Quién es Nicolás Keenan, el argentino que está en pareja con el primer ministro de Holanda

Nicolás Keenan, integrante del seleccionado nacional de hockey, es la pareja de Rob Jetten, ganador de las elecciones generales en los Países Bajos con el partido Democraten 66 (D66). Este resultado posiciona al deportista nacido en Buenos Aires ante la posibilidad de asumir un rol protocolar en el gobierno neerlandés.

¿Quién es Nicolás Keenan y cómo surgió su romance con Rob Jetten?

El joven nació el 6 de mayo de 1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su vida profesional transcurre sobre el césped sintético como delantero de Los Leones, el equipo nacional de hockey. Keenan reside en la ciudad de La Haya y compite para el club HC Klein Zwitserland en la Hoofdklasse, la máxima categoría del país. Su formación deportiva comenzó lejos de su tierra natal. El jugador integró las filas del Club Egara en España desde los 12 años hasta su mayoría de edad. La mudanza definitiva a Holanda ocurrió tras su participación en el Mundial Junior de 2016.

(Foto: Instagram @jettenrob)

La relación sentimental con Rob Jetten inició de modo fortuito. El deportista relató en una entrevista durante 2024 que los encuentros ocurrieron en un comercio de cercanía. "Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción“, explicó el deportista sobre el origen del romance. El vínculo se volvió público en 2023 y escaló hasta el anuncio de su compromiso matrimonial.

En noviembre de 2024, la pareja compartió una imagen en la plataforma Instagram desde París. ”Pronto seremos Mr & Mr“, escribieron en el posteo que replicaron los principales medios europeos.

Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron por redes sociales (Fuente: Instagram/@nicokeenan)

Trayectoria de un deportista olímpico en el hockey internacional

El delantero argentino cuenta con una foja de servicios destacada en la selección nacional, ya que representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y formó parte del plantel en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023. Su presencia en la liga neerlandesa le otorga un conocimiento profundo de la cultura local. Keenan se adaptó a las exigencias de uno de los torneos más competitivos del mundo, donde sus compañeros de equipo y los seguidores del club lo reconocen como una pieza fundamental del esquema ofensivo.

El éxito en el campo de juego coincide con su exposición en la vida civil de los Países Bajos. Su figura genera interés por la posibilidad de ocupar un cargo simbólico inédito para un ciudadano argentino varón. La sociedad neerlandesa encuentra puntos de contacto entre esta historia y la de la reina Máxima Zorreguieta. Keenan mantiene un perfil profesional enfocado en sus compromisos con la selección argentina.

Nicolas Keenan fue titular en el debut de la Argentina en el Mundial de India 2023 FIH - FIH Hockey

Rob Jetten y el triunfo de la moderación en las urnas

El líder del partido Democraten 66 nació en 1987 en la localidad de Veghel. Estudió Administración Pública en la Universidad Radboud de Nimega y su carrera política inició en el ámbito municipal como concejal. El salto a la política nacional ocurrió en 2017 cuando obtuvo una banca como diputado. Jetten ocupó la titularidad del Ministerio de Clima y Energía en la gestión de Mark Rutte, donde ganó fama de negociador meticuloso y defensor de la transición energética.

Rob Jetten será el primer ministro mas joven de la historia JEROEN JUMELET� - ANP�

En la última elección, el partido de Jetten logró una irrupción notable en el Parlamento. La fuerza política sumó 26 escaños y superó por 15.000 votos a sus rivales directos en el conteo definitivo de Ámsterdam. El candidato manifestó su confianza para conformar una nueva coalición de gobierno.

El romántico posteo que Rob Jetten le dedicó al jugador argentino Nicolás Keenan (Foto: Instagram/@jettenrob)

Jetten agradeció el apoyo de Keenan tras el cierre de la jornada electoral. "Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin vos“, redactó el dirigente en un mensaje público. El deportista respondió con una breve frase: ”Te amo, Sr. Jetten“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.