Israel: la historia del argentino que se casó en el subsuelo de un shopping en medio de las sirenas por la guerra

Las imágenes recorrieron el mundo: Mijael Marianoff, un argentino de 34 años, se casó en el estacionamiento del subsuelo de un centro comercial en Tel Aviv, Israel, en medio de las sirenas de misiles por la guerra con Irán.

Debido a las tensiones en Medio Oriente que afectan a la población desde el sábado, todas las reuniones públicas se prohibieron. Por estas medidas de seguridad, a Mijael y Lior Lasry (de 29 años) les suspendieron el casamiento previsto en Petah Tikva, a las afueras de Tel Aviv.

Sin embargo, decidieron mantener la fecha y trasladar la ceremonia al estacionamiento del centro comercial Dizengoff Center, utilizado como un refugio antiaéreo, mientras caían los misiles en territorio israelí.

Mijael Marianoff y Lior se casaron en el subsuelo de un shopping en Tel Aviv

De acuerdo a lo que publicó Times of Israel, la familia de Marianof voló desde la provincia de Santa Fe para asistir al casamiento. Para no retrasar el evento, la pareja envió a sus amigos y familiares el nuevo destino el martes a la noche.

A la fiesta se unieron decenas de israelíes que estaban refugiados en el estacionamiento. “Alrededor del 30% [de los invitados] eran familiares y amigos. Los demás vinieron a celebrar y a alegrarnos… fue conmovedor y realmente único, fue un momento indescriptible, que aún no entendemos”, dijo Marianoff.

El santafesino expresó además que era la primera vez que algunos de sus familiares experimentaban sirenas y misiles. “Fue realmente difícil calmarlos y explicarles lo que estaba pasando”, aseguró.

Mijael Marianoff y Lior se casaron en el subsuelo de un shopping en Tel Aviv

Incluso, mientras los recién casados festejaban, se escucharon varias sirenas. Pero la fiesta siguió: hubo aperitivos, alcohol, una mesa de camping e instrumentos para tocar música. “Fue una locura, fue increíble”, declaró Lasry. Y sumó: “Estamos felices de que, a pesar de todo, lo hayamos logrado, y de que lo hayamos hecho de esta manera. Fue conmovedor y divertido, y pudimos celebrar este evento con la familia de Mijael de la Argentina y nuestros amigos que lograron asistir”.

Marianoff vive en Israel desde 2019 y conoció a Lior -que trabajaba en en el exterior para la aerolínea israelí El Al- hace casi dos años en el casamiento de un amigo en común. “Hubo una conexión inmediata”, recordó Lasry. El romance siguió durante casi un año a distancia.