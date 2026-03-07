Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 7 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El ejército de Israel anunció el lanzamiento de un ataque "a gran escala" sobre Teheran
Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron del lanzamiento contra objetivos en la capital iraní. En paralelo, la radiotelevisión estatal comunicó de un explosión en la zona oeste de la ciudad.
“Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala” contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, señaló un comunicado militar israelí.
Imágenes dramáticas mostraron el aeropuerto Mehrabad de Teherán en llamas después de que los ataques aéreos golpearan la capital iraní en las primeras horas del sábado, informaron medios estatales.
La emisora estatal de Irán informó que se escucharon explosiones y se vio humo en las partes oriental y occidental de Teherán.
El anuncio llega luego de que el ejército dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hasta Israel. Una serie de explosiones se escucharon en Tel Aviv después de estos disparos iraníes, aparentemente procedentes de la interceptación de los misiles por parte de las defensas israelíes.
Dubái interceptó un ataque
El gobierno de Dubai dijo este sábado que interceptaron un ataque, mientras las naciones del Golfo continúan defendiéndose de la ofensiva iraní.
“Se ha contenido con éxito un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación. No se han reportado heridos. Las autoridades también han desmentido las informaciones que circulan en redes sociales sobre incidentes en el Aeropuerto Internacional de Dubái”, precisaron en un comunicado difundido por CNN.
Reportan una explosión en Jerusalén
Una explosión se escuchó este sábado en Jerusalén después de que las sirenas antiaéreas advirtieran de un inminente ataque con misiles iraníes , según informó AFP. El ejército israelí había informado que las defensas aéreas estaban “operando para interceptar la amenaza”.
Suenan sirenas en Tel Aviv
Nueva alarma 🚨— Elisabetta Piqué (@bettapique) March 7, 2026
05.02 am
Tel Aviv pic.twitter.com/yc5WZyDi5N
Arabia Saudita afirma haber frustrado un ataque a un campo petrolero y una base aérea
Arabia Saudita aseguró haber interceptado seis drones que se dirigían a un yacimiento petrolífero y un misil balístico que se dirigía a una base aérea, según informó el portavoz del Ministerio de Defensa del país en X.
Las aeronaves fueron detenidas en un vasto desierto al sur del país que alberga ricas reservas petroleras, incluido el yacimiento de Shaybah. Según fuentes de defensa, fue este yacimiento el objetivo del ataque.
El sitio produce un millón de barriles de petróleo al día, según la compañía petrolera de Arabia Saudita Aramco. El misil balístico, por su parte, se dirigía a la Base Aérea Príncipe Sultán.
Drones y misiles avanzaron sobre el principal aeropuerto de Irak
El aeropuerto internacional de Bagdad, que alberga una base militar y una sede diplomática estadounidense, fue objeto de una serie de ataques con drones y misiles, según informó un funcionario de seguridad en diálogo con AFP. Otra fuente de seguridad confirmó que la ofensiva se produjo seguida de un incendio.
El gobierno de Trump minimiza los reportes sobre que Rusia esté colaborando con Irán con información clave
WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el viernes que su país “no está preocupado” por los informes de que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán sobre las posiciones y movimientos de las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio.
Aunque se negó a confirmar estos reportes, Hegseth dijo en una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS que Estados Unidos “rastrea todo”. “Nuestros comandantes están al tanto de todo (...) Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién (...) No estamos preocupados por eso”, afirmó.
Agencia AFP
