Lula repunta en las encuestas y se achica la ventaja de Flavio Bolsonaro en la recta final

BRASILIA.– El senador e hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, y el actual mandatario de Brasil, Luiz ‌Inácio Lula da ‌Silva, ⁠se encuentran en un empate técnico de ​cara ⁠a ⁠la segunda vuelta de las elecciones ​presidenciales prevista para el 25 de octubre, con ‌una mínima ventaja para el candidato de ​derecha, según reveló el miércoles una encuesta de Quaest.

Flavio Bolsonaro cuenta con el 46% de las intenciones de voto frente ​al 44% de Lula. El ⁠margen de error de la encuesta ‌es de +/-2 puntos porcentuales. Los indecisos representan el 1%, mientras que aquellos que han declarado que votarán en blanco, anularán ‌su sufragio o no se decantarán por ningún ⁠candidato suman el ‌9%.

Contratada por el diario O Globo ​y TV Globo, esta es la primera encuesta del instituto desde la primera vuelta electoral. El sondeo consultó a ⁠2154 personas ⁠entre el 10 y el 13 de octubre.

Flavio Bolsonaro hace un gesto durante un acto de campaña en Largo Glenio Peres, en Porto Alegre, Brasil SILVIO AVILA - AFP

La diferencia de dos puntos porcentuales entre ambos candidatos reproduce, prácticamente, la distancia que los separó en las urnas el pasado 4 de octubre. Sin embargo, el sondeo muestra que el traslado de los votos de los candidatos eliminados no es automático y que una parte de sus electores todavía podría optar por el voto en blanco, la anulación o la abstención.

La disputa por los votos de la tercera vía

Los datos de Quaest revelan diferencias en las preferencias de quienes votaron por los candidatos que quedaron fuera del balotaje. Flavio Bolsonaro recibe más apoyo entre los electores de Renan Santos, de Missão, y Ronaldo Caiado, del PSD. Lula, por su parte, registra una ventaja entre quienes eligieron al escritor Augusto Cury, de Avante, incluso luego de que el propio Cury confirmara su apoyo al hijo del expresidente tras la primera vuelta.

Entre los votantes de los candidatos que quedaron fuera del balotaje brasileño, Lula aventaja levemente a Flavio Bolsonaro entre los seguidores de Augusto Cury, tercero en la primera vuelta con el 2,89% de los votos, por 34% a 30%, una diferencia dentro del margen de error. En cambio, Flavio obtiene una ventaja más amplia entre quienes apoyaron a Renan Santos (40% frente a 14%) y Ronaldo Caiado (42% contra 23%), que terminaron cuarto y quinto, respectivamente. Sin embargo, en los tres grupos se registra una elevada proporción de electores que prevén votar en blanco, anular su sufragio o abstenerse, lo que añade incertidumbre a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Lula observa durante la ceremonia de firma del decreto que reglamenta el Marco Legal de la Industria de Juegos Electrónicos, en el Palacio del Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

Entre quienes se abstuvieron, votaron en blanco o anularon su sufragio en la primera vuelta, un segmento que representa más de una cuarta parte del electorado, Lula aventaja a Flavio Bolsonaro por 43% a 38%. Recuperar esos votos es una de las principales apuestas del presidente, aunque, según Felipe Nunes, director de Quaest, reducir la abstención podría no ser suficiente para revertir la diferencia, ya que el candidato opositor concentra más apoyos entre los electores de las otras fuerzas, con excepción de los seguidores de Cury.

Las diferencias regionales y sociales

La encuesta revela una marcada división geográfica, social y religiosa del electorado. Flavio Bolsonaro lidera en el sur (61%), el sudeste y las regiones norte y centro-oeste. También obtiene mejores resultados entre los hombres, los votantes blancos, los evangélicos (60%), las personas con mayor nivel educativo y los sectores de ingresos más altos.

Lula, en cambio, domina en el nordeste (61%), entre los beneficiarios del programa Bolsa Familia (60%) y los sectores de menores recursos. También aventaja a su rival entre las mujeres, los católicos, los votantes negros y quienes tienen estudios primarios. Ambos candidatos aparecen empatados entre los jóvenes de 16 a 34 años y los electores mestizos.

Seguidores de Lula participan en un acto de campaña en San Pablo Andre Penner - AP

Entre los independientes, Flavio supera al presidente por 39% a 34%, mientras que un 23% prevé votar en blanco, anular su sufragio o abstenerse. El sondeo también refleja una fuerte fidelidad de las bases políticas, con un respaldo del 99% entre los bolsonaristas para Flavio y del 97% entre los seguidores de Lula para el actual mandatario.

El rechazo a ambos candidatos

Más allá de las preferencias electorales, ambos candidatos enfrentan elevados niveles de rechazo. Según Quaest, el 54% de los encuestados afirma que nunca votaría por Flavio Bolsonaro, frente al 53% que descarta a Lula. La polarización también se refleja en los temores del electorado. Un 43% teme una nueva presidencia de Lula y otro 43% el regreso de los Bolsonaro al poder. Entre los jóvenes de 16 a 34 años, ambos escenarios generan la misma preocupación, con un 45% en cada caso.

Una seguidora de Lula grita consignas durante un acto de campaña en Río de Janeiro Silvia Izquierdo - AP

Los motivos de rechazo, sin embargo, son diferentes. Quienes temen la continuidad de Lula mencionan principalmente la corrupción, el costo de vida y la gestión económica. En cambio, entre quienes rechazan el regreso de los Bolsonaro predominan las preocupaciones por el autoritarismo, el intento de golpe de Estado, el recuerdo del anterior gobierno y la posible eliminación de programas sociales.

Las campañas buscan ampliar su apoyo

Tras quedar por detrás de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta, Lula ajustó su estrategia de campaña para movilizar a los votantes que no acudieron a las urnas. Entre las novedades figuran videos del presidente grabados en formato selfie y grandes concentraciones de simpatizantes en la avenida Paulista, en San Pablo, y en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Durante un acto celebrado el domingo en San Pablo, Lula pidió a sus seguidores que convencieran a los abstencionistas de participar en el balotaje. También anunció beneficios para los microemprendedores, entre ellos la condonación de deudas tributarias y un pago de hasta 5000 reales mediante Pix en 2027, y prometió crear un programa de apoyo a estudiantes universitarios si consigue la reelección.

Lula antes de una ceremonia para firmar un decreto que reglamenta la industria de los videojuegos, en Brasilia, Brasil Eraldo Peres - AP

Flavio, en tanto, concentró sus esfuerzos en ampliar su red de alianzas políticas. Ya cuenta con el respaldo de Republicanos, Podemos, União Brasil, Progressistas y Novo. Además, 16 directorios regionales del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) se pronunciaron a su favor, frente a otros diez que apoyan a Lula.

El candidato del Partido Liberal (PL) también buscó ampliar su atractivo electoral con nuevas propuestas. Prometió mantener los programas sociales y crear un Ministerio de la Prosperidad, orientado a la capacitación laboral y el emprendedurismo. Este miércoles, además, votó a favor de eliminar el régimen de seis días de trabajo por uno de descanso, conocido como 6x1, una iniciativa impulsada por Lula.

La encuesta de Quaest también midió el respaldo a algunas de las principales propuestas de campaña. El 72% apoya prohibir las apuestas en línea y el 68% está a favor de terminar con el régimen laboral 6x1. Entre las iniciativas asociadas a Flavio, el 80% respalda reducir la edad de responsabilidad penal a los 16 años, y a los 14 en casos de violación, mientras que el 63% avala iniciar procesos de destitución contra ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). En cambio, la amnistía para Jair Bolsonaro y los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 genera más rechazo (47%) que apoyo (38%).

Flavio Bolsonaro habla con los medios tras una misa por la celebración de la patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, en la Catedral Metropolitana de Brasilia, Brasil SERGIO LIMA - AFP

Por último, el relevamiento registra una leve mejora en la imagen del gobierno de Lula. La desaprobación retrocedió un punto, hasta el 48%, mientras que la aprobación subió en la misma proporción y alcanzó el 45%.

Agencia Reuters y diario O Globo (GDA)