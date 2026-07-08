Tras su separación, Mauricio Macri y Juliana Awada volvieron a posar juntos por un motivo muy especial

Cinco años después de haber desembarcado en Europa para comenzar sus estudios universitarios, Valentina Barbier (23) recibió su doble título en Admi - nistración de Empresas y Derecho en la prestigiosa IE University en Madrid y lo hizo acompañada por sus padres, el empresario belga Bruno Barbier (58) y Juliana Awada (52), Mauricio Macri (67) y su hermana, Antonia Macri (14). “Qué orgullo verte cumplir tus sueños, pero sobre todo, verte fiel a tus valores... siempre sensible, humilde, cariñosa, y generosa. Te amo”, escribió emocionada la ex primera dama en sus redes sociales.

Tini (como le dicen) junto a su padre, el empresario belga, Bruno Barbier, Mauricio y Juliana en Madrid

Hace poco más de diez días, Juliana voló a Europa para reencontrarse con la mayor de sus hijas. Después de unos días en Madrid, aprovecharon el verano para recalar en Francia, donde disfrutaron del sol y la playa en el emblemático Le Club 55, en Saint-Tropez. “Siempre juntas”, publicó Awada en Instagram tras compartir las postales de su trip antes de la ceremonia de graduación.

Antonia Macri también estuvo presente en este día tan especial para toda la familia

Juliana y Valentina mantienen un vínculo muy estrecho. Desde que se instaló en España tras terminar el bachillerato en el Liceo Francés Jean Mermoz en 2020, “Tini” viaja a Buenos Aires para reencontrarse con su familia. Su madre también va seguido a visitarla y juntas comparten la pasión por la moda (el año pasado ocuparon un lugar en el front row del desfile de Dior en el Fashion Week de París) y la buena gastronomía.

PAPÁ DEL CORAZÓN

Siete meses después de haber anunciado su separación tras quince años de amor, Mauricio Macri y Juliana no dudaron en compartir la fiesta de graduación de la flamante licenciada.

Con pantalones y saco en beige y zapatillas, Mauricio Macri posa junto a Valentina y Juliana, con vestido de poplin, con estampa geométrica, de la diseñadora Johanna Ortiz

El ex presidente, que aterrizó en Madrid luego de una escala en Estados Unidos –alentó a la selección argentina junto a su novia Dolores Teuly– se mostró feliz de participar de uno de los momentos más importantes en la vida de Valentina. Lo cierto es que, a pesar de la ruptura con Juliana, Mauricio y Tini se llevan de maravillas. De hecho, hace poco más de un mes los dos asistieron junto a Antonia al estreno del musical Hairspray, donde se los vio cómplices y divertidos.