Los hutíes vuelven a atacar el aeropuerto de Riad y crece la tensión entre Arabia Saudita y Yemen

RIAD.– El aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad volvió a ser blanco de un ataque este domingo, un día después de una ofensiva atribuida a los rebeldes hutíes de Yemen que dejó 12 muertos y más de 300 heridos en Arabia Saudita, en el episodio más mortífero de este tipo en más de una década. La nueva incursión provocó un incendio en una terminal y coincidió con la interceptación de un misil de crucero en las inmediaciones de la principal infraestructura aérea de la capital saudita.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen informó que un “proyectil no identificado” impactó en la Terminal 4 del aeropuerto, sin precisar de inmediato el alcance de los daños. La autoridad de aviación civil saudita confirmó que el ataque causó heridos, aunque no informó cuántos.

El vocero de la coalición, el general Turki Al Malki, indicó además que las defensas aéreas interceptaron un misil de crucero cerca del aeropuerto.

Por su parte, el vocero militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el grupo, respaldado por Irán, había llevado a cabo cuatro operaciones en las últimas 24 horas con misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

Según Saree, los ataques tuvieron como objetivos el aeropuerto de Riad, el de Dammam y dos instalaciones de la petrolera estatal saudita Aramco. Los hutíes habían advertido previamente a las compañías aéreas, los empleados y los viajeros que evitaran los aeropuertos y el espacio aéreo sauditas, al considerar que se habían convertido en escenarios de operaciones militares. La advertencia excluyó las terminales de La Meca y Medina, las dos ciudades santas del islam.

✈️💥🇸🇦 Arabia Saudí cerró temporalmente el aeropuerto de Riad tras el ataque hutí del sábado, que dejó 12 muertos y más de 300 heridos entre ciudadanos saudíes, bangladesíes, estadounidenses y de otros países. Los hutíes, respaldados por Irán, amenazaron con una represalia “más… pic.twitter.com/LLaVW9sUjf — The Political Room (@Political_Room) October 11, 2026

El aeropuerto de Riad permanecía cerrado después del ataque del sábado, mientras varias embajadas recomendaron a sus empleados evitar las instalaciones aéreas del reino. La Embajada de Estados Unidos elevó el nivel de alerta para sus ciudadanos y restringió el acceso de su personal a los aeropuertos de Riad, Yeda y Dammam.

Las autoridades sauditas contabilizaron 12 muertos, entre ellos un ciudadano estadounidense, y 309 heridos en el ataque del sábado. Sin embargo, un diplomático occidental citado por la AFP advirtió que el balance podría aumentar.

“Es terrible”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, quien señaló que evaluará si las fuerzas de su país participan en operaciones militares contra los hutíes. Al ser consultado sobre un posible involucramiento de las fuerzas estadounidenses, sembró misterio y respondió: “Lo van a descubrir”.

La ofensiva también recibió condenas de Naciones Unidas, Israel, Rusia, la Unión Europea, Irak y Pakistán, entre otros actores internacionales.

🇺🇸🇸🇦🇾🇪 | Periodista: ¿Qué piensa usted sobre el ataque hutí al aeropuerto de Riad?



Trump: Creo que es terrible.



Periodista: ¿Va usted a involucrar a Estados Unidos?



Trump: Bueno, lo van a descubrir. Pero creo que es terrible. pic.twitter.com/C7Q2QqnDAO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

La coalición liderada por Riad calificó el ataque del sábado de “crimen de guerra” y prometió responder “con firmeza”. Los bombardeos contra el aeropuerto se sumaron a otras incursiones registradas el miércoles y el jueves, en las que murieron seis personas.

La escala de los ataques representa una situación inédita desde que Arabia Saudita comenzó a intervenir militarmente en Yemen en 2015, un año después del inicio de la guerra entre los hutíes y las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente. El reino encabezó entonces una coalición para respaldar al Ejecutivo yemení frente al movimiento rebelde, que cuenta con apoyo de Teherán.

Un objetivo estratégico

Los ataques contra el aeropuerto de Riad tienen, según especialistas, un impacto que va más allá de los daños materiales. Andreas Krieg, de la consultora de riesgos MENA Analytica, señaló que la infraestructura es central para el proyecto del príncipe heredero Mohamed bin Salmán de transformar la capital en un centro internacional para el turismo, las multinacionales y los grandes acontecimientos empresariales.

La reiteración de los ataques, sostuvo el analista, provoca daños económicos y psicológicos en un momento en que Arabia Saudita busca consolidar su imagen como destino para las inversiones y los negocios globales.

Se observa una torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad - - AFP

Pese al cierre del aeropuerto, el Ministerio de Energía saudita anunció que una conferencia internacional del sector, prevista desde hacía tiempo, se celebraría este domingo en Riad. El reino también se prepara para recibir este mes otros eventos internacionales, entre ellos su conferencia anual de inversiones, que convoca a dirigentes extranjeros y figuras destacadas del mundo empresarial.

Como medida de precaución, varias empresas del centro financiero de la capital adoptaron el teletrabajo, mientras que las escuelas impartirán clases a distancia durante una semana.

Escalada en Yemen

Los ataques se producen en paralelo a una intensificación de los combates en Yemen. Arabia Saudita reforzó en las últimas semanas su intervención militar y respaldó una contraofensiva de las fuerzas gubernamentales después de que los hutíes lanzaran en septiembre una ofensiva relámpago y se apoderaran de posiciones estratégicas en la costa del mar Rojo, incluido el área del estrecho de Bab el Mandeb.

Fuentes militares del bando gubernamental indicaron que las fuerzas yemeníes habían avanzado en torno al paso marítimo, aunque un alto cargo hutí aseguró que el grupo mantiene el control de la isla de Perim, situada en el centro de esas aguas.

Un buque comercial se encuentra fondeado frente a la costa de Yemen, en Bab el-Mandeb, el estrecho que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico - - AFP

El estrecho de Bab el Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una ruta clave para el comercio entre Asia y Europa. Su importancia aumentó en medio de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga, en el contexto de la confrontación regional con Irán.

A su vez, los hutíes denunciaron dos bombardeos sauditas en la zona de Saná, la capital yemení bajo control rebelde. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen, dirigido por los hutíes, advirtió que cualquier nueva acción militar saudita provocará una respuesta más contundente y afirmó que sus decisiones se regirán por el principio de reciprocidad.

Agencias AFP, ANSA y Reuters