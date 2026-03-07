Día 8 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
El conflicto en Medio Oriente entra este sábado en su octavo día después de que Israel anunciara una “nueva fase” en su ofensiva contra Irán y continuara con sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaron un nuevo ataque contra objetivos en la capital iraní. La operación alcanzó en las primeras horas del sábado al aeropuerto Mehrabad de Teherán, según informaron medios estatales.
- Distintas explosiones se escucharon en Israel después de que el ejército había informado que las defensas aéreas estaban “operando para interceptar la amenaza” frente a un nuevo ataque con misiles iraníes.
- Irán dijo que lanzó “oleada masiva de ataques con drones” contra fuerzas de EE.UU.. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin y Arabia Saudita informaron nuevos ataques con drones y misiles.
- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el viernes que su país “no está preocupado” por los informes de que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán sobre las posiciones y movimientos de las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio.
Otros hechos de importancia
- Donald Trump ha declarado que sólo aceptará la “rendición incondicional” de Teherán e Israel ha intercambiado nuevos ataques con Irán y Líbano.
- The Washington Post publicó una nota en la que afirma, en base a tres funcionarios, que Rusia proporciona datos de inteligencia a Irán para atacar fuerzas norteamericanas.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que su intención es desmantelar por completo la estructura de liderazgo de Irán. “Queremos llegar y limpiarlo todo”, declaró el republicano, que también dijo que solo pondrá fin a la guerra si la república islámica se rinde y que su objetivo es hacer a Irán grande de nuevo, “MIGA”. Horas después, en diálogo con CNN, habló sobre Cuba y sumó: “Va a caer muy pronto”.
- Irán está listo para enfrentar a las tropas estadounidenses en caso de una invasión terrestre, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Sin embargo, Trump respondió a estos dichos y declaró desde la Casa Blanca que “es una pérdida de tiempo”.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
