Tras su separación, Mauricio Macri y Juliana Awada volvieron a posar juntos por un motivo muy especial

El ex presidente y la diseñadora viajaron a Europa para estar en uno de los momentos más importantes en la vida de Valentina Barbier
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Cinco años después de haber desembarcado en Europa para comenzar sus estudios universitarios, Valentina Barbier (23) recibió su doble título en Admi - nistración de Empresas y Derecho en la prestigiosa IE University en Madrid y lo hizo acompañada por sus padres, el empresario belga Bruno Barbier (58) y Juliana Awada (52), Mauricio Macri (67) y su hermana, Antonia Macri (14). “Qué orgullo verte cumplir tus sueños, pero sobre todo, verte fiel a tus valores... siempre sensible, humilde, cariñosa, y generosa. Te amo”, escribió emocionada la ex primera dama en sus redes sociales.
Hace poco más de diez días, Juliana voló a Europa para reencontrarse con la mayor de sus hijas. Después de unos días en Madrid, aprovecharon el verano para recalar en Francia, donde disfrutaron del sol y la playa en el emblemático Le Club 55, en Saint-Tropez. “Siempre juntas”, publicó Awada en Instagram tras compartir las postales de su trip antes de la ceremonia de graduación.
Juliana y Valentina mantienen un vínculo muy estrecho. Desde que se instaló en España tras terminar el bachillerato en el Liceo Francés Jean Mermoz en 2020, “Tini” viaja a Buenos Aires para reencontrarse con su familia. Su madre también va seguido a visitarla y juntas comparten la pasión por la moda (el año pasado ocuparon un lugar en el front row del desfile de Dior en el Fashion Week de París) y la buena gastronomía.
PAPÁ DEL CORAZÓN
Siete meses después de haber anunciado su separación tras quince años de amor, Mauricio Macri y Juliana no dudaron en compartir la fiesta de graduación de la flamante licenciada.
El ex presidente, que aterrizó en Madrid luego de una escala en Estados Unidos –alentó a la selección argentina junto a su novia Dolores Teuly– se mostró feliz de participar de uno de los momentos más importantes en la vida de Valentina. Lo cierto es que, a pesar de la ruptura con Juliana, Mauricio y Tini se llevan de maravillas. De hecho, hace poco más de un mes los dos asistieron junto a Antonia al estreno del musical Hairspray, donde se los vio cómplices y divertidos.
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