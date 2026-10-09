Mario Sznajder: “El frente más peligroso hoy para Israel es su ilegitimidad internacional”

ROMA.- “Estamos mal, desde hace tres años en guerra, con un trauma nacional enorme, ocho frentes abiertos, entre los cuales a largo plazo el más peligroso es el de la ilegitimidad internacional de Israel, un país que quedó en un limbo con respecto a las causas de lo que sucedió el 7 de octubre y las causas que implican a los responsables reales … Y nadie sabe cómo vamos a salir”.

Mario Sznajder, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no oculta su desazón tras cumplirse el tercer aniversario del 7 de octubre en Israel, el peor ataque de su historia. Ese brutal asalto del grupo terrorista Hamas representó el fin del mito de un Israel-fortaleza inexpugnable y el principio de una guerra sin fin a la vista, destacó el politólogo argentino-israelí, en una entrevista telefónica con LA NACION desde su casa de Tel Aviv.

El politólogo Mario Sznajder Elisabetta Piqué

-Ante todo, ¿le sorprendió el premio Nobel de la Paz a Navy Pillay, que fue atacada por Israel y por Donald Trump?

-La decisiones de este tipo siempre han sido y serán parciales e influenciadas por muchos factores, también políticos. De hecho, no sigo este tipo de noticias y, por ende, me sorprendió... Ahora bien, Pillay, en diversas funciones internacionales en el área de derechos humanos ha sido muy crítica de las políticas y acciones militares israelíes en Gaza, hasta apoyar el uso del concepto “genocidio palestino”, rechazado por el gobierno de Israel y la mayoría de la sociedad israelí. Y esto explica la reacción de estos, frente al otorgamiento del Nobel de La Paz a ella.

-¿Cómo ha vivido Israel este tercer aniversario del 7 de octubre, el primero sin rehenes en Gaza, pero en alerta ante posibles ataques terroristas?

-Ha sido un día muy triste, marcado por diversos actos recordatorios, entre los cuales uno muy importante en el parque Yarkon, del norte de Tel Aviv, financiado totalmente por la sociedad civil, que no tuvo absolutamente nada que ver con el gobierno. Y remarco esto porque hay una confrontación entre gran parte de la sociedad civil y el gobierno y en tres semanas va a haber elecciones, y este tema tiene mucho que ver con las elecciones del 27 de octubre…

-¿En qué sentido?

-Por el hecho de que estamos en el tercer año de guerra y esto no tiene cara de tener solución ni salida por algún lado. [El primer ministro, Benjamin] Netanyahu dijo desde el principio que iba a dejar el arreglo de cuentas, que se forme una comisión que investigue cómo y por qué pasó el 7 de octubre, no el desarrollo histórico, sino cuáles fueron las causas de este terrible desastre que nos sucedió, esta catástrofe, para después de la guerra. Y nadie pensó en aquellos momentos, en 2023, que la guerra iba a durar tres años. Y hasta el día de hoy no ha habido una comisión investigadora, o sea que, en el fondo, el país quedó, con respecto a las causas de lo que sucedió el 7 de octubre y las causas que implican a los responsables reales, en el limbo.

-Netanyahu nunca se hizo cargo ni pidió disculpas, ni permitió una comisión de investigación independiente…

-Netanyahu dijo, “sí, yo acepto que el gobierno tiene responsabilidad, pero responsabilidad no quiere decir culpa”. Nunca permitió una comisión de investigación independiente, nombrada por jueces e integrada por profesionales. Entonces el hecho de que no se haya investigado, de que no haya claridad, por lo menos con respecto a las causas, por lo menos para poder evitar que esto se repita y aunque se han tomado muchas medidas, por supuesto agregó al ambiente de tristeza, desconfianza y una campaña preelectoral en la que cada factor influye sobre nosotros.

-Han salido a la luz testimonios, del presidente de los Emiratos Árabes, de la inteligencia egipcia y otros, que dijeron que advirtieron directamente a Netanyahu que se venía algo muy serio con Hamas...

-Sí, y se desoyeron las voces claras que alertaban que se venía un ataque de Hamas. Entonces, reitero, estamos como en un limbo, agravado por la situación preelectoral, que es otro limbo porque nadie sabe quién va a ganar: las dos posibles coaliciones (la de Netanyahu y la del exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Gadi Eisenkot) están en una suerte de empate en el cual, sin los partidos árabes, ninguna de las dos es capaz de hacer un gobierno.

Personas se reúnen en un memorial en el lugar del festival de música Nova, en Re'im, para conmemorar el tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre Gil Cohen-Magen - dpa DPA

-El reconocido autor israelí Edgar Keret escribió un artículo sobre el tercer aniversario del 7 de octubre describiendo un trauma colectivo que quizás no terminará nunca por este estado de guerra permanente de Israel. ¿Cómo cambió la sociedad israelí desde el 7 de octubre?

-Como siempre las respuestas a este tipo de preguntas son emocionales y yo quiero escapar de eso, voy a dar una serie de datos que fueron publicados hoy, que explican por qué estamos mal. El 7 de octubre tuvimos más de 900 civiles masacrados y desde entonces 970 soldados, de los cuales 300 asesinados ese mismo día, que cayeron defendiendo Israel. De aquí que tenemos 480 viudas militares, un tema del que nunca se habla, porque estas son las consecuencias laterales de todo el proceso. Tenemos 1570 niños huérfanos a causa de esta guerra, 70.000 heridos, muchos de los cuales sufren de heridas emocionales muy difíciles de reparar. Luego tenemos 143.000 desplazados dentro de Israel: llegamos a tener 260.000 y una parte de ellos han vuelto al entorno de Gaza y al norte, a la frontera con el Líbano.

-Hay muchos que no han podido regresar a sus casas…

-Exacto. Hay tragedias como la ciudad de Kiryat Shemona, que está en el norte, al lado de la frontera del Líbano, donde la mitad de la población no quiere volver porque sigue habiendo una situación de peligro. Por otro lado, otro dato es que hemos gastado en la guerra el equivalente a casi 100.000 millones de dólares, lo que implica que hemos adquirido una tremenda deuda para financiar todo esto, que la van a tener que pagar hasta nuestros nietos. Y luego, este es un dato impresionante y absurdo: los reservistas del Ejército, que constituyen más o menos un 3-4% de la población de Israel, y que son voluntarios, han servido 130 millones de días de servicio de reservas. Estando ellos entre los sectores más productivos de la sociedad israelí, han sido destruidas por esto. Muchos negocios han caído, hay gente que ha quedado fuera de sus lugares de trabajo, es como un sector que parcialmente ha sido removido de la sociedad. Y eso es terrible. Y luego tenemos ocho frentes.

-¿Cuáles?

-Uno, quizás a largo plazo el más peligroso, es el de la ilegitimidad internacional de Israel, que ha ido creciendo día a día en los últimos tres años. Los otros siete son Yemen, Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano, Irán, las milicias iraquíes en Irán. Y seguimos en un proceso del cual nadie sabe cómo vamos a salir.

-El 7 de octubre representó también para los israelíes darse cuenta de que ya no están en esa fortaleza inexpugnable en la que pensaban estar. Y esto pareció quedar confirmado con este atentado fallido de hace unos días con el avión de Flydubai…

-Sí, sí, absolutamente. Estamos descubriendo todavía cuántos más enemigos de los que creíamos tener, tenemos. Y cada vez nos sorprenden. Ni hablo de la gran cantidad de misiles que cayeron desde Irán, ni del hecho que el grupo Hezbollah sigue existiendo en el sur del Líbano y ocasionándole problemas muy graves a Israel en la frontera norte…

-La alerta es permanente…

-Sí, hay un trauma nacional enorme, de la envergadura del de la guerra de Yom Kippur de 1973, pero la diferencia es que no sabemos los resultados de esta vuelta y sí sabemos los resultados de aquella vuelta que fueron muy trágicos para la sociedad israelí, pero al final llegó un proceso de paz con Egipto… La sociedad israelí está muy golpeada, muy triste, muy escéptica con respecto a todo lo que le dicen. Porque hemos escuchado todo tipo de mentiras y hemos tenido cualquier tipo de censura...

Palestinos revisan sus pertenencias entre los escombros de edificios residenciales dañados tras un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad de Gaza Bilal Osama - APA Images via ZUMA Press Wire D

-¿Se refiere a lo que pasaba en Gaza, que quedó arrasada por la ofensiva de represalia israelí, y donde murieron más de 74.000 personas, entras ellas miles de mujeres y niños?

-Sí, todo el problema de la franja de Gaza en Israel no entró porque los medios de comunicación no lo publicaron, y no lo publicaron por la censura. Entonces, nos íbamos enterando a través de fuentes extranjeras. Pero siempre para el gobierno es fácil decir que las fuentes extranjeras son antiisraelíes, antisionistas y antisemitas…

-¿La palabra “paz” es algo que ya no existe?

-No, ahí voy a sorprender porque la palabra paz existe y ha sido introducida paradojalmente por el presidente Trump con su comisión de paz que está en Gaza. Trump logró un cese de fuego el año pasado en la franja de Gaza, que, con incidentes, se mantiene, lo cual es algo positivo y también logró la liberación de los rehenes que aún estaban vivos. Hay una comisión trabajando en Gaza y se sigue hablando de la reconstrucción de Gaza y de una fuerza internacional que tendría que ayudar a los gazatíes a estabilizarse y a tener una medida de seguridad personal digna con la que pudieran vivir y pudieran ejercer actividades educacionales, de salud, económicas o lo que sea. Y eso sería para el beneficio de todas las partes, porque si se terminara el frente de Gaza para Israel sería un gran logro. Y quizás podría ser un paso para una futura paz israelí-palestina, que en este momento sí, se ve muy alejada, pero hay que entender una cosa: inocentes son las personas que creen que aquí se puede llegar a una paz sin resolver el problema palestino, que es la gran causa de todo lo que está sucediendo aquí.