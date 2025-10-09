Los Rothschild buscan vender su participación en The Economist por hasta 500 millones de dólares

LONDRES.- La filántropa e inversora británica Lynn Forester de Rothschild puso en venta la participación total del 26,7% que su familia mantiene en The Economist Group, propietario del prestigioso semanario The Economist, según informaron los sitios Axios y Bloomberg.

El proceso de venta, liderado por la firma financiera Lazard, podría completarse antes de fin de año y marcaría el mayor cambio en la estructura accionaria de la revista en diez años.

De acuerdo con fuentes citadas por Axios, los asesores de Rothschild ya mantienen conversaciones con posibles compradores en Estados Unidos y Gran Bretaña, incluidos family offices -firmas privadas de gestión patrimonial que se dedican a administrar la riqueza de individuos o familias de alto patrimonio-, interesados en adquirir la participación y preservar la independencia editorial de la publicación.

La participación de la familia Rothschild incluye alrededor del 20% de las acciones con derecho a voto, el máximo permitido para un único propietario. En el extremo superior, la transacción podría valorar al grupo completo en cerca de 800 millones de libras esterlinas (unos 1100 millones de dólares) y situar el valor de la participación familiar en hasta 400 millones de libras (537 millones de dólares).

Lynn Forester de Rothschild

El accionista mayoritario de The Economist es actualmente Exor, el holding de la familia italiana Agnelli, que controla el 43,4% de la empresa. Otros accionistas, incluido el propio The Economist Group, poseen el 29,9% restante. Fundado en 1843, el medio británico se ha consolidado durante casi dos siglos como una referencia global en análisis político y económico.

La última gran operación accionaria de The Economist ocurrió en 2015, cuando la editorial Pearson, entonces propietaria del 50%, vendió su parte a Exor por 469 millones de libras (531 millones de dólares) y a la propia empresa, que recompró el resto por 182 millones de libras (206 millones de dólares). Aquella transacción valoró al grupo completo en cerca de 1100 millones de libras.

En un comunicado, un vocero de The Economist Group afirmó que “la familia Rothschild y la Eranda Foundation son inversores a largo plazo y generosos patrocinadores de la Economist Educational Foundation”, y subrayó que realizan evaluaciones periódicas de su cartera y trabajan con la empresa “para alcanzar el mejor resultado posible”.

La decisión de venta se enmarca en una revisión estratégica más amplia de las inversiones de la familia Rothschild, que incluyen activos inmobiliarios, agrícolas y de gestión patrimonial. Según fuentes citadas por Bloomberg, el proceso comenzó oficialmente en Londres el lunes por la noche.

The Economist

En su último informe anual, The Economist Group reportó ingresos de 368,5 millones de libras (unos 495 millones de dólares), un aumento del 2% respecto del año anterior, y un margen de beneficio del 17%. La compañía cuenta con 1,25 millones de suscriptores, de los cuales el 66% son exclusivamente digitales, reflejando la fuerte transición del medio hacia el entorno online.

El alcance del grupo es verdaderamente global: solo el 20% de sus ingresos proviene del Reino Unido, mientras que el resto se distribuye entre América del Norte (40%), Europa (21%), Asia (14%) y otras regiones (5%).

La operación representa una rara oportunidad para inversores interesados en un medio con influencia mundial y reputación de independencia. En la última década, grandes publicaciones occidentales han cambiado de manos: Fortune fue comprada en 2018 por el empresario tailandés Chatchaval Jiaravanon por 150 millones de dólares; Forbes pasó en 2014 al grupo hongkonés Integrated Whale Media; y Financial Times fue adquirido en 2015 por el gigante japonés Nikkei por 1.300 millones de dólares, el mismo año en que Pearson se desprendió de su participación en The Economist.

Agencia Reuters