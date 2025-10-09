El papa León XIV pidió una “alianza entre ciudadanos y periodistas” contra la desinformación

ROMA.- Tal como había hecho en su primera audiencia con medios de todo el mundo después de su elección, el papa León XIV volvió a subrayar este jueves la importancia de una “información libre” y destacó especialmente el trabajo de las agencias de prensa, que deben ser un “antídoto a la información basura” y una “barrera a la posverdad”.

“La información es un bien público que todos debemos proteger. Por lo tanto, lo verdaderamente constructivo es una alianza entre ciudadanos y periodistas, basada en un compromiso con la responsabilidad ética y cívica. Una forma de ciudadanía activa es respetar y apoyar a los profesionales y agencias que demuestran profesionalismo y verdadera libertad en su trabajo. Esto crea un círculo virtuoso que beneficia a la sociedad”, dijo León XIV, al recibir en audiencia a los participantes de la 39ª Conferencia de la Asociación Minds International, asociación de las principales agencias de prensa del mundo, entre las cuales se encuentran ANSA y AFP, entre otras.

Los periodistas de agencias de prensa “están llamados a ser los primeros en llegar, los primeros en informar”. “Y esto es aún más cierto en la era de la comunicación permanente y la digitalización cada vez más generalizada de los medios de comunicación. Quienes trabajan para una agencia, como bien saben, deben escribir con rapidez, bajo presión, incluso en situaciones sumamente complejas y dramáticas. Más aún, su servicio es valioso y debe actuar como antídoto contra la proliferación de información basura; por lo tanto, requiere competencia, valentía y sentido ético”, planteó.

El Papa recordó que “los algoritmos generan contenido y datos a una escala y velocidad nunca antes vistas”. “Pero ¿quién los gobierna? La inteligencia artificial está cambiando la forma en que informamos y nos comunicamos, pero ¿quién la impulsa y con qué fines?”, preguntó. “Debemos estar atentos para garantizar que la tecnología no reemplace a los humanos y que la información y los algoritmos que la gobiernan hoy no estén en manos de unos pocos”, advirtió.

“El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva”, siguió, al citar luego palabras premonitorias de la filósofa Hannah Arendt en “Los orígenes del totalitarismo: ‘El sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino la persona para quien ya no existe diferencia entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la falsedad’.

“Con su trabajo paciente y riguroso, pueden actuar como una barrera contra quienes, mediante el antiguo arte de la mentira, pretenden crear conflictos para gobernar dividiendo; un baluarte de la civilización contra las arenas movedizas de la aproximación y la posverdad”, alentó.

La publicación en X del papa León XIV sobre la labor periodística

“La economía de las comunicaciones no puede ni debe separar su destino de compartir la verdad. La transparencia de las fuentes y la propiedad, la rendición de cuentas, la calidad y la objetividad son claves para restablecer el papel de los ciudadanos como actores clave del sistema, convenciéndolos de exigir información digna de tal nombre”, continuó. “¡Recuerden, no traicionen nunca su autoridad!”, pidió.

Al principio de su discurso, que pronunció en la espectacular Sala Clementina, como había hecho en la primera audiencia de su pontificado, cuando recibió a más de 2000 periodistas que cubrieron el cónclave, León le dedicó palabras a los reporteros que todos los días arriesgan su vida para que la gente sepa qué está pasando. “Y en tiempos como los nuestros, de conflicto violento y generalizado, muchos caen en el terreno: víctimas de la guerra y de la ideología de la guerra, que busca impedir la presencia de los periodistas”, lamentó.

“¡No debemos olvidarlos! Si hoy sabemos lo que ocurrió en Gaza, en Ucrania y en todos los demás países ensangrentados por las bombas, se lo debemos en gran parte a ellos. Pero estos testimonios extremos son la culminación del trabajo diario de tantos que trabajan para garantizar que la información no se vea contaminada por otras agendas, contrarias a la verdad y la dignidad humana”, añadió. Y como hizo en su primera audiencia con medios, reiteró su llamado a la liberación de periodistas encarcelados por hacer su trabajo. “Hacer periodismo nunca puede ser considerado un crimen, sino un derecho para proteger”, sentenció.