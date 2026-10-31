Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no estuvo involucrado en la huida de Flavio Bolsonaro de Brasil

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que el gobierno norteamericano no estuvo involucrado en la huida de Flavio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral. El excandidato a presidente pasó por la Argentina y Ecuador para luego aterrizar en Miami, Florida.

En una conferencia de prensa, Rubio sostuvo que Bolsonaro “ya disponía de un visado”. “El presidente [Donald Trump] tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó.

Fue a raíz de la pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos ayudó a Bolsonaro. También consultó si Rubio tuvo algún contacto con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil: “Sí, lo vi aquí hoy y hablamos ayer también. Seguro lo volveré a ver en Francia en algunas semanas [en el G7]”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en la apertura de la cumbre del G20 ERIK S. LESSER - AFP

Luego, negó cualquier tipo de colaboración en la huida. “Nosotros no facilitamos nada. Sabíamos que Flavio había llegado a Estados Unidos. Él tenía una visa previa y el presidente decidió permitir su entrada al país. Pero el gobierno de los Estados Unidos no participó en los arreglos que hizo con la finalidad de dejar Brasil. El presidente dejó en claro que si llegaba a Estados Unidos en un puerto de entrada, se le permitiría entrar al país”, explicó.

Bolsonaro pasó por Argentina junto a su esposa y sus dos hijas, donde subió a un vuelo privado en un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly SA, en el aeropuerto Cataratas del Iguazú (SARI), tal como reportó LA NACION.

The New York Times y The Wall Street Journal detallaron que Jason Miller, asesor de Trump, estuvo a cargo de la logística del vuelo: la aeronave fue pagada por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense.

El avión en el que viajó Flavio Bolsonaro en el Aeropuerto de Opa-locka en Miami, Florida GIORGIO VIERA - AFP

Tuvo como escala a Guayaquil, en Ecuador. Fue parte de una ruta alternativa que se realizó para esquivar el espacio aéreo brasileño y usar la ciudad ecuatoriana para cargar combustible antes de seguir hacia Estados Unidos, donde aterrizó el martes cerca de las 10.30.

Bolsonaro viajó con su documento italiano, luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, le ordenara entregar sus pasaportes. Italia integra el Visa Waiver Program, que permite entrar a Estados Unidos sin visa, siempre que el pasajero tenga la ESTA, la autorización electrónica de viaje que se tramita por internet y que se recomienda pedir con al menos 72 horas de anticipación. El senador no la tenía.

El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de subir al Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, rumbo a un mitin de campaña en Misisipi Jacquelyn Martin - AP

Este sábado a la madrugada (hora argentina), Trump confirmó que Bolsonaro y sus familiares cuentan con autorización para ingresar al territorio estadounidense. Sin embargo, sostuvo que decidió mantenerse al margen de la disputa electoral brasileña. “No apoyé candidatos en Brasil. Pensé que me mantendría al margen. El presidente, el actual presidente [Lula da Silva], me pidió que no tomara partido, y no lo tomé”, aseguró.

Pero señaló que tanto Flavio Bolsonaro como su entorno “atravesaron situaciones injustas”. Luego, insistió en que no tiene intención de intervenir en los asuntos políticos de Brasil: “Me pareció que él y su familia fueron tratados muy injustamente. Y no tomé una postura en la elección, como saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo señalo”.

En paralelo, consideró que las elecciones brasileñas fueron “vergonzosas”.