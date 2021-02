Mano dura en el Vaticano: multas de hasta 1500 euros o despidos para quienes no se vacunen contra el coronavirus

ROMA.- El Vaticano, que a principios de enero comenzó a vacunar a sus ciudadanos y empleados contra el coronavirus, empezando por su monarca absoluto, el papa Francisco –uno de los primeros en ser inoculado el 13 de enero pasado, dando el ejemplo-, aplicará mano dura con los “no vax”, es decir, contra quienes deciden no inocularse.

Aunque no es obligatorio vacunarse, sino voluntario, según un decreto del presidente de la Pontificia Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Giuseppe Bertello, quienes se negarán a hacerlo sin un motivo válido, podrán sufrir consecuencias graves, que van desde multas de entre 25 a 1500 euros, hasta la pérdida del puesto de trabajo.

“Se considera el someterse a las vacunaciones la toma de una decisión responsable, visto que el rechazo de la vacuna puede constituir también un riesgo para los demás y que tal rechazo podría aumentar seriamente los riesgos para la salud pública”, puede leerse en decreto en cuestión, firmado el 8 de febrero pasado, pero que trascendió hoy.

El artículo 6 indica que “el trabajador que sin comprobados motivos de salud rechace someterse a la vacunación será sujeto” a lo previsto en otra ley de 2011, que prevé para los empleados “consecuencias de diverso grado que pueden llegar hasta la interrupción de la relación de trabajo”. “Para los candidatos a ser empleados, esto equivale a la renuncia a la constitución de la relación de trabajo”, agrega.

El decreto afecta a las cerca de 4000 personas que trabajan en el Vaticano, entre los cuales gendarmes, guardias suizos, sacerdotes, miembros de la Curia romana y laicos, la mayoría. El cardenal Bertello, firmatario de este decreto, de 78 años, fue uno de los altos prelados del Vaticano que tuvieron coronavirus, que afectó también al cardenal polaco Kornrad Krajevski, limosnero pontificio y el filipino, Luis Antonio Tagle, de 63 años, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y considerado “papabile”.

Palabra papal

El papa Francisco, de 84 años y que ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer, aseguró que es un deber ético vacunarse y condenó el “negacionismo suicida” de quienes rechazan hacerlo.

“No sé por qué alguien dice: ‘no, la vacuna es peligrosa’, pero si te lo presentan los médicos como una cosa que puede ir bien, que no tiene peligros especiales ¿por qué no hacerlo? Hay un negacionismo suicida que yo no sabría explicar, pero hoy hay que darse la vacuna”, dijo, en una entrevista a un canal de TV italiano.

“Creo que éticamente todos deben darse la vacuna, es una opción ética, porque vos te jugás la salud, la vida, pero también te jugás la vida de los demás”, dijo, al anunciar que había reservado un turno para hacerlo. El Vaticano acondicionó especialmente una parte del Aula Pablo VI, donde normalmente tienen lugar las audiencias generales, para vacunar a sus empleados.

El decreto