sin demora. Asimismo, se decidieron requisiciones de maquinaria de construcción y medios de transporte colectivo para trasladar los refuerzos hacia la zona de los incendios.

Pedro Sánchez, quien se desplazó personalmente a las zonas de operaciones de rescate, reiteró su llamamiento a un pacto nacional contra los efectos del cambio climático, al que considera directamente responsable de la intensidad sin precedentes de estos incendios.

A ambos lados de los Pirineos, la misma pregunta resurge cada verano: la de los medios aéreos envejecidos, entre los cansados Canadair franceses y una flota europea compartida que algunos representantes consideran insuficiente, ante el temor de que Francia se quede pronto sin manos ni alas para apagar sus propios bosques. Una versión rotundamente desmentida por el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

Los bomberos trabajan para extinguir las llamas durante un incendio forestal en Lege-Cap-Ferret, en el departamento de Gironda Stephane Mahe - REUTERS

“No puedo dejar que digan cualquier cosa. Francia tiene una flota considerable de aviones hidrantes que, es verdad, necesitan periódicamente revisión por la seguridad de nuestros pilotos. Pero lo que nos falta en casos excepcionales como estos, lo alquilamos”, declaró.

La fuerza global antiincendios de la que dispone Francia se compone de 40.000 bomberos profesionales y 200.000 voluntarios. Su flota aérea nacional de protección civil consta de 12 aviones Canadair, de los cuales 11 están operativos este verano (el duodécimo se encuentra en mantenimiento); 8 Dash (aviones de descarga de agua/retardante); 39 helicópteros y un A400M de la Fuerza Aérea que se ha sumado de forma excepcional a este dispositivo (capacidad de 20 toneladas de agua por descarga).

Todo esto supone un total de 70 medios aéreos a nivel nacional, sin contar los refuerzos extranjeros puntuales. París activó esta semana el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, recibiendo refuerzos de Croacia, Portugal, la República Checa y Eslovaquia.

Es verdad, la flota está envejecida: la edad media es de 30 años para los Canadair, 20 para los Dash y 45 para los Beechcraft. Por esa razón, Emmanuel Macron encargó 4 Canadair adicionales a principios de julio pasado, pero su entrega está prevista progresivamente hasta 2033.

Detalle suplementario: una hora de vuelo de un Canadair cuesta aproximadamente 16.000 euros, una cifra que permite dimensionar el costo global, teniendo en cuenta que al combustible, el mantenimiento y el personal deben sumársele los costos de las operaciones terrestres.

“Desde el inicio del verano, ya se registraron entre 7.000 y 12.500 focos en todo el país (las cifras varían según la fuente y la fecha del recuento)”, declaró ayer el ministro del Interior. Emmanuel Macron mencionó este lunes la cifra de “116.000 hectáreas de superficie incendiada. La mayor desde la segunda guerra mundial”.

Los bomberos trabajan para extinguir las llamas durante un incendio forestal en Lege-Cap-Ferret Stephane Mahe - REUTERS

Tanto las autoridades como los climatólogos coinciden en una causa común: bosques y vegetación que se han vuelto extremadamente inflamables debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden en Europa desde el mes de junio.

Mientras tanto, en las colinas calcinadas de Castilla así como en los pinares humeantes de Gironda, familias enteras contemplan con impotencia cómo el mapa de las evacuaciones se extiende cada noche un poco más.

Harán falta semanas, probablemente meses, para dimensionar la verdadera magnitud de las pérdidas: bosques centenarios desaparecidos, viñedos carbonizados, casas reducidas a cenizas y ecosistemas que ninguna reforestación podrá reemplazar de la misma manera. Por ahora, dos países vecinos, unidos bajo el mismo cielo irrespirable, color naranja-cobrizo, cuentan sus vidas desvanecidas en escasos minutos, las proezas de sus bomberos, y lloran sus paisajes de luto.