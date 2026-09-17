Lula lanza dos medidas de alto impacto electoral mientras se mantiene el empate técnico con Flavio Bolsonaro

BRASILIA.– El gobierno brasileño de Luiz Inacio Lula da Silva anunció este jueves un aumento del 15% en las prestaciones de su programa social estrella y adelantó un alivio de deudas, dos medidas de alto impacto electoral mientras los sondeos lo siguen mostrando en empate técnico con su principal rival, el candidato de derecha Flavio Bolsonaro.

Las nuevas medidas tienen como objetivo aumentar la renta disponible de los brasileños, cuyas finanzas se han visto afectadas por unos niveles récord de pago de la deuda, una vulnerabilidad que puede perjudicar al presidente socialista en los comicios de octubre.

Las encuestas siguen mostrando por ahora que la moneda está en el aire sobre quién saldría triunfante de una probable segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro.

Lula con el puño en alto durante un acto de campaña en Brasilia Eraldo Peres - AP

El ministro de Planificación, Bruno Moretti, dijo que la medida para potenciar el programa Bolsa Família, piedra angular de la agenda social de Lula, costaría 5800 millones de reales (1130 millones de dólares) en 2026 y 22.000 millones de reales en 2027.

La prestación mínima mensual aumentará de 600 a 691 reales (134,02 dólares). Los ​hogares con unos ingresos mensuales per cápita de hasta 218 reales pueden acogerse al programa, que actualmente proporciona prestaciones a millones de familias con bajos ingresos en la mayor economía de América Latina.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó ⁠que el gasto se absorbería dentro de las asignaciones existentes, “de modo que mantengamos nuestros objetivos fiscales y la trayectoria de los resultados fiscales del país”. Añadió que el ‌gasto vinculado al programa ascenderá a alrededor del 1,25% del PBI.

Moretti y Durigan señalaron que la legislación que regula el programa permite ajustar las prestaciones para preservar el poder adquisitivo. “La inflación desde el relanzamiento del programa hasta agosto se sitúa en el 15,04%”, señaló Moretti.

El candidato opositor Flavio Bolsonaro saluda a sus seguidores durante un acto de campaña en Belem Filipe Bispo - AP

En una entrevista con el diario brasileño Extra, Durigan también señaló que el gobierno está diseñando un nuevo programa dirigido a los consumidores muy endeudados y que formará parte de la campaña presidencial de Lula.

Según la propuesta, el gobierno podría comprar ‌deuda con importantes descuentos para permitir a los deudores saldar sus obligaciones vencidas, en particular las deudas más antiguas que los acreedores ya han dado por ⁠perdidas en su mayor parte.

Las autoridades evalúan qué categorías de deuda serían elegibles, pero la atención se centraría en las deudas más antiguas, señaló Durigan. “Se ‌trata de hacer posible que las personas que hoy en día tienen más empleo, más ingresos y un mayor acceso a ⁠servicios de calidad puedan empezar de nuevo”, declaró.

Será la segunda medida de alivio de deuda meses después de que Lula relanzara “Desenrola”, un programa de renegociación de la deuda que utiliza garantías estatales para ayudar a reducir los costos de financiación. Ahora se dirige a los prestatarios que se han mantenido al día en el pago de sus deudas.

Lula y Bolsonaro están cabeza a cabeza en las encuestas de cara a las elecciones MAURO PIMENTEL - AFP

Los críticos afirman que las iniciativas de alivio de la deuda no ‌abordan las causas estructurales del endeudamiento y podrían animar a los consumidores a esperar futuros programas de renegociación de la deuda respaldados por el gobierno.

Las tasas de morosidad han seguido aumentando hasta niveles récord, mientras los consumidores se enfrentan a elevados costos de financiación en un contexto de altas tasas de interés. Los inversores también han exigido elevadas primas de riesgo para financiar al gobierno, lo que refleja la preocupación sobre su compromiso de ‌contener el crecimiento del gasto público.

Refuerzo electoral

Los anuncios buscan robustecer las chances de Lula en los comicios. Una nueva encuesta de Datafolha difundida este jueves sitúa a Lula con un 39% de intención de voto en primera vuelta, frente al 36% de Flavio Bolsonaro. Hace una semana, el presidente registraba un 39% y Bolsonaro un 35%. En la simulación de segunda vuelta, Lula se mantiene con un 46% y Bolsonaro con un 44%, un empate técnico dentro del margen de dos puntos. Se trata de las mismas cifras para el balotaje que en la encuesta anterior.

Según el último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg, ambos candidatos mantienen menos de un punto de distancia. En una segunda vuelta, Bolsonaro obtendría el 47,2% del apoyo, frente al 46,8% de Lula. La encuesta anterior de la misma consultora, el 10 de septiembre, mostraba un escenario aún más ajustado: Bolsonaro lideraba por un 46,4% frente a un 46,2%.

Seguidores de Lula exhiben una figura gigante del presidente en un acto de campaña en Ceilandia SERGIO LIMA - AFP

Otro sondeo de esta semana, de CNT/MDA, mostró otro escenario. Lula derrotaría a Bolsonaro en una segunda vuelta por más de siete puntos: 47,3% para el mandatario y 40% para el hijo del expresidente. Sin embargo, el senador acortó la ventaja: en una ⁠encuesta del 11 de agosto, Lula aventajaba al senador Bolsonaro por un 48% frente a un 39,1%.

Con poco tiempo por delante, Lula buscará a la vez brillar en la arena internacional, mostrándose asertivo con el presidente estadounidense, Donald Trump, cercano a los Bolsonaro. Planea hacerlo en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde dará un discurso el martes y puede cruzarse con el jefe de la Casa Blanca.

La imagen de Bolsonaro en una enorme bandera ofrecida a los seguidores como parte del merchandising electoral EVARISTO SA - AFP

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario el miércoles durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital Brasilia.

Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, aclaró el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos de la Cancillería, Carlos Bicalho Cozendey. Pero “probablemente se cruzarán en la Asamblea” como ocurrió en 2025, ya que les tocan sus discursos en orden sucesivo.

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, que Lula denunció como un intento de interferir en las elecciones. Trump ha apoyado a varios candidatos en comicios en otros países, como ocurrió el año pasado con las elecciones legislativas en la Argentina.

La tensión entre Brasilia y el gobierno de Trump comenzó en 2025, cuando Washington aplicó un primer “tarifazo” a Brasil en represalia por un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flavio.

Lula ha acusado a la familia Bolsonaro de hacer lobby ante Estados Unidos en favor de medidas contra su gobierno y perjudiciales para el país. Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, dijo esta semana sobre su rival.

Agencias Reuters, AFP y ANSA