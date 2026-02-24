Eric Trump anunció la construcción del edificio más alto de Australia

La compañía del presidente estadounidense Donald Trump, en asociación con la desarrolladora local Altus Property Group, anunció oficialmente su primer proyecto en Australia: el Trump International Hotel & Tower Gold Coast. La obra, que comenzará a construirse en el mes de agosto, tendrá una inversión de 1000 millones de dólares y promete convertirse en el edificio más alto del país.

La torre se construirá en el distrito de Surfers Paradise, en la Costa Dorada. Con una altura proyectada de 335 metros, el edificio superará en elevación al icónico Shard de Londres.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, describió en redes sociales el proyecto como un hito para la empresa.

I am so proud to announce what will soon be the tallest building in Australia — Trump International Hotel & Tower Gold Coast.



This marks our first venture into Australia — an extraordinary country in every respect — and I couldn’t be more excited to help shape its iconic… pic.twitter.com/kSR6xHEfnO — Eric Trump (@EricTrump) February 23, 2026

Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Altus, David Young, aseguró que la propuesta será “verdaderamente única” e introducirá un nuevo nivel de prestigio en la región.

Detalles de la obra

El complejo arquitectónico contará con instalaciones de primer nivel orientadas a la hospitalidad y la residencia de lujo:

Estructura : 91 pisos de altura.

: 91 pisos de altura. Alojamiento : Un hotel de lujo de 285 habitaciones que llevará el nombre de Trump.

: Un hotel de lujo de 285 habitaciones que llevará el nombre de Trump. Viviendas : 272 apartamentos residenciales de alta gama.

: 272 apartamentos residenciales de alta gama. Comodidades : Un podio de tres niveles que incluirá un exclusivo club de playa privado.

: Un podio de tres niveles que incluirá un exclusivo club de playa privado. Espacios comerciales: Más de 3400 metros cuadrados destinados a tiendas minoristas premium, restaurantes y espacios comerciales.

A pesar de sus dimensiones, el edificio ya enfrenta competencia a nivel local por el título del más alto de Australia. En el mismo tramo de la playa, existe una propuesta para el proyecto One Park Lane, un desarrollo de dos torres y 101 pisos que alcanzaría 50 metros más de altura, cuyas obras también comenzarán a finales de este año.

La obra, que comenzará a construirse en el mes de agosto, tendrá una inversión de 1000 millones de dólares.

El anuncio de la obra se da en un contexto en el que los negocios de la familia presidencial están en la mira. A su vez, Donald Trump enfrentó críticas que señalan que la compañía se beneficia de manera injusta gracias a su influencia como presidente, a pesar de la promesa que realizó antes de comenzar su segundo mandato de no participar en la gestión empresarial mientras ocupe el cargo.

Impresión artística de la propuesta torre Trump en Gold Coast.

La marca Trump Organization, centrada en el desarrollo inmobiliario y la hostelería de lujo, opera y otorga licencias en más de 20 países alrededor del mundo, abarcando Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente.