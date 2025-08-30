Los rebeldes hutíes admiten que Israel mató a su “primer ministro” en Yemen y amenazan con una venganza

SANÁ, Yemen.- Los rebeldes hutíes de Yemen reconocieron el sábado que su “primer ministro” y varios miembros de su gabinete murieron el jueves durante los bombardeos efectuados por Israel contra la capital, Saná.

“Anunciamos el martirio del combatiente Ahmad Ghaleb al Rahwi, jefe del gobierno, junto con varios de sus ministros, en el ataque perpetrado el jueves por el enemigo israelí mientras se encontraban reunidos en Saná“, indicaron los hutíes en un comunicado citado por su cadena Al Masirah.

Un hombre mira las noticias en la televisión, mostrando imágenes de Ahmed al-Rahawi, el primer ministro del gobierno controlado por los hutíes, quien murió, junto con otros, en los ataques israelíes del jueves contra la capital, en Saná, Yemen. (Foto AP/Osamah Abdulrahman) Osamah Abdulrahman� - AP�

Según el texto, “varios de sus colegas resultaron heridos, algunos de gravedad”.

Además, amenazaron con vengarse. “Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos”, declaró Mehdi al Machat, jefe del Consejo político supremo, en un mensaje de video en Telegram.

Al-Rahwi es el funcionario hutí de más alto rango asesinado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña aérea y naval en respuesta a los ataques con misiles y drones de los rebeldes contra Israel y contra barcos en el Mar Rojo.

Los hutíes ya habían informado el jueves de ataques sobre Saná, sin especificar los objetivos. El ejército israelí, por su parte, indicó que había bombardeado un “objetivo militar” en la capital yemení.

Apoyados por Irán, los rebeldes controlan amplias zonas del país -que atraviesa una guerra civil desde 2014- incluida la capital, Saná, donde han instalado sus instituciones políticas.

30 airstrikes by Israel 🇮🇱 on Sana’a, Yemen 🇾🇪in the space of 15 minutes.



Israel 🇮🇱 wants a wider regional war.



Israel 🇮🇱 is a pariah state.



Boycott 🇮🇱 today.

Recognise & free Palestine 🇵🇸 now.pic.twitter.com/iwmBuVFeYt — Howard Beckett (@BeckettUnite) August 24, 2025

Los hutíes han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, afirmando actuar en solidaridad con el grupo terrorista Hamas, pero la mayoría de estos fueron interceptados por el ejército israelí.

Yemeníes blanden armas y dagas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos y en condena a Israel y Estados Unidos, en Saná, la capital gobernada por los hutíes, el 29 de agosto de 2025. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP) MOHAMMED HUWAIS� - AFP�

El último ataque tuvo lugar el miércoles, cuando los rebeldes yemeníes reivindicaron un lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo, que indicó haberlos interceptado.

En los últimos meses, también han atacado buques frente a las costas de Yemen que, según ellos, están vinculados a Israel.

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo varios ataques de represalia contra las regiones controladas por los hutíes en Yemen, en particular el aeropuerto capitalino y los puertos del oeste del país.

Agencias AFP y Reuters