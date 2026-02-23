La oposición de los nacionalistas en una cumbre frena los planes de la Unión Europea para sancionar a Rusia

PARIS.– Nuevamente víctima del chantaje de Hungría y Eslovaquia, dos países amigos de Vladimir Putin, la Unión Europea (UE) no pudo adoptar este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que pretendía aplicar mañana en coincidencia con el cuarto aniversario del inicio de la invasión a Ucrania. Una obstrucción pasible de sanción, según advirtió la presidencia del Consejo Europeo al recalcitrante primer ministro húngaro Viktor Orbán.

“Una decisión tomada por el Consejo Europeo debe ser respetada. Cuando los líderes alcanzan un consenso, están vinculados por esa decisión. Cualquier violación de ese compromiso constituye una infracción al principio de cooperación leal”, advirtió el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, en una carta dirigida al jefe del gobierno húngaro y hecha pública el lunes.

Personas llevan una enorme bandera ucraniana hacia la Embajada de Rusia durante una marcha de solidaridad en apoyo a Ucrania en Budapest, en las vísperas de un nuevo aniversario del inicio de la guerra Noemi Bruzak� - MTI�

“Es un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy, pero el trabajo continúa”, declaró la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas al término de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas, tras confirmar el fracaso de los 27 para ponerse de acuerdo, debido al veto de Hungría.

Voto cantado

La decisión húngara no fue una sorpresa. Hungría había anunciado el fin de semana su intención de bloquear la adopción, mientras no se reanuden las entregas de petróleo ruso a través de un oleoducto, actualmente dañado y que atraviesa Ucrania.

“Hungría opondrá su veto. Mientras Ucrania no reanude el tránsito de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba”, indicó el domingo el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó.

Budapest y Bratislava acusan a Ucrania de impedir la reapertura de ese oleoducto, dañado, según Kiev, por ataques rusos. Eslovaquia afirma que este oleoducto ha sido reparado, pero que Kiev continúa manteniéndolo cerrado para presionar a los gobiernos húngaro y eslovaco, que se oponen a la adhesión de Ucrania a la UE, actualmente en negociación.

Un memorial improvisado en honor a soldados ucranianos y extranjeros caídos en la Plaza de la Independencia, en Kiev HENRY NICHOLLS� - AFP�

Orbán también aseguró el fin de semana que bloquearía la adopción de un préstamo de 90.000 millones de euros a favor de Ucrania, decidido en diciembre, por las mismas razones.

La Unión Europea adoptó oficialmente el préstamo para Ucrania el 11 de febrero de 2026, tras la aprobación del Parlamento Europeo. Este, destinado a cubrir las necesidades financieras de Ucrania para los años 2026 y 2027, fue validado por los eurodiputados en una votación en Estrasburgo, con 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. Los primeros desembolsos están previstos para abril de 2026.

Paula Pinho, portavoz principal de la Comisión Europea (CE), declaró en una conferencia de prensa esta semana en Bruselas que el Consejo Europeo había decidido otorgar ese préstamo a Ucrania, aceptando la condición de que tres Estados miembros no participaran financieramente en el programa. Añadió que esta condición ya se había cumplido y declaró que la CE espera que todos los líderes cumplan con sus compromisos. Esa advertencia, no explícita, también está contenida en la carta enviada por el presidente del Consejo Europeo a Orbán, hecha pública este lunes.

Homenajes y ofrendas yacen parcialmente cubiertos de nieve en un memorial improvisado en honor a soldados ucranianos, en Kiev HENRY NICHOLLS� - AFP�

Hungría fue uno de los tres países que no participaron en el mecanismo de préstamo: desde diciembre de 2025, Hungría, junto con Eslovaquia y la República Checa, obtuvieron esa excepción, que se basa en una “cooperación reforzada” entre 24 de los 27 Estados miembros de la UE. Esto significa que esos tres países no contribuyen financieramente ni pueden bloquear la adopción del préstamo. Y si bien no puede oponerse a una decisión tomada por el Parlamento Europeo, Viktor Orbán busca más bien influir en decisiones posteriores o en las modalidades prácticas del préstamo, o conseguir concesiones de Ucrania o de la UE.

A principios de febrero, la Unión Europea propuso nuevas sanciones contra Rusia –el vigésimo paquete de medidas– dirigidas al sector bancario y energético, incluyendo una prohibición de los servicios marítimos (mantenimiento, remolque, etc.) a los barcos que transportan petróleo ruso. Kallas también anunció que había decidido limitar a 40 el número de diplomáticos rusos autorizados a representar a su país ante la Unión.

Una persona sale de una estación de subte junto a un memorial en homenaje a soldados ucranianos, en Kiev, el 23 de febrero de 2026 HENRY NICHOLLS� - AFP�

La UE busca limitar también la entrega de visados a ciudadanos rusos que hayan combatido en Ucrania: “No queremos que criminales de guerra y saboteadores caminen por nuestras calles”, declaró Kallas.

Más temprano en el día, poco antes del inicio de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, la funcionaria había confirmado el veto que impondría Hungría.

“Hemos escuchado declaraciones muy firmes por parte de Hungría; lamentablemente no veo cómo podrían revertir la posición que defienden hoy”, declaró.

Nuevo aliado para Putin

Pero Orbán ya no está solo en su pulseada con el resto de la UE. Ahora Vladimir Putin cuenta con otro aliado: el primer ministro eslovaco, Robert Fico quien, a su vez, anunció este lunes la suspensión de los suministros de electricidad de emergencia a Ucrania, debido a la interrupción del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Droujba.

“Teniendo en cuenta la gravedad de la situación y el estado de emergencia petrolera decretado en Eslovaquia, nos vemos obligados a proceder inmediatamente a esta primera medida de reciprocidad”, dijo Fico en un mensaje de video difundido en Facebook y enviado a los medios. “Se levantará tan pronto como se restablezca el tránsito de petróleo hacia Eslovaquia. De lo contrario, tomaremos nuevas medidas recíprocas”, añadió.

Kaja Kallas hace un gesto tras una ceremonia de izado de bandera para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, en Bruselas JOHN THYS� - AFP�

Fico también amenazó con reconsiderar “sus posiciones hasta ahora constructivas sobre la adhesión de Ucrania a la UE”, si Ucrania “continúa perjudicando” los intereses de su país.

Tras el inicio de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, la UE impuso una prohibición sobre la mayoría de las importaciones de petróleo procedentes de Rusia, pero el oleoducto Droujba fue exento provisionalmente para dar tiempo a los países de Europa Central de encontrar nuevas soluciones.

Sin embargo, Hungría y Eslovaquia continúan importando petróleo ruso a través del oleoducto, que ha sido objetivo en varias ocasiones de ataques ucranianos. Según Kiev, el oleoducto Droujba fue dañado el 27 de enero por ataques rusos.

Johann Wadephul habla con la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, en Bruselas Virginia Mayo� - AP�

Este lunes por la mañana, el presidente francés, Emmanuel Macron, había llamado a los europeos a “avanzar” sobre el paquete de sanciones y a “poner en marcha” el préstamo europeo.

Por su parte, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean–Noël Barrot, se mostró seguro de la adopción del nuevo paquete de sanciones.

“La cuestión no es si será adoptado. Lo será, eso es seguro. Pero, ¿cuándo? En ese sentido, cada uno debe cumplir sus compromisos”, advirtió a su llegada a Bruselas.

Jean-Noël Barrot el ministro de Relaciones Exteriores de Francia Virginia Mayo� - AP�

Después de la reunión, jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, se declaró “estupefacto por la posición húngara”.

“Si no somos capaces de imponer sanciones a Rusia, entonces Rusia estará satisfecha”, advirtió también su homólogo estonio, Margus Tsahkna.

Se espera que el presidente del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los 27, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajen mañana a Kiev, donde deben reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky para discutir el veto húngaro.