Día 8 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán fue alcanzado por un ataque israelí
El Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán fue alcanzado por un ataque israelíATTA KENARE - AFP

El conflicto en Medio Oriente entra este sábado en su octavo día después de que Israel anunciara una “nueva fase” en su ofensiva contra Irán y continuara con sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

  • Las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaron un nuevo ataque contra objetivos en la capital iraní. La operación alcanzó en las primeras horas del sábado al aeropuerto Mehrabad de Teherán, según informaron medios estatales.
  • Distintas explosiones se escucharon en Israel después de que el ejército había informado que las defensas aéreas estaban “operando para interceptar la amenaza” frente a un nuevo ataque con misiles iraníes.
  • Irán dijo que lanzó “oleada masiva de ataques con drones” contra fuerzas de EE.UU.. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin y Arabia Saudita informaron nuevos ataques con drones y misiles.
  • El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el viernes que su país “no está preocupado” por los informes de que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán sobre las posiciones y movimientos de las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los Ángeles
Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los ÁngelesRyan Sun - FR172110 AP
  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
