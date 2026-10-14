Lula y Flávio Bolsonaro, al balotaje Brasil 2026: cuándo se definen las elecciones presidenciales

Luego de celebrarse la primera vuelta de las elecciones en Brasil, dos candidatos quedaron frente a frente para el balotaje. Dicho acto eleccionario se celebrará el domingo 25 de octubre.

En efecto, los dos candidatos más votados, que dirimirán sus fuerzas en el balotaje, son Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro PABLO PORCIUNCULA - AFP

En los comicios pasados, Flávio Bolsonaro obtuvo un 47,15% de los votos, mientras que Da Silva quedó en segundo lugar con 45,02%.

En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

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A días de lo que será la nueva apertura de los comicios, las encuestas comienzan a brindar un panorama sobre quién podría ser el nuevo presidente. En efecto, Data Folha brindó el pasado jueves 8 de octubre los números preliminares del balotaje.

Elecciones en el consulado general de Brasil en Buenos Aires Tadeo Bourbon

Según lo publicado en G1, Bolsonaro tomaría la batuta con un 49% contra el 45% de Lula da Silva. Los restantes porcentajes hablan de un 5% de voto en blanco y el 1% impugnado.

Cuáles son las propuestas de Lula y cuáles las de Flávio Bolsonaro

El panorama político brasileño presenta dos visiones contrapuestas, encarnadas por Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, con propuestas divergentes en ejes clave como lo social, económico y la seguridad.

Lula da Silva centra su plataforma en la ampliación de políticas sociales, la inversión pública y programas de empleo, educación y salud, con el eje de campaña en reducir las desigualdades. En el ámbito laboral, propone la eliminación de la jornada 6x1 y el establecimiento de una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, además de garantizar aumentos reales para el salario mínimo.

En seguridad, plantea robustecer la participación del gobierno federal mediante la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y una estrategia basada en inteligencia, coordinación entre fuerzas y el combate al financiamiento del crimen organizado. Su compromiso ambiental es alcanzar la deforestación cero para 2030. Para financiar estas iniciativas, Lula aboga por una mayor progresividad tributaria, elevando la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y los capitales en el exterior.

Díptico de Flavio Bolsonaro y Lula da Silva

Por su parte, Flavio Bolsonaro, influenciado por el modelo de Javier Milei en la Argentina, promueve una drástica reducción del tamaño del Estado y del gasto público. Su plan incluye un “tijeretazo” que contempla la eliminación de al menos 10 ministerios, una disminución de cargos y una agenda de reducción de impuestos. Bajo el lema “más Brasil y menos Brasilia”, busca descentralizar el poder y reformar el sistema tributario para reducir la deuda pública.

La seguridad es el eje central de su programa “Brasil sin miedo”. Bolsonaro propone declarar a organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho como grupos narcoterroristas, una medida alineada con la postura de aliados como Donald Trump y la Argentina.

Además, busca bloquear activos criminales y reforzar operaciones para recuperar territorios bajo control delictivo. En materia penal, plantea reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad para ciertos delitos y construir cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad, inspiradas en el modelo salvadoreño. La candidatura de Flavio también se ve marcada por su defensa del indulto para su padre, Jair Bolsonaro, y otros condenados por los ataques del 8 de enero de 2023, así como por su intención de limitar las atribuciones del Supremo Tribunal Federal (STF).