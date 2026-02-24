“Matar a ‘El Mencho’ puede traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta Sheinbaum de pacificar México”

Los efectos inmediatos de la caída del narcotraficante más buscado de México, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, sorprendieron incluso a un experto como David Mora.

Analista sénior en México del International Crisis Group e investigador sobre crimen organizado, Mora estaba en Guadalajara el domingo cuando el gobierno anunció que había abatido a “El Mencho”, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

Y cuenta que, al caminar por la capital del estado donde Oseguera se afianzó en el negocio del narco, le pareció recorrer “una ciudad fantasma” por la tensión que provocó la noticia.

“Calles vacías, negocios cerrados, nadie en la calle”, relata Mora. “(Eso) te habla del control que pueden llegar a tener estas organizaciones, que hacen que una ciudad tan grande se ponga en pausa”.

De hecho, la muerte del Oseguera tras un operativo militar en Tapalpa, un municipio de Jalisco, desató una ola de bloqueos de carreteras y ataques violentos a comercios en ese y otros estados del país donde el cartel tiene presencia.

Sin embargo, Mora cree que esa será sólo la primera reacción por la caída de “El Mencho”: en unos meses habrá otro tipo de violencia, por el control del negocio que manejaba el capo, advierte.

“Descabezar Jalisco y matar a ‘El Mencho’ puede traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta (Claudia Sheinbaum) de pacificar México”, dice Mora en una entrevista con BBC Mundo.

David Mora sostiene que la gran incógnita es cómo se reacomodará el Cartel Jalisco Nueva Generación tras la caída de su líder Archivo personal

¿Qué significa el anuncio oficial de la caída de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, en México?

Creo que juega en dos niveles: uno respecto a la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y otro respecto a la relación con EE.UU.

En el año y meses de la administración de Sheinbaum, hemos visto fuerzas armadas más combativas contra los grupos de crimen organizado que operan en Mexico.

Hay una estrategia más agresiva comparando con lo que pasaba con López Obrador y su “abrazos y no balazos”: era una actitud mucho más pasiva y muchos grupos criminales crecieron militarmente y en su capacidad de ejercer control sobre territorios.

La captura y muerte de "El Mencho" provocó una reacción violenta en Jalisco y otras zonas de México Getty Images

Entonces esto se da dentro de una nueva política más confrontativa y es muy importante leerlo con los lentes de la relación bilateral con EE.UU.

Hay presión por parte de la Casa Blanca de acciones militares conjuntas con fuerzas de EE.UU. Y la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México reiteran que la fórmula que le proponen a EE.UU. funciona. ¿Cuál es esa fórmula? Cooperemos, compartamos información, compartamos inteligencia, pero México está a cargo de las acciones en el terreno.

¿La caída de Nemesio Oseguera puede verse como el punto culminante de esa nueva política más confrontativa del gobierno de Sheinbaum?

Si bien la forma es más confrontativa, la pregunta es si la estrategia va a cambiar.

La gran estrategia es descabezar organizaciones criminales, capturar a los grandes narcos. Es una estrategia que viene desde hace 20 años, con la idea de que, si removemos a los líderes, las organizaciones se debilitan y eventualmente se extinguen. Y una y otra vez se ha comprobado que es una estrategia que no funciona.

Las organizaciones no desaparecen simplemente con remover a las cabezas. De hecho, tienden a desestabilizarse, generar procesos de más violencia, facciones contrarias. Y eso ha llevado a la multiplicación de grupos criminales en México.

La operación era de captura de “El Mencho”. Murió herido en un avión de regreso a Ciudad de México. Pero la pregunta es qué otras herramientas tiene el gobierno mexicano para que esto no sea simplemente repetir esa estrategia fallida de descabezar a las organizaciones.

Porque lo que vamos a ver es tensión interna de la estructura de cartel Jalisco, posiblemente mayores enfrentamientos con grupos locales, que pueden empezar a ver que el cartel está debilitado y es una oportunidad para avanzar en su control territorial en contra de Jalisco.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado una fuerte presión por parte de Estados Unidos para reforzar la batalla contra el narcotráfico Getty Images

¿Crees que hay una estrategia del gobierno detrás de esto?

Hay una mayor actividad, por ejemplo, en perseguir financieramente al cartel Jalisco.

Recientemente fueron sancionadas muchas entidades, tanto personas como empresas, que servían a una red de lavado de dinero del cartel Jalisco en diferentes puntos de la república.

Entonces, crédito a quien lo merece. El gobierno mexicano sí le está apostando también a tener mayor actividad en esta lucha financiera.

La gran pregunta es, de aquí a unas semanas y meses, cómo se va a reacomodar el cartel en sí mismo y en las batallas que tiene contra grupos locales más pequeños en diferentes estados. Los ciclos de violencia en Guanajuato, Michoacán y demás se explican por esos conflictos.

Una duda es si había una línea de sucesión dentro del cartel Jalisco, que en el mapa de los carteles mexicanos en este momento parecía el más poderoso...

Correcto. Era el más poderoso en términos militares y en presencia territorial. No sólo controlaba estados enteros, sino que estaba expandiéndose a muchas partes de la república.

Era sumamente poderoso también en términos de mercados criminales que operaba: no sólo de producción y tráfico de drogas, sino de mercados de extorsión en las regiones de agricultura y minería de México.

El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Anadolu via Getty Images

Es una lista larga de diferentes negocios ilícitos. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar el liderazgo? Porque “El Mencho” era una figura central. A diferencia de otros grupos criminales muy grandes y poderosos en México como Sinaloa, Jalisco es mucho más jerárquico.

“El Mencho” nunca permitió que, de las múltiples alianzas y células criminales con las que operaba Jalisco, alguna fuera lo suficientemente fuerte para retar su poder central.

Pero ahora no hay una sucesión clara, porque dos hijos de “El Mencho” están en cárceles de EE.UU., otros grandes lugartenientes que tenía están presos o han sido asesinados.

Entonces no hay una claridad absoluta, ni sanguínea, ni familiar, ni por vínculos que nos permita ver quién sigue.

Ese reacomodo de Jalisco es una gran incógnita. Y estos procesos suelen venir aparejados no sólo de tensión, sino de violencia.

¿Entonces, por lo que ha ocurrido en otros casos en que caen capos de este nivel, el escenario más probable en este momento es que la caída de “El Mencho” produzca más violencia para tratar de suplir su vacío, ya sea dentro del propio cártel o por organizaciones rivales?

Exacto, y no es tan inmediato. Estos actos de bloqueos en las carreteras, en las calles, incendios, ataques a comercios, es la violencia inmediata, que va a pasar rápido.

Pero la violencia del reacomodo interno y cómo las organizaciones rivales reaccionan al proceso de Jalisco, es lo que va a pasar en un par de meses.

Y si la historia es indicativa de algo, simplemente el descabezamiento de un cartel no significa la extinción de la organización. Es algo a lo que se le ha apostado desde 2006, cuando se desplegaron fuerzas militares en contra de grupos criminales, y hasta el momento se ha demostrado que no es así.

Si miramos la línea de tiempo, se están descabezando grandes carteles. Primero fue “El Chapo”, después “El Mayo” y “Los Chapitos” en Sinaloa; ahora “El Mencho” en Jalisco. Imagino que la duda también es si van a surgir nuevas figuras con un control tan grande del negocio como el que tenían los viejos capos…

La historia es muy cíclica. Antes de estos grandes carteles, había otros. Jalisco empezó como un grupo de confrontación directa, financiado y armado por Sinaloa en contra de Los Zetas.

En su momento Los Zetas era el gran cartel en México, súper violento, con un poderío militar muy importante, y se extinguieron. Jalisco, una vez se consolidó, pasó a ser el gran cartel.

Antes de Sinaloa estuvo el cartel de Guadalajara, que era como la nave nodriza del mundo criminal en México.

Entonces siempre ha habido como estos reacomodos de poder, ascenso y extinción de grupos.

No me atrevería a decir en este momento que Jalisco va de salida por la ausencia de “El Mencho”. Pero sí posiblemente, si no hay una figura que logre cohesionar el grupo como lo hacía Nemesio Oseguera, escisiones, debilitamiento, fracturas.

Hasta el momento no hay ninguna fractura de Jalisco que se conozca o que sea un punto de inflexión, porque la figura de “El Mencho” era muy central y tenía un control firme dentro de la organización.

Pero ahora que no está, la pregunta es si hay una figura lo suficientemente fuerte que pueda replicar eso, o si más bien va a haber escisiones y fracturas a causa de su ausencia.

"El Mencho" se convirtió en uno de los criminales más buscados por Estados Unidos y México Getty Images

Sinaloa también está en un proceso. Creo que el concepto del cartel de Sinaloa ya no es útil: son realmente facciones divididas entre sí.

Se va reacomodando todo. En el pasado tuvimos otros carteles que ya no están. Ahora son dos o tres grandes organizaciones las que operan. Y estamos a puertas de ver qué va a pasar con Jalisco, que es el gran cartel.

¿Cuál es el impacto del descabezamiento de estos grandes grupos en el flujo de drogas hacia EE.UU. o hacia otros mercados?

Creo que es muy limitado: los mercados criminales siguen operando.

El ejemplo más inmediato que tenemos es Sinaloa. La confrontación entre “Chapitos”, “Mayos” y otros grupos que operan en Sinaloa no ha significado un debilitamiento en la producción y tráfico de fentanilo.

La respuesta mucho más activa, de muchos más decomisos por parte del gobierno mexicano, tampoco ha disminuido la producción.

Esto lo sabemos cuando analizamos el mercado, que opera a oscuras. Los datos directos no existen, pero podemos intentar entender la cadena de producción y el mercado a través de distintos elementos.

Uno es la cantidad que se decomisa, pero eso habla más de la capacidad del Estado de decomisar. Otro son los precios, y lo cierto es que los precios no han tenido fluctuaciones ni en México, ni en la frontera, ni en EE.UU.

Esto nos habla de que, si bien Sinaloa está metido en esta batalla sin cuartel entre facciones, otros grupos criminales han entrado a la producción. Frente a la capacidad del Estado de decomisar y destruir laboratorios, otros estados empiezan a producir fentanilo, se crean nuevas formas de tráfico.

Son mercados que se adaptan muy bien. Si la demanda está, la oferta va a llegar.

El hecho de haber matado a “El Mencho” no significa que Jalisco va a operar menos, o que los mercados criminales van a tener un cambio significativo.

Los mismos jefes de plaza de Jalisco van a seguir extorsionando. Entonces, en el mercado de la extorsión no va a haber ningún cambio, ni a productores agrícolas, ni a productores mineros, ni a transportistas.

Los grupos y las personas a cargo de la producción, el tráfico y el trasiego no van a dejar de operar. Es muy limitado el impacto en los mercados criminales.

Señalabas que esto sí puede verse como un punto a favor del gobierno de Sheinbaum en la relación de México con EE.UU. Pero si crece la violencia como consecuencia de este descabezamiento, imagino que en Washington también tomarán nota y aumentarán de vuelta la presión…

Es que son dos objetivos que desafortunadamente no suelen ir de la mano: la pacificación de México y mantener al gobierno de EE.UU. satisfecho con estas acciones.

El Departamento de Estado exigía “resultados significativos” de México. Estos resultados, como descabezar Jalisco y matar a “El Mencho”, puede traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta de pacificar México.

Es un balance que el gobierno de México tiene que encontrar: qué tanto cede a la presión por descabezar a los grupos, sin que eso signifique que aumente la violencia. Porque para la población, para los votantes en México, el problema es la violencia.