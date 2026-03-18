México: al menos cinco personas murieron en el incendio de una refinería de la petrolera Pemex

TABASCO.- Al menos cinco personas murieron este martes por la mañana en el incendio de una de las mayores refinerías de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en el complejo Dos Bocas, al sureste de México.

Según informó Pemex a través de un comunicado, el incendio de la refinería Olmeca -uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de Sheinbaum y de su predecesor López Obrador- sucedió como consecuencia de las fuertes lluvias que en las últimas horas afectaron al estado de Tabasco.

La refinería Olmeca en el complejo Dos Bocas se incendió por un derramamiento de aceite caliente que entró en contacto con la lluvia

La empresa explicó que las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió. “Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex”, detalló la petrolera estatal.

Las llamaradas se alzaron en la oscuridad de la noche y enseguida respondieron los servicios de emergencia para intentar contenerlas. En ese transcurso, otras personas resultaron con quemaduras de distintos grados y debieron ser trasladadas a los hospitales más cercanos.

Apagar las densas llamaradas requirió de una trabajo coordinado de los servicios de emergencia por al menos dos horas

El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, próximo a las aguas del Golfo de México.

Gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia, el fuego pudo ser sofocado dos horas después de que inició. “No representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores”, indicó Pemex en el mismo comunicado.

El comunicado de Pemex tras el incendio en la refinería Olmeca

No obstante, a través de las redes sociales se viralizaron diferentes videos que dieron cuenta del tenor de las llamaradas que consumieron la instalación petrolera. El complejo sufrió importantes pérdidas económicas y materiales.

Entre las víctimas fatales, además de la trabajadora de la compañía, los medios locales reportaron que otro de los fallecidos fue un guardia de seguridad.

La construcción de la refinería en el complejo portuario de Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.

(ARCHIVO) Vista aérea tomada el 20 de mayo de 2024 muestra la refinería de petróleo Olmeca, perteneciente a la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual, junto con otras seis, forma parte del Sistema Nacional de Refinación (SNR) ubicado en Paraíso, estado de Tabasco, México YURI CORTEZ� - AFP�

Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.

El 10 de febrero, se registró una explosión en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz que atraviesa la localidad de Loma Larga, en el Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, cuando trabajadores realizaban labores de inyección con nitrógeno a la tubería. En el accidente murieron tres personas y otras cuatro resultaron lesionadas.

Con información de AP y AFP.