Los videos más impactantes del fuerte temporal en España que provocó graves daños, voladura de techos y postes caídos

La comunidad autónoma de Andalucía, ubicada al sur de España, sufrió en las últimas horas el impacto de un fuerte temporal, que incluyó lluvias y tormentas de gran intensidad. Según indicó LN+, la provincia de Huelva continúa bajo alerta roja por el peligro que representa desplazarse hasta que el agua descienda tras las inundaciones.

El agua alcanzó más de 160 litros por metro cuadrado en 12 horas tras el fenómeno meteorológico que combinó un sistema de baja presión y humedad. En las imágenes se puede ver los autos, que estaban estacionados en la calle, cubiertos de agua hasta el techo; además de hospitales y casas inundadas.

Las calles quedaron cortadas por la caída de árboles y muros. En ese marco, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió más de 300 llamados por incidencias y debió rescatar a varias personas que quedaron atrapadas en sus vehículos.

Fuerte temporal en Andalucia

A través de un comunicado, el 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía informó que las incidencias afectaron fundamentalmente a las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344), aunque también se dejó sentir en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

El medio local El Diario indicó que, por tipologías, las anegaciones fueron los casos más requeridos (1112), seguidas de los derrumbamientos y caídas de elementos (127), las incidencias de tráfico (121) y las anomalías en servicios básicos (60), entre otras.

Las precipitaciones dejaron un herido muy grave en Gibraleón (Huelva) y un afectado en Carmona (Sevilla), además de numerosas calles y rutas cortadas, incidencias en la red de transporte de cercanías y Metro en Sevilla.

AVISO ⛈️

Fuerte temporal está mañana en Andalucía, España 🇪🇸 activó Aviso Rojo por lluvias en #Huelva, ahora ya en Aviso Naranja.



Impactantes imágenes de los destrozos en #Gibraleón, mencionan probable tornado o reventón (ráfaga descendente)

Vía @Josemaalgo82 pic.twitter.com/bx2beqxiML — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 29, 2025

El ascenso del nivel del agua en las calles de Sevilla y la desincronización de los semáforos comprometió la circulación en números barrios de la capital como el Centro, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Sevilla Este o Triana, entre otros.

El aviso del clima que anticipaba fuertes tormentas