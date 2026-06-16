Meloni y Trump buscan recomponer la relación tras tensiones por Medio Oriente y el Papa

EVIAN-LES-BAINS, Francia.– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una reunión de “aclaración” al margen de la cumbre del Grupo de los Siete (G7), en un intento por recomponer una relación tensionada por desacuerdos recientes en política exterior y, en particular, por el conflicto en Medio Oriente y las críticas del mandatario estadounidense al papa León XIV.

Según fuentes diplomáticas, el encuentro —que tuvo lugar tras la cena de líderes del lunes por la noche— fue “provechoso” y permitió avanzar hacia un entendimiento basado en la necesidad de preservar la unidad occidental en un contexto internacional marcado por múltiples crisis. “Hubo una aclaración, un acuerdo sobre la unidad occidental”, indicaron allegados a la delegación italiana, que subrayaron la coincidencia entre ambos líderes en la importancia de sostener un frente común frente a desafíos como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Medio Oriente.

La reunión reflejó la complejidad de un vínculo que en los últimos meses osciló entre la cercanía política y las tensiones abiertas. Meloni, considerada una de las aliadas europeas más cercanas a Trump —fue la única líder del continente invitada a su investidura el año pasado—, se vio obligada a recalibrar su relación con la Casa Blanca tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La relación entre Roma y Washington atravesó fricciones por la negativa italiana a colaborar en operaciones militares contra Irán Thibault Camus - AP

La relación entre Trump y Meloni atravesó en los últimos meses uno de sus momentos más tensos, en un cuadro que combinó desacuerdos estratégicos y gestos de fuerte carga simbólica. En ese contexto, Trump cuestionó la postura italiana, acusando a Roma de no brindar suficiente apoyo, especialmente después de que el gobierno de Meloni se negara a autorizar el uso de una base aérea en Sicilia para operaciones militares estadounidenses.

Sin embargo, las diferencias se profundizaron por un episodio más sensible cuando el presidente estadounidense criticó duramente al papa León XIV, a quien calificó de “débil en materia de delincuencia” y “terrible en política exterior” tras sus cuestionamientos a la guerra. La reacción de Meloni, que salió en defensa del pontífice en línea con el peso político y simbólico del Vaticano en Italia, generó malestar en Washington y abrió un nuevo frente de fricción bilateral. Así, lo que hasta hace poco era una relación de cercanía política, derivó en un vínculo atravesado por reproches y desconfianzas.

En Evian, ambos líderes buscaron bajar la tensión. Durante la jornada del martes se los vio intercambiar gestos de cordialidad en los momentos previos a las reuniones formales, en un clima distendido que incluyó bromas y conversaciones informales entre los participantes. Sin embargo, fuentes diplomáticas advirtieron que, más allá de las imágenes públicas, el diálogo entre Roma y Washington entró en una fase más seria, con discusiones que continuarán a lo largo de la cumbre.

Meloni looks unimpressed with Trump discussing UFC at G7 summit



Takaichi and von der Leyen are excited though pic.twitter.com/5HYSuGFcPY — RT (@RT_com) June 16, 2026

Tal es así que mientras el mandatario norteamericano realizaba una intervención sobre el espectáculo de la UFC que habían realizado en la Casa Blanca por su cumpleaños, ante la atenta mirada de los líderes masculinos del G7, Giorgia Meloni mostraba una sonrisa tensa y miradas evasivas que delataban su desconcierto. Por momentos, la primera ministra italiana parecía abstraerse por completo de la escena, como si buscara una salida o un respiro frente a un monólogo del republicano.

El episodio se inscribe en un cuadro más amplio de tensiones entre Trump y varios de sus aliados europeos. En los últimos meses, el presidente estadounidense protagonizó desacuerdos con el anfitrión del G7, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, a quienes reprochó no haber sido consultados antes de la decisión de lanzar operaciones militares contra Irán. Trump incluso llegó a amenazar con represalias, incluida una eventual reducción de tropas estadounidenses en Europa, lo que generó inquietud entre los miembros de la OTAN.

Agencia ANSA