Netanyahu tuvo que publicar un video en redes sociales para demostrar que está vivo

TEHERÁN (AFP).- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó un video en sus redes sociales luego de rumores en redes sociales que especulaban sobre su posible fallecimiento en un ataque iraní sobre Israel. El funcionario se mostró sonriente y comprando un café, e incluso bromeó frente a la cámara que lo filmaba: “¿Dicen que estoy qué?“.

Netanyahu también mostró los cinco dedos de ambas manos, en un gesto para demostrar que no había sufrido ninguna lesión en un bombardeo. “Su apoyo es increíble; nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos llevando a cabo operaciones que no puedo compartir ahora, pero también estamos realizando operaciones muy importantes en Irán y Líbano“, afirmó en el video,

La publicación se dio luego de que los Guardianes de la Revolución iraníes calificaran al primer ministro de criminal y juraran perseguirlo y matarlo. Por su parte, el ejército iraní aseguró haber llevado a cabo ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

La guerra empezó el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel acabaron con la vida del anterior líder supremo, Alí Khamenei, padre de Mojtaba. Por primera vez desde entonces, Teherán vivió este domingo una jornada laboral relativamente normal, con tráfico más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes abiertos.

En el bazar de Tayrish, un popular centro comercial del norte de la capital, más de un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Nouruz, el Año Nuevo persa.

La advertencia de Irán

En tanto, Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Medio Oriente, a la que el presidente estadounidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

En una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva. “Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, “solo por diversión”.

Irán, por su parte, aseguró que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo. “Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed.

El presidente Donald Trump. Alex Brandon - AP

“Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos se reagruparon y volvieron a atacarnos”, añadió en referencia a la breve guerra de junio de 2025 desatada por ataques de Israel y Estados Unidos.

El ministro también llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes moderó su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica. Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.