Un especialista en narcoterrorismo anticipó cómo será la dura pelea en la línea sucesoria tras la muerte de “El Mencho”

El domingo 22 de febrero el Ejército mexicano asesinó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Para analizar el impacto del hecho, el especialista en narcoterrorismo Mario Medrano Montoya visitó los estudios de LN+, donde sostuvo que “esto es mucho más peligroso de lo que fue la época de Pablo Escobar”.

“Porque a diferencia del capo narco colombiano, ”El Mencho” tenía muchísimo más poder transnacional“, argumentó Montoya. ”Y esto porque a las drogas hay que sumarle los delitos por sicariato y trata de personas, entre otros", remató.

A partir del análisis de Montoya, la muerte del líder “no significa el final del cártel de Jalisco Nueva Generación”. “Porque en una estructura así, siempre están los herederos o los mandos sucesores”, señaló y enumeró: “Donde naturalmente aparecen el hijastro de ”El Mencho" y otros dos por fuera de la línea sanguínea: “El Sapo” y “El Jardinero”.

A quién beneficia la muerte de “El Mencho”

Consultado sobre la capitalización del abatimiento del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Montoya indicó: “Esto no es un triunfo para el gobierno de México, sino más bien que le suma a la buena imagen para Donald Trump”.

En palabras del experto, “esta operación se encuadra en lo que se conoce como actos preparatorios para lo que viene siendo una intervención de las fuerzas de Estados Unidos en México”.

“Ahora el problema lo tiene la presidenta de México”, siguió Montoya, y agregó: “Porque Claudia Sheinbaum viene siendo presionada desde hace rato: esto no fue una decisión voluntaria de ella“.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Sobre la histeria colectiva

En el análisis que hizo Montoya durante su visita a los estudios de LN+, el especialista también apuntó a las repercusiones que la muerte de “El Mencho” tendrá en la sociedad mexicana.

“En ese país se vive, desde hace tiempo, una histeria colectiva en todo lo que respecta a la inseguridad y al narcotráfico”, subrayó.

Escombros de un vehículo quemado cortan el tránsito en una avenida de Guadalajara [e]STR� - XinHua�

En consonancia, Montoya finalizó: “Lo que ocurrió en México no fue un golpe: fue un golpazo. Pero ahora serán los mexicanos quienes paguen las consecuencias de todo esto”.