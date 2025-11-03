Los videos más impactantes del trágico temporal en San Pablo que causó destrozos en una fiesta con estudiantes universitarios

El oeste del estado de San Pablo, en Brasil, sufrió un fuerte temporal durante la madrugada del domingo que generó destrozos en la ciudad. Según las imágenes que mostró LN+, uno de los lugares más afectados fue un predio donde se realizaba una fiesta con estudiantes universitarios, donde se derrumbó el techo.

Se trató de la peor tormenta de sus últimos 37 años, protagonizada por vientos de hasta 95 kilómetros por hora, acompañados por granizo y lluvias torrenciales. Una persona murió y al menos 50 resultaron heridas tras los daños que ocasionó el fenómeno meteorológico.

Fuerte temporal en San Pablo

Otro fuerte temporal

La comunidad autónoma de Andalucía, ubicada al sur de España, sufrió el impacto de un fuerte temporal, que incluyó lluvias y tormentas de gran intensidad. Según indicó LN+, la provincia de Huelva continúa bajo alerta roja por el peligro que representa desplazarse hasta que el agua descienda tras las inundaciones.

El agua alcanzó más de 160 litros por metro cuadrado en 12 horas tras el fenómeno meteorológico que combinó un sistema de baja presión y humedad. En las imágenes se puede ver los autos, que estaban estacionados en la calle, cubiertos de agua hasta el techo; además de hospitales y casas inundadas.

Fuerte temporal en Andalucia

A través de un comunicado, el 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía informó que las incidencias afectaron fundamentalmente a las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344), aunque también se dejó sentir en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

Las calles quedaron cortadas por la caída de árboles y muros. En ese marco, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió más de 300 llamados por incidencias y debió rescatar a varias personas que quedaron atrapadas en sus vehículos.