El exalcalde de Nueva York presentaría su candidatura en los próximos días Fuente: AP

7 de noviembre de 2019

NUEVA YORK.- El empresario de los medios y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg está listo para salir al ruedo y postularse para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos , en las que el presidente Donald Trump buscará la reelección.

Así lo reportó hoy el diario The New York Times citando a diversas fuentes según las cuales Bloomberg debería presentar su candidatura en los próximos días.

Bloomberg está evaluando desde hace semanas su candidatura por el Partido Demócrata y, si bien no tiene aún tomada una decisión definitiva, todo parece indicar que sí peleará en las próximas elecciones.

En breve debería presentar la documentación necesaria y hacerlo en Alabama, donde el próximo viernes vence el plazo para entrar formalmente en competencia.

Según el The New York Post, el exalcalde considera que el candidato demócrata Joe Biden es "débil", mientras Bernie Sanders y Elizabeth Warren no pueden -a su parecer- ganar.

Algunos estrechos colaboradores de Bloomberg dijeron que el exalcalde está convencido que Trump será reelecto si Warren es la candidata demócrata que lo desafía.

Agencia ANSA