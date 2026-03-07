Día 8 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este sábado en su octavo día después de que Israel anunciara una “nueva fase” en su ofensiva contra Irán y continuara con sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaron un nuevo ataque contra objetivos en la capital iraní. La operación alcanzó en las primeras horas del sábado al aeropuerto Mehrabad de Teherán , según informaron medios estatales.

, según informaron medios estatales. Distintas explosiones se escucharon en Israel después de que el ejército había informado que las defensas aéreas estaban “operando para interceptar la amenaza” frente a un nuevo ataque con misiles iraníes.

después de que el ejército había informado que las defensas aéreas estaban “operando para interceptar la amenaza” frente a un nuevo ataque con misiles iraníes. Irán dijo que lanzó “oleada masiva de ataques con drones” contra fuerzas de EE.UU.. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin y Arabia Saudita informaron nuevos ataques con drones y misiles .

. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el viernes que su país “no está preocupado” por los informes de que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán sobre las posiciones y movimientos de las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio.

Otros hechos de importancia

Donald Trump ha declarado que sólo aceptará la “rendición incondicional” de Teherán e Israel ha intercambiado nuevos ataques con Irán y Líbano.

The Washington Post publicó una nota en la que afirma, en base a tres funcionarios, que Rusia proporciona datos de inteligencia a Irán para atacar fuerzas norteamericanas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump , aseguró que su intención es desmantelar por completo la estructura de liderazgo de Irán . “ Queremos llegar y limpiarlo todo ”, declaró el republicano, que también dijo que solo pondrá fin a la guerra si la república islámica se rinde y que su objetivo es hacer a Irán grande de nuevo, “MIGA”. Horas después, en diálogo con CNN, habló sobre Cuba y sumó: “ Va a caer muy pronto ”.

, aseguró que su intención es desmantelar por completo la estructura de liderazgo de . “ ”, declaró el republicano, que también dijo que solo pondrá fin a la guerra si la república islámica se rinde y que su objetivo es Horas después, en diálogo con CNN, habló sobre y sumó: “ ”. Irán está listo para enfrentar a las tropas estadounidenses en caso de una invasión terrestre, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Sin embargo, Trump respondió a estos dichos y declaró desde la Casa Blanca que “es una pérdida de tiempo”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los Ángeles