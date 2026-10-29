Trump calificó de “desgracia” las elecciones brasileñas y sigue sin reconocer el triunfo de Lula

WASHINGTON (AFP).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “desgracia” las elecciones presidenciales de Brasil, un día después de que el candidato derechista derrotado y su aliado, Flavio Bolsonaro, abandonara el país junto con su familia y viajara a territorio estadounidense.

Sobre el senador de Río de Janeiro pesa una orden judicial que le prohibía salir del territorio brasileño en el marco de una investigación por lavado de dinero.

“Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia”, declaró Trump a periodistas antes de partir hacia un acto de campaña, sin precisar qué aspectos de los comicios cuestionaba.

Consultado sobre quién considera que fue el ganador legítimo de las elecciones y luego de que Flavio Bolsonaro se declarara ayer el “verdadero presidente”, el mandatario estadounidense evitó pronunciarse. “No quiero comentar eso en estos momentos”, respondió.

“El presidente [Lula da Silva] me pidió que no interviniera, no tomé partido”, reafirmó el mandatario estadounidense.

Q: On Brazil, you now recognize Lula as the president. Do you have any intention to talk to him and congratulate him?



Trump: I will talk to him, but I think election was a disgrace in Brazil. pic.twitter.com/Wbv3KbFJXA — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

El líder republicano también vinculó su crítica con el desempeño de los mercados financieros brasileños. “Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso”, sostuvo, sin ofrecer más detalles sobre esa afirmación.

Flavio Bolsonaro llegó el miércoles a Miami junto con su familia, después de perder el balotaje frente a Lula, que obtuvo la reelección tras una remontada en la segunda vuelta. El candidato conservador había conseguido una ventaja en la primera ronda de unos comicios muy reñidos, pero el presidente logró revertir el resultado y terminó imponiéndose por una diferencia de alrededor de cuatro millones de votos.

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