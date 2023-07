Lula criticó a Boric por su postura sobre la guerra en Ucrania en la cumbre en Bruselas: “Es un joven sediento y apresurado”

escuchar

BRUSELAS.- Tras una tensa cumbre entre la Unión Europea (UE) y los países de América Latina y el Caribe (Celac) que, durante dos días reunió en Bruselas a unos 60 países de ambos bloques por primera vez en ocho años, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apuntó contra su par chileno, Gabriel Boric, por sus duras críticas a la invasión rusa de Ucrania y lo calificó de ser un “joven sediento y apresurado”.

“Probablemente, porque debe haber sido la primera reunión de Boric de la Unión Europea con América Latina, tiene un poco más de ansiedad que los demás. Solo eso”, declaró Lula durante una rueda de prensa, consultado sobre las críticas del presidente chileno a la invasión rusa, sobre la que sus colegas de izquierda tuvieron declaraciones menos contundentes.

ARCHIVO - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Foto/Gustavo Moreno, Archivo)

La cumbre mostró divergencias sobre la guerra de Ucrania y esto produjo tensión entre ambos mandatarios. A diferencia de Lula, que en la cumbre centró su mensaje en condenar el apoyo militar de los aliados a Kiev, Boric habló de una “inaceptable guerra de agresión imperial” de parte de Rusia y pidió una condena más enfática de la invasión.

Boric consideró “importante” que desde América Latina se diga “con claridad” que lo que sucede en Ucrania “es una guerra de agresión, imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional”. “Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Hoy es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”, aseveró.

Además, hizo hincapié en condenar a Rusia, distanciándose de la visión de algunos dirigentes de la Celac -especialmente, Nicaragua, Cuba y Venezuela- que se empeñaron en impedir que la primera cumbre entre los dos bloques en ocho años se centrara casi exclusivamente en la situación en Ucrania.

En respuesta, en una conferencia de prensa que ofreció hoy antes de dejar Bruselas, el presidente brasileño dijo que Boric es un “joven sediento y apresurado” que no está acostumbrado a asistir a cumbres internacionales. Boric tiene 37 años, mientras que Lula cumplirá 78 en octubre. El presidente chileno se ha distinguido entre los líderes de izquierda de América Latina por condenar con dureza la invasión rusa a Ucrania y también por cuestionar públicamente al gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro.

El presidente chileno, Gabriel Boric, asiste a una ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del golpe de estado del general Pinochet en Chile, en la Casa América de Madrid, el 15 de julio de 2023. THOMAS COEX - AFP

“No necesariamente tengo que estar de acuerdo con Boric. Los jóvenes tienen más prisa. Yo ya he tenido prisa como Boric”, declaró Lula. “En mi primer mandato participé en un G7 y quería que las cosas se decidieran en ese momento, hay que entender que no todo el mundo está con la misma prisa”.

Además, Lula aseguró que los líderes en la cumbre no debatieron los dos días sobre Ucrania. De hecho, la cumbre finalizó con una declaración de diez páginas que apenas hace mención a la “guerra contra Ucrania”, pero se abstiene de cualquier referencia a Rusia, para frustración de los países europeos.

“Probablemente, la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven tenga más prisa. Pero así es como suceden las cosas”

“Todos sabemos lo que piensa Europa, todos sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Todos sabemos lo que piensa América Latina. No tengo que estar de acuerdo con Boric; es su visión”, manifestó.

Un párrafo polémico

Para Lula, la declaración final de la cumbre fue “muy razonable” y responde al interés “de todos”. Además, calificó la cumbre como “extraordinaria” donde “se discutieron los temas que era necesario discutir y se llegó a un documento que es muy razonable, del interés de todos”.

ARCHIVO - En primera fila, desde la izquierda, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto Fernández, llegan a la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Argentina, el martes 24 de enero de 2023. Líderes de la Unión Europea y América Latina se reunían el lunes para una importante cumbre de parientes lejanos. Aún estaba por ver si sería un alegre reencuentro de viejos amigos. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

La formulación del párrafo sobre Ucrania tomó varios días de negociaciones, primero a nivel de diplomáticos y a partir del lunes entre los propios mandatarios.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la formulación del párrafo referente a ese conflicto fue la razón alegada por Nicaragua para no firmar el documento.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está agravando debilidades ya existentes en la economía mundial”, expresó el documento en la versión oficial en idioma español.

La declaración indica asimismo que “refrendaron la presente declaración todos los países, con una única excepción por estar en desacuerdo con uno de los apartados”.

“Todos los miembros de la Celac están alineados, salvo Nicaragua”, declaró el martes por la tarde el presidente francés, Emmanuel Macron.

Lula insistió en que durante la cumbre estaba en discusión “la visión de 60 países [27 de la UE y 33 de la CELAC], y uno debe asumir que no todos estarán de acuerdo con nosotros (...). Creo que la discusión sobre Ucrania tomó el tiempo correcto y no hubo nada que no supiéramos”.

El mandatario brasileño insistió en la necesidad de impulsar un cese de hostilidades entre rusos y ucranianos y consideró imperioso crear un grupo de países capaces de dialogar tanto con Ucrania como con Rusia.

Ante una consulta sobre si consideraba prioritario que Rusia retirase sus tropas del territorio ucraniano, Lula opinó que lo más importante era el cese de hostilidades.

“La retirada es parte de los acuerdos de paz. Pero es preciso sentarse a la mesa [de negociaciones]. Lo que nosotros queremos es que pare la guerra, esa es la condición sine qua non para discutir la paz. Mientras haya disparos, no hay diálogo posible”, agregó.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION