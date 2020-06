Gianna, la hija de 6 años de George Floyd, junto a Stephen Jackson, exjugador de la NBA Crédito: Instagram

El mensaje de Gianna , la hija de George Floyd -el hombre afroamericano que murió en manos de un policía en Minnesota - recorre las redes sociales y conmueve a muchos usuarios. " Mi papi cambió el mundo ", expresó la niña de 6 años con una sonrisa, mientras el exbasquetbolista Stephen Jackson la sostenía en sus hombros.

Gianna Floyd estuvo en las calles de Minneapolis, las mismas que fueron el foco de multitudinarias manifestaciones durante los últimos días, y la acompañó el excampeón de la NBA, un gran amigo de su padre. Jackson se enterneció con la frase de la niña y compartió el video en su cuenta de Instagram: "Tienes razón Gigi, tu papá cambió al mundo. George Floyd es el nombre del cambio ".

En todo momento Jackson estuvo junto a la familia y pidió justicia a través de sus redes sociales. Además se comprometió a ayudar a la niña y su madre en todo lo que necesiten "¡No te preocupes, hermano de mi alma! Yo estoy con Gigi, debes saber eso".

La madre de Gianna, Roxie Washington dijo el martes en una conferencia donde no pudo contener las lágrimas y dijo: "Quiero que todos sepan que esto es lo que esos oficiales me quitaron. Gianna no tiene padre. Nunca la verá crecer, graduarse ".

También el hermano de la víctima, Terrence Floyd, habló en una entrevista con ABC News sobre sobre la violencia que existió en las protestas: "Él era un motivador pacífico. Él quería paz y unidad. Pero lo que está pasando ahora, es una unidad destructiva, y mi hermano no apoyaba eso. Todos dicen que él era un 'gigante gentil'".

Las imágenes de Floyd suplicándole a un policía que lo dejara respirar mientras le presionaba el cuello con la rodilla unos minutos antes de morir recorrieron el mundo y desataron la ola de protestas y el caos que se desató en Estados Unidos .