Los videos con los que Netanyahu desmintió su muerte y la joven barista que se volvió viral en el intento

JERUSALÉN.– En medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y tras una ola de teorías conspirativas que circulan en redes sociales sobre su supuesta muerte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intentó desmentir los rumores con un video informal grabado en una cafetería. Sin embargo, lo que buscaba ser una respuesta directa a la desinformación terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por motivos completamente distintos: la breve aparición de una joven empleada del local que captó la atención global.

Las versiones que cuestionaban el estado de salud de Netanyahu se habían intensificado tras la difusión de fragmentos de una reciente rueda de prensa, en los que usuarios afirmaban detectar anomalías visuales –como una supuesta mano con seis dedos– y sugerían que el mandatario había sido reemplazado por una recreación digital. Aunque verificadores como Snopes y PolitiFact desmintieron estas teorías, la viralización continuó alimentando la incertidumbre.

Frente a ese escenario, Netanyahu publicó el domingo un video en su cuenta de X con un tono distendido. Mientras compra en una cafetería de Jerusalén, el primer ministro ironiza sobre los rumores: “Dicen en internet que estoy muerto”, comenta, antes de agregar juegos de palabras como “me muero por un café”. En el clip, incluso levanta las manos y desafía a los espectadores: “¿Quieren contar los dedos?”, en una clara referencia a las acusaciones previas.

El objetivo era mostrar normalidad y cercanía, en un intento de desacreditar las versiones conspirativas mediante una escena cotidiana. No obstante, el efecto fue el contrario al esperado. En cuestión de horas, la conversación en redes dejó de centrarse en la supuesta “prueba de vida” del mandatario para volcarse casi por completo a otra figura del video: una joven barista que aparece fugazmente detrás del mostrador.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Vestida con un delantal verde, pelo recogido y una sonrisa espontánea, la empleada –cuya identidad no fue difundida y que luego aclaró que solo había tomado el pedido– se convirtió en tendencia en Israel y otros países. Usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla, editar fragmentos del video y comentar sobre su apariencia, generando lo que rápidamente fue bautizado como la “locura por la barista”.

Ese giro también quedó reflejado en los propios comentarios de los usuarios. Una usuaria de X sintetizó el fenómeno con ironía al escribir: “A juzgar por mi cronología, esta barista israelí ha reducido el antisemitismo global más de lo que la ADL podría haber soñado jamás”, en referencia a la capacidad viral de la joven para captar simpatía internacional muy por encima del objetivo original del video.

Judging by my timeline, this Israeli barista has reduced global antisemitism more than the ADL could ever dream of. pic.twitter.com/uCaLeMpDs2 — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) March 15, 2026

El fenómeno creció a tal velocidad que eclipsó por completo el mensaje original del video. Mientras Netanyahu buscaba disipar rumores sobre su muerte, la atención global se desplazó hacia memes, comparaciones con celebridades y especulaciones sobre la identidad de la joven. Incluso el local recibió un aluvión de consultas y pedidos de entrevistas desde el exterior, según medios locales.

Aun así, las dudas no desaparecieron del todo. Algunos usuarios continuaron señalando supuestas inconsistencias en el video –desde detalles en la taza de café hasta movimientos visuales extraños– para sostener que también podría tratarse de un contenido manipulado.

Crossing names off the list is good - doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Es por esto que este martes, el premier israelí volvió a burlarse de las teorías conspirativas sobre su supuesta muerte al publicar un video junto al embajador estadounidense Mike Huckabee. En la grabación, ambos recorren el despacho oficial mientras Huckabee, entre risas, asegura que el presidente Donald Trump “quería que viniera a asegurarme de que estabas bien”. “Sí, Mike, estoy vivo”, responde Netanyahu, en alusión a versiones virales que ponían en duda su estado. El premier incluso ironiza sobre una de las teorías más difundidas al decir: “Nos damos la mano con cinco dedos en cada mano”, en referencia a imágenes manipuladas que le atribuían dedos de más.

En el mismo video, Netanyahu endureció su mensaje contra Irán al mostrar una tarjeta que, según afirmó, contiene nombres de altos dirigentes iraníes considerados objetivos por Israel. “Hoy borré dos nombres de la tarjeta”, dijo, en referencia a Ali Larijani y a Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, ambos abatidos durante la noche, según Israel. El mandatario elogió además la acción conjunta con Estados Unidos: “Lo que están haciendo el presidente y las fuerzas estadounidenses es increíble”, sostuvo, antes de reafirmar la postura de su gobierno frente a Teherán. “Estamos orgullosos de estar codo con codo con ellos y de deshacernos de estos lunáticos que pretenden desarrollar armas nucleares”, afirmó, para concluir con una advertencia tajante: “No van a hacer eso. Los vamos a aniquilar”.

Agencia AP