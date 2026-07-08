LA NACION

Tras su separación, Mauricio Macri y Juliana Awada volvieron a posar juntos por un motivo muy especial

El ex presidente y la diseñadora viajaron a Europa para estar en uno de los momentos más importantes en la vida de Valentina Barbier

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La ex pareja asistió a la ceremonia de graduación de la hija mayor de Awada, quien se recibió de licenciada en Administración de Empresas y Derecho en la IE University
La ex pareja asistió a la ceremonia de graduación de la hija mayor de Awada, quien se recibió de licenciada en Administración de Empresas y Derecho en la IE University

Cinco años después de haber desembarcado en Europa para comenzar sus estudios universitarios, Valentina Barbier (23) recibió su doble título en Admi - nistración de Empresas y Derecho en la prestigiosa IE University en Madrid y lo hizo acompañada por sus padres, el empresario belga Bruno Barbier (58) y Juliana Awada (52), Mauricio Macri (67) y su hermana, Antonia Macri (14). “Qué orgullo verte cumplir tus sueños, pero sobre todo, verte fiel a tus valores... siempre sensible, humilde, cariñosa, y generosa. Te amo”, escribió emocionada la ex primera dama en sus redes sociales.

Tini (como le dicen) junto a su padre, el empresario belga, Bruno Barbier, Mauricio y Juliana en Madrid
Tini (como le dicen) junto a su padre, el empresario belga, Bruno Barbier, Mauricio y Juliana en Madrid

Hace poco más de diez días, Juliana voló a Europa para reencontrarse con la mayor de sus hijas. Después de unos días en Madrid, aprovecharon el verano para recalar en Francia, donde disfrutaron del sol y la playa en el emblemático Le Club 55, en Saint-Tropez. “Siempre juntas”, publicó Awada en Instagram tras compartir las postales de su trip antes de la ceremonia de graduación.

Antonia Macri también estuvo presente en este día tan especial para toda la familia
Antonia Macri también estuvo presente en este día tan especial para toda la familia

Juliana y Valentina mantienen un vínculo muy estrecho. Desde que se instaló en España tras terminar el bachillerato en el Liceo Francés Jean Mermoz en 2020, “Tini” viaja a Buenos Aires para reencontrarse con su familia. Su madre también va seguido a visitarla y juntas comparten la pasión por la moda (el año pasado ocuparon un lugar en el front row del desfile de Dior en el Fashion Week de París) y la buena gastronomía.

PAPÁ DEL CORAZÓN

Siete meses después de haber anunciado su separación tras quince años de amor, Mauricio Macri y Juliana no dudaron en compartir la fiesta de graduación de la flamante licenciada.

Con pantalones y saco en beige y zapatillas, Mauricio Macri posa junto a Valentina y Juliana, con vestido de poplin, con estampa geométrica, de la diseñadora Johanna Ortiz
Con pantalones y saco en beige y zapatillas, Mauricio Macri posa junto a Valentina y Juliana, con vestido de poplin, con estampa geométrica, de la diseñadora Johanna Ortiz

El ex presidente, que aterrizó en Madrid luego de una escala en Estados Unidos –alentó a la selección argentina junto a su novia Dolores Teuly– se mostró feliz de participar de uno de los momentos más importantes en la vida de Valentina. Lo cierto es que, a pesar de la ruptura con Juliana, Mauricio y Tini se llevan de maravillas. De hecho, hace poco más de un mes los dos asistieron junto a Antonia al estreno del musical Hairspray, donde se los vio cómplices y divertidos.

Una postal del casamiento del entonces jefe de Gobierno porteño con Juliana en Tandil, el 20 de noviembre de 2010. Posan con sus respectivos hijos: Francisco, Agustina y Gimena, por parte de él, y Valentina (que en ese momento tenía 7 años), por parte de ella
Una postal del casamiento del entonces jefe de Gobierno porteño con Juliana en Tandil, el 20 de noviembre de 2010. Posan con sus respectivos hijos: Francisco, Agustina y Gimena, por parte de él, y Valentina (que en ese momento tenía 7 años), por parte de ella
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Sofi Martínez: sus días en el Mundial, el amor y el regalo que le hizo a su papá para el partido de Argentina-Cabo Verde
    1

    Sofi Martínez: sus días en el Mundial, el amor y el regalo que le hizo a su papá para el partido de Argentina-Cabo Verde

  2. Hijo de dos megaestrellas del cine, debió hacerles frente a las burlas por su dislexia
    2

    Hijo de dos megaestrellas del cine, debió hacerles frente a las burlas por su dislexia: “tonto, estúpido, vago, inútil”

  3. La pasión de Camila Morrone, la mejor compañía de Martín Redrado en el Mundial y lo nuevo de la novia de Colapinto
    3

    Cóctel de noticias: la pasión de Camila Morrone, la mejor compañía de Martín Redrado en el Mundial y lo nuevo de la novia de Colapinto

  4. Chule von Wernich presentó su disco rodeada de su familia y amigos famosos y con una ausencia muy especial
    4

    Chule von Wernich presentó su disco rodeada de su familia y amigos famosos y con una ausencia muy especial