Marco Rubio relativizó que Estados Unidos vaya a firmar acuerdos de libre comercio

REIKIAVIK (Reuters).- El ‌secretario de ‌Estado ⁠de Estados Unidos, Marco Rubio, ​le restó ⁠importancia a ⁠la posibilidad de que ​el país norteamericano firme nuevos ‌acuerdos de ​libre ​comercio en un futuro próximo, en unas declaraciones realizadas este martes en Reikiavik, la capital de ​Islandia.

Al ser consultado sobre ⁠un posible acuerdo comercial ‌con Islandia durante una visita al país, dijo: “Creo que en un futuro próximo probablemente ‌no va haber una era de ⁠acuerdos de ‌libre comercio, no ⁠con Islandia, , en general, en términos más amplios”.

Y agregó: “Creo que sí tenemos oportunidades para acuerdos comerciales bilaterales”.

La Argentina y Estados Unidos tienen un acuerdo de libre comercio, pero no constituye un Tratado de Libre Comercio (TLC) integral clásico —debido a las restricciones normativas del Mercosur. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) entre ambos países se firmó el 5 de febrero de este año en Washington, tras el acuerdo marco inicial de noviembre de 2025. Funciona como un entendimiento bilateral de cooperación y de apertura comercial.

Donald Trump y Javier Milei Markus Schreiber - AP

En medio de la buena sintonía entre Javier Milei y su par Donald Trump, el acuerdo incluye numerosos ejes, como la reducción de aranceles para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco. Todo, según el acuerdo marco, orientado a “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente”.

De gira

Rubio inició este martes una gira por Europa con reuniones con los líderes de Islandia, una isla del Atlántico Norte destinada a desempeñar un papel cada vez más estratégico ante las tensiones en el Ártico.

Marco Rubio Mark Schiefelbein - Pool AP

Tras llegar la noche anterior a Reikiavik, Rubio se reunió con la primera ministra Kristrun Frostadóttir, así como con su homóloga, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

También visitó la base de Keflavik, una antigua instalación militar estadounidense, donde se reunió con miembros de la Marina de su país destinados allí.

La ministra de Relaciones Exteriores de Islandia, Thorgerour Katrín Gunnarsdottir, junto con Marco Rubio Mark Schiefelbein - Pool AP

En un tramo de la conferencia de prensa, Rubio instó a Rusia a ser transparente y a compartir información, tras la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste en Siberia.

“Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”, afirmó el funcionario y pidió a Moscú que sea “transparente” después de que las autoridades rusas negaran medidas contra la peste después de que se conociera la muerte de la empleada.

Este viaje relámpago se produce a raíz del acuerdo de seguridad sobre Groenlandia, firmado hace unos diez días al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo puso fin, de momento, a las tensiones provocadas por las insistentes pretensiones de Trump sobre el territorio autónomo danés, que enturbiaron las relaciones con la Unión Europea.

Con el aumento de estos roces por el Ártico y con Groenlandia a menos de 300 kilómetros, Islandia logró una importancia estratégica.

La isla, que carece de Ejército, depende en gran medida de Estados Unidos para garantizar su seguridad, a través de un acuerdo bilateral de Defensa firmado en 1951 y mediante la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Después de Islandia, el jefe de la diplomacia estadounidense viajará a Atenas para participar el miércoles en un “diálogo estratégico” sobre la seguridad regional y energética, según el Departamento de Estado.