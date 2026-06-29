María Corina Machado denunció que el chavismo le impide su regreso al país en medio de la tragedia por los terremotos

CARACAS.– La líder opositora María Corina Machado denunció este lunes que el régimen venezolano intenta impedir su regreso al país en medio de la emergencia provocada por los dos terremotos que devastaron el norte de Venezuela. En un mensaje difundido desde Panamá, sostuvo que el gobierno cerró el espacio aéreo comercial para evitar que pudiera ingresar y acompañar a las víctimas de la catástrofe.

"Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo“, afirmó en el inicio de su mensaje.

La dirigente vinculó su decisión de regresar con la magnitud del desastre. Afirmó que el 24 de junio, día de los terremotos, entendió que su presencia en Venezuela era indispensable para acompañar a los afectados y colaborar con la respuesta ciudadana.

"El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar“, expresó.

Maria Corina Machado PATRICK T. FALLON - AFP

Machado también acusó al gobierno de poner obstáculos a la ayuda humanitaria y de restringir el trabajo de quienes buscan asistir a los damnificados.

Según sostuvo, las dificultades no solo afectan a quienes intentan regresar al país, sino también a organizaciones civiles, rescatistas internacionales y medios de comunicación.

"Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad“, sostuvo.

La dirigente afirmó que ocultar información durante una emergencia solo agrava la crisis y reclamó que las víctimas reciban un trato digno. “Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad“, dijo.

Un voluntario busca víctimas MAURICIO VALENZUELA - AFP

Cinco días después de los dos terremotos que devastaron el norte de Venezuela, las tareas de rescate continúan en condiciones cada vez más complejas. La emergencia sigue marcada por las réplicas, la destrucción de infraestructura y la incertidumbre sobre el destino de miles de personas que permanecen desaparecidas.

Mientras el tiempo corre en contra de quienes podrían seguir con vida bajo los edificios colapsados, vecinos, voluntarios y brigadas internacionales concentran sus esfuerzos en las zonas más afectadas. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias advierten sobre la necesidad de mejorar la coordinación de la asistencia y garantizar que la respuesta se centre en salvar vidas.

En el tramo final de su mensaje, Machado volvió a denunciar que el cierre del espacio aéreo comercial respondió al intento de impedir su ingreso y aseguró que, pese a esas dificultades, mantiene su decisión de regresar.

"El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada, cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso“, afirmó.

Personas junto a los escombros de un edificio [e]STR - XinHua

La dirigente concluyó con un llamado a la unidad y aseguró que hará todo lo necesario para volver al país. "Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido. En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá“, cerró.

Agencias Reuters y AP