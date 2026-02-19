Trump lanza un ultimátum a Irán y crece el temor a una guerra regional

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que debe alcanzar un “acuerdo” sobre su programa nuclear porque, de lo contrario, “ocurrirán cosas malas” en “los próximos diez días”, justo después de que Israel advirtiera a los iraníes que si atacan su país recibirán una “respuesta que ni se imaginan”.

En medio de una enorme concentración militar estadounidense en Medio Oriente que ha avivado los temores de una guerra más amplia, Trump dijo que las negociaciones con Irán iban bien, pero insistió en que la República Islámica debe alcanzar un acuerdo “significativo”.

“De lo contrario, sucederán cosas malas”, dijo Trump, quien ha amenazado repetidamente con atacar a Irán, en la primera reunión del Consejo de la Paz, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Trump se refirió a los ataques aéreos estadounidenses llevados a cabo en junio y sostuvo que el potencial nuclear de Irán había sido “diezmado”. Añadió que “quizás tengamos que dar un paso más, o quizás no”.

“Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”, señaló, sin dar más detalles, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hiciera su propia advertencia.

“Si los ayatollahs cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”, sostuvo Netanyahu.

Las amenazas de Estados Unidos de bombardear a Irán, con ambas partes muy distanciadas en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, han provocado un alza de los precios del petróleo, y el jueves una corbeta de guerra rusa se unió a las maniobras navales iraníes previstas en el golfo de Omán, una ruta marítima vital para la energía mundial.

CNN y CBS informaron el miércoles que el ejército estadounidense está preparado para lanzar ataques contra Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente aún no ha tomado una decisión.

Citando funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The Wall Street Journal asegura que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, “todas ellas diseñadas para maximizar el daño”, incluyendo una campaña para “matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno“.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei

Las amenazas no parecen amedrentar al gobierno de los ayatollahs, quienes se resisten a hacer concesiones importantes sobre su programa nuclear.

“El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología“, declaró el jefe de energía atómica de Irán, Mohamad Eslami, en un video publicado en medios locales.

Trump pidió a Teherán que se una a Estados Unidos en el "camino hacia la paz“. “No pueden tener armas nucleares, es muy sencillo”, sostuvo. “No puede haber paz en Medio Oriente si ellos tienen armas nucleares“. En el pasado, Estados Unidos e Israel han acusado a la República Islámica de tratar de desarrollar una bomba nuclear.

“No queremos la guerra”

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi se reúne en Ginebra con el director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, el 16 de febrero de 2026

Irán y Estados Unidos reanudaron recientemente negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, después de que Trump amenazara con una operación militar contra Irán, primero por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales y después por su programa nuclear.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró que se acordaron “principios rectores”, pero el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que la República Islámica no ha reconocido todas las líneas rojas de Washington.

"No queremos la guerra“, dijo el miércoles el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dando a entender al mismo tiempo que Teherán no puede ceder a las exigencias de Estados Unidos.

Este jueves, Rusia advirtió contra una “escalada de tensión sin precedentes” en torno a Irán e instó a la moderación ante el aumento de la presencia militar estadounidense en la región, que, según un funcionario estadounidense de alto rango, debería completarse a mediados de marzo.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, pidió “moderación” y que se dé “prioridad absoluta a los medios políticos y diplomáticos”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente de Iran, Masoud Pezeshkian, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin ALEXANDER KAZAKOV - POOL

Despliegue militar

Al mismo tiempo que negocia, Estados Unidos ha aumentado sus fuerzas militares cerca de Irán con buques de guerra y aviones de combate y de reabastecimiento para estar preparado para atacar si Trump da la orden.

Incluso pidió al Reino Unido que evite ceder la soberanía sobre las Islas Chagos en el océano Índico, porque una base aérea en el archipiélago podría ser necesaria si Irán no llegara a un acuerdo.

En medio de las advertencias, Polonia ordenó el jueves a todos sus ciudadanos en Irán que “salgan inmediatamente” del país.

Por su parte, Irán inició esta semana por su parte maniobras militares en el Estrecho de Ormuz.

Políticos iraníes han amenazado con bloquear este punto de paso, una importante vía por la que transita alrededor de un 20% del volumen mundial de petróleo y gas natural licuado.

Las fuerzas armadas de Irán y de Rusia también realizan ejercicios militares conjuntos en la zona, en el mar de Omán, pero según Moscú estaban programados y no deberían ser motivo de alarma.

