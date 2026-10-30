Donald Trump, sobre el ingreso de Flavio Bolsonaro a EE.UU.: “No apoyé candidatos en Brasil y pensé que me mantendría al margen”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Flavio Bolsonaro y sus familiares cuentan con autorización para ingresar al territorio estadounidense. El senador brasileño arribó a Miami el miércoles luego de perder las elecciones en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué dijo Trump sobre la llegada de Flavio Bolsonaro a EE.UU.

Durante un intercambio con periodistas, el mandatario estadounidense manifestó que conoce tanto a Lula da Silva como a Bolsonaro y a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, aseguró que decidió mantenerse al margen de la disputa electoral brasileña.

Al ser consultado sobre la llegada de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos, Donald Trump afirmó que aprobaría su ingreso Alex Brandon - AP

“No apoyé candidatos en Brasil. Pensé que me mantendría al margen”, explicó Trump al ser consultado sobre su posición durante la campaña presidencial. “El presidente, el actual presidente, me pidió que no tomara partido, y no lo tomé”, aseguró.

Al referirse a la llegada a EE.UU. del senador brasileño, sostuvo que considera que él y su entorno “atravesaron situaciones injustas”, aunque aclaró que no tiene intención de intervenir en los asuntos políticos de Brasil.

“Me pareció que fueron tratados muy injustamente. Y no tomé una postura en la elección, como saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo señalo”, dijo el mandatario. “Me pareció que él y su familia fueron tratados muy injustamente”, reiteró.

Trump cuestionó las elecciones de Brasil

El presidente estadounidense también se refirió al proceso electoral que terminó con la victoria de Lula da Silva. En ese contexto, describió los comicios como inusuales y expresó su desacuerdo con el resultado.

“Considero que la elección fue una gran vergüenza para el pueblo de Brasil. Fue una vergüenza, bueno, el mercado lo demuestra”, dijo.

Trump habló sobre la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos

Cuando un periodista le preguntó por qué había autorizado el ingreso del legislador y su entorno, respondió que entendía que habían sido perjudicados. También evitó profundizar sobre las circunstancias judiciales que rodean al senador.

“No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos, pero no me voy a involucrar”, dijo Trump. “Fue una elección muy extraña, eso es seguro”, agregó.

Cómo fue el viaje de Flavio Bolsonaro desde Brasil hasta EE.UU.

Bolsonaro viajó a EE.UU. con su esposa y sus dos hijas mediante un recorrido que incluyó un cruce terrestre hacia la Argentina y un vuelo privado, según los reportes periodísticos. La salida se produjo pese a que, de acuerdo con la información conocida, existía una disposición judicial que le impedía abandonar Brasil y establecía la entrega de sus pasaportes.

Flavio Bolsonaro, al llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami RICARDO ARDUENGO - AFP

El grupo ingresó a la provincia de Misiones a través del Puente Internacional Tancredo Neves. Para completar el trámite migratorio argentino, el senador utilizó su pasaporte italiano.

Posteriormente, se trasladó al aeropuerto de Puerto Iguazú, donde abordó una aeronave privada durante la madrugada.

El avión utilizado fue un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, operado por Baires Fly S.A. De acuerdo con la información atribuida a The New York Times, Jason Miller, integrante del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca y cercano al entorno de Bolsonaro, participó en la organización de la logística del traslado.

La aeronave aterrizó en Guayaquil, Ecuador, donde permaneció aproximadamente 35 minutos para realizar una escala técnica y cargar combustible. Después continuó hacia Florida sin atravesar el espacio aéreo brasileño.

La llegada se concretó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka, en Miami. Según los datos periodísticos, Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático brasileño emitido en 2023, aunque la Policía Federal de Brasil lo había cancelado el día anterior por disposición judicial.