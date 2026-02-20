Trump dice que está evaluando un ataque limitado contra Irán en medio de las negociaciones nucleares

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está considerando la posibilidad de autorizar un ataque militar limitado contra Irán, en un contexto de creciente tensión por las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y mientras Washington refuerza su despliegue militar en Medio Oriente.

“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre un eventual ataque acotado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo. En otra respuesta, ante una pregunta similar, sostuvo: “Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que fijara públicamente un plazo de entre 10 y 15 días para alcanzar un entendimiento diplomático, al advertir que, de no lograrse, podrían ocurrir “cosas realmente malas” para la república islámica. “Vamos a saber en probablemente diez días”, dijo Trump, al insistir en que Estados Unidos obtendrá un acuerdo o el escenario será “desafortunado” para Teherán.

Buques de la Armada norteamericana durante un ejercicio conjunto de fuerzas iraníes y rusas en el océano Índico Masoud Nazari Mehrabi� - Iran's Army�

El tono de ultimátum coincidió con un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en la región, que incluye el envío de un segundo grupo de portaaviones, destructores y aeronaves de combate. Funcionarios estadounidenses describen el despliegue como suficiente para sostener operaciones prolongadas si fracasa la vía diplomática.

En paralelo, el Ejército de Israel afirmó encontrarse en “alerta defensiva” ante la evolución de la crisis con Irán.

“Estamos siguiendo de cerca los desarrollos regionales y estamos al tanto del discurso público sobre Irán. El ejército israelí está en alerta defensiva”, dijo en un video el vocero del ejército, el general de brigada Effie Defrin, quien añadió que por el momento “no hay ningún cambio en las instrucciones”.

Según fuentes citadas por funcionarios y analistas, en la Casa Blanca se vienen evaluando distintas opciones militares —desde operaciones limitadas hasta ofensivas más amplias contra instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes— como instrumento de presión en las negociaciones. Exfuncionarios del Pentágono advierten que el volumen de fuerzas desplegadas sugiere una preparación seria para una eventual acción armada, con el riesgo de una respuesta iraní contra bases y activos estadounidenses en Medio Oriente.

El estado de las negociaciones

Los diarios iraníes exhiben la imagen del ayatollah Ali Khamenei en un quiosco de Teherán, el 18 de febrero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

En ese contexto, Irán aseguró que Estados Unidos no le ha pedido renunciar al enriquecimiento de uranio, uno de los puntos más sensibles de la negociación. “No hemos ofrecido ninguna suspensión y la parte estadounidense no ha pedido el enriquecimiento cero”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista concedida a Msnbc.

“Lo que estamos debatiendo ahora es cómo garantizar que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y siga siéndolo para siempre”, agregó el canciller, quien explicó que se contemplan “medidas de fomento de la confianza” técnicas y políticas, a cambio de algún tipo de alivio en materia de sanciones, sin brindar mayores detalles.

Araqchi señaló además que Teherán presentará un borrador de posible acuerdo en los próximos dos o tres días. “El siguiente paso para mí es presentar el borrador del posible acuerdo a mis homólogos estadounidenses. Creo que en los próximos dos o tres días estará listo y, tras la confirmación final de mis superiores, se entregará a Steve Witkoff”, declaró. También indicó que, a su juicio, un acuerdo diplomático está “al alcance” y podría cerrarse “en muy poco tiempo”, con nuevas conversaciones aproximadamente una semana después.

Washington y Teherán concluyeron esta semana en Ginebra una segunda ronda de negociaciones indirectas, mediadas por Omán. La anterior se había celebrado el 6 de febrero en ese país y fue el primer contacto entre representantes de ambos gobiernos desde la guerra de doce días entre Irán e Israel del pasado junio, en la que Estados Unidos intervino bombardeando instalaciones nucleares iraníes.

Líneas rojas y antecedentes

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán Planet Labs PBC - Planet Labs PBC

Trump se pronunció en reiteradas ocasiones a favor de prohibir totalmente a Irán el enriquecimiento de uranio, una exigencia que Teherán considera una línea roja. Los países occidentales acusan a Irán de intentar dotarse de armas nucleares, algo que el gobierno iraní niega, insistiendo en su derecho a enriquecer uranio con fines civiles.

Cuando el enriquecimiento se sitúa entre el 3% y el 5%, el uranio se utiliza para producir electricidad en centrales nucleares. Hasta el 20%, permite generar isótopos empleados en diagnósticos médicos, como algunos tipos de cáncer. A partir de ese umbral, el material puede tener aplicaciones militares y, para fabricar una bomba atómica, debe estar enriquecido al 90%, según los expertos.

Las tensiones actuales se desarrollan en un escenario regional frágil, marcado por la guerra en Gaza, el rol de Irán en el apoyo a milicias regionales y el antecedente de ataques directos contra instalaciones nucleares iraníes.

