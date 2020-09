Kelly Plasker, la meteoróloga que murió a los 42 años y conmociona a todos por sus últimas palabras en las redes sociales Crédito: Facebook: @kellyplaskerkcbd

La muerte de la meteoróloga Kelly Plasker, a sus 42 años, causó gran conmoción en Estados Unidos. La mujer daba sus informes diarios del clima en Texas y trabajaba para el canal KCBD News Channel 11, señal afiliada a la NBC. Sus últimos desgarradores mensajes en las redes sociales y su historia de vida, conmovieron a los usuarios.

Plasker fue encontrada sin vida en su casa el domingo, y aunque no confirmaron la causa del deceso, sus colegas dejaron entrever que se trató de un suicidio. La presentadora Sydney Kessler compartió sus condolencias y escribió: "Es importante pedir ayuda si se está luchando o se tienen pensamientos suicidas".

La meteoróloga sufrió una gran tragedia en su vida en febrero de 2018: su hijo, Thomas Locke, se quitó la vida a los 19 años. A partir de esa dolorosa pérdida, Plasker hizo una gran campaña de prevención dirigida a los adolescentes y aseguró que se mantenía en pie sólo porque sabía que su hijo hubiera querido que ella siguiera adelante.

Cada día iba al canal de noticias para dar el pronóstico y se mostraba con su cálida sonrisa, hasta que este fin de semana fue hallada muerta. La presentadora de KCBD y gran amiga de la mujer, escribió: "Kelly tenía una sonrisa tan grande como Texas y un corazón de oro. Ella amaba a lo grande, pero su corazón estaba roto desde el suicidio de su hijo y la repentina muerte de su padre tan sólo unos meses después".

Kelly Plasker junto a su hijo, quien se suicidó a los 19 años en febrero de 2018 Crédito: Facebook: @kellyplaskerkcbd

En uno de los últimos posteos de Facebook la experta en clima había denunciado que un profesor la abusó cuando iba a la escuela secundaria, el Instituto Frenship. "Se suponía que era alguien que me cuidaba, pero me miró de formas en que los hombres no deberían mirar a los niños", sentenció.

"Gracias, es todo lo que necesitaba para salir, como mi confesión final por los pecados de los que soy responsable para agregar a la cruz. Los amo mis amigos", agregó, y cerró: "Mi cerebro está roto y no puedo soportarlo más".

A dónde recurrir en busca de ayuda en la Argentina

El Centro de Asistencia al Suicida es una institución sin fines de lucro que desde 1967 brinda asistencia telefónica gratuita, personal, confidencial y anónima a personas en crisis o riesgo de suicidio en la línea de prevención del suicidio.

Línea gratuita de prevención del suicidio desde Capital y Gran Buenos Aires: 135

Desde todo el país: (011) 5275-1135

Cada llamado es personal, confidencial y anónimo. Para más información: https://www.casbuenosaires.org.ar/ayuda