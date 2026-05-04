Un experto internacional explicó en detalle por qué es riesgoso el plan para escoltar buques en Ormuz y el rol de Irán

La administración de Donald Trump anunció esta madrugada que dos buques destructores de misiles guiados ingresaron al Golfo Pérsico para eliminar el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en diálogo con LN+ la estrategia de este último movimiento y la respuesta de Irán en el conflicto de Medio Oriente.

“No es algo nuevo que se haya propuesto, pero sin duda genera mucha preocupación, porque ya los generales le habían dicho al presidente que escoltar a los buques los ponía en riesgo; justamente estamos hablando de un estrecho, un lugar angosto, y esos buques podrían estar al alcance de los misiles de corto alcance de Irán”, explicó Repetto.

Andres Repetto en LN+

Las declaraciones de Donald Trump

En medio de las tensiones, Estados Unidos e Irán mantienen abiertos los canales de negociación, aunque sus propuestas difieran.

El mandatario estadounidense publicó en su red social de Truth Social, un extenso comunicado donde sostiene que funcionarios de la Casa Blanca y del régimen iraní mantienen conversaciones positivas, tras la presencia de buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

“Esa es la realidad no lo anunciaba en su red social con un mensaje muy largo el presidente de los estados unidos después de haber dicho que este estado negociando con los iraníes”, destacó Repetto.

En la publicación, Trump sostuvo: “Países de todo el mundo casi ninguno involucrado en oriente medio que se desarrolló en forma tan visible y violenta ha solicitado a estados unidos ayuda para liberar a los buques retenidos en el estrecho de Ormuz por un asunto que les completamente ajeno”.

La publicación de Trump hoy en Truth Social sobre Irán

En relación a los últimos movimientos de Estados unidos, el experto sostuvo: “Finalmente va a llevar a adelante militarmente algo que hasta ahora no quería y era poner a sus barcos, que hoy están fuera del estrecho Ormuz, a navegar al alcance de los misiles iraníes, si es que Irán, una vez que los barcos estén escoltando, decide atacar”

Por otro lado, ante la pregunta de un posible ataque militar en Irán por parte de la prensa estadounidense, Trump respondió: “Si se portan mal, si hacen algo malo, pero ahora mismo, es una posibilidad que puede suceder”.

“El que no pase nada significa que pasan un montón de cosas en la economía a nivel mundial. Hay un golpe brutal con este tema”, sumó

La reacción de Irán

Tras el movimiento de tropas estadounidenses en el estrecho de Ormuz, el analista remarcó que el régimen iraní dijo que cualquier fuerza enemiga iba a ser atacada si los buques de guerra si entran al estrecho de Ormuz, un mensaje estrictamente dirigido hacia los Estados Unidos.

Vehículos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump, en una plaza del centro de Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

“Estamos esperando a ver qué va a suceder”, sostuvo Repetto, y agregó: “Supuestamente esto ya tendría que estar entrando en vigor pero no hay información de último minuto pero serían casi que dos buques enfrentándose prueba con prueba a toda velocidad.