Los gemelos más famosos de Francia murieron por covid con menos de una semana de diferencia: no estaban vacunados

Igor Bognadoff, mediático de la pantalla de francesa, falleció ayer a menos de una semana de la muerte de su hermano Grichka, ambos de 72 años. Los gemelos se hallaban hospitalizados y según allegados el motivo de la muerte fue una infección de coronavirus. Luc Ferry, profesor de Filosofía y exministro de Educación de Francia y amigo de los hermanos, aseguró al diario Le Parisien que los Bogdanoff no estaban vacunados.

Grichka murió el 28 de diciembre, después de varios días de hospitalización y de encontrarse en coma. En aquel momento, la familia no quiso comunicar las causas de su muerte, pero allegados luego aclararon que no había sido vacunado y que había muerto de Covid. Igor murió ayer, seis días después de su hermano Grichka, según informó un abogado de la familia, que por su parte no quiso informar directamente de las causas del deceso de ambos hermanos.

Pierre-Jean Chalençon, amigo de la familia Bogdanoff, defendió a los hermanos de las versiones que señalaban que los gemelos militaban en contra de inocularse contra el virus. “La gente ha dicho que eran antivacunas, pero no lo eran en absoluto, creían que debido a su estilo de vida y a su (falta de) comorbilidad, no corrían riesgo de contraer covid”.

Igor Bogdanoff (a la Izquierda) era padre de seis hijos, nacidos de varias relaciones. Ambos hermanos estaban hospitalizados desde mediados de diciembre. Rindoff Petroff/Hekimian - Getty Images Europe

Los hermanos eran conocidos en Francia por sus programas de divulgación sobre temas de ciencia ficción en los años 80, entre ellos el programa Temps X (1979-1985) que combinaba la ciencia ficción con teorías científicas asentadas y captó la atención de los jóvenes por su carácter divulgativo. Sin embargo, el programa recibió críticas por parte del mundo académico. T

También eran conocidos por declaraciones y teorías que van desde los extraterrestres hasta la creación del Bitcoin. En julio de 2021, Grichka afirmó a la televisión francesa que los dos participaron en la creación del Bitcoin: “Igor y yo, como matemáticos, pudimos participar en la elaboración de parte del código fuente, especialmente el ‘código predictivo’”.

Los Bognadoff también eran conocidos por sus numerosas cirugías, aunque el mismo Grichka declaró a Télé Loisirs el pasado febrero: “Lo digo solemnemente, nunca nos hemos sometido a una cirugía estética. Somos, Igor y yo, experimentadores. En el experimento, hay un cierto número de pequeños protocolos. Estos no son operaciones, sino que son varios protocolos, que no podemos nombrarlos así “.