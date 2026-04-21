Las fotos y videos de la participación de Javier Milei en la televisión israelí
El Presidente prendió una de las doce antorchas de la ceremonia por el 78° aniversario de la independencia del Estado judío y cantó “Libre”, de Nino Bravo, junto a dos artistas
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El presidente Javier Milei cerró su gira por Israel convirtiéndose en el primer extranjero en prender una de las 12 antorchas de la ceremonia por el 78° aniversario de la Independencia de Israel, una distinción que el Estado judío le brindó por su incondicional respaldo.
Antes de encender la última antorcha, cantó “Libre”, de Nino Bravo, junto a dos artistas israelíes en un escenario del Monte Herzl. Energético y a los gritos, no dejó de llamar la atención del público que lo observaba y, al final, lo ovacionó al grito de “olé, olé, olé”. Con saltos frenéticos y su boca pegada al micrófono, el Presidente no dejó de entonar la canción hasta su fin.
Allí se encontraban el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otras autoridades de su gobierno israelí, además de los familiares de los encargados de encender el resto de las antorchas.
Durante el programa, Milei remarcó su voluntad de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Luego, agradeció la invitación a la ceremonia.
“La luz que irradian estas antorchas me recuerdan a los macabeos que trajeron el milagro de la luz, porque la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo”, señaló. También evocó una enseñanza del general José de San Martín, el libertador de la Argentina, al citar la frase “seamos libres que lo demás no importa nada”.
Y cerró: “Gracias a todos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a la Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad carajo!“.
Sin embargo, el evento no fue celebrado en todo el país. En paralelo a la ceremonia de la que participó Milei ocurría otra en Tel Aviv un acto para “mostrar el retorno a los valores establecidos por los fundadores de Israel en la Declaración de Independencia”.
Incluso 5500 israelíes firmaron una petición para que los principales canales de televisión locales no transmitieran la ceremonia oficial.
Netanyahu se ve fuertemente aislado en un contexto internacional difícil, donde Estados Unidos y la Argentina parecen posicionarse como sus principales aliados.
Poco después del evento, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que dado que el gobierno de Irán “se encuentra gravemente dividido”, suspendería su ataque contra la república islámica hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada.
Durante su gira por Israel, Milei también pasó por la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo, donde rindió homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte.
Tras ello, escribió en X: “El argentino más importante de toda la historia”. Fue su tercera visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.
Sin embargo, esta ocurre semanas después de que se proclamara el “presidente más sionista del mundo” y hablara de Irán como un “enemigo” de la Argentina.
La iglesia suele ser meta de millones de peregrinos de todo el mundo, pero desde el 7 de octubre, ya no hay filas interminables para visitar e ingresar a rezar. Tras su visita a la Iglesia y su aparición en la televisión israelí, Milei emprende su regreso a Buenos Aires.
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