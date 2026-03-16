Mientras Israel intensifica su operación terrestre en el sur del Líbano, una ciudad estratégica resiste la ofensiva

KHIAM, El Líbano.– A medida que Israel amplía su ofensiva terrestre en el sur del Líbano, la ciudad de Khiam se ha convertido en un punto clave de la creciente presión militar.

La ciudad está situada en una posición estratégica elevada, a pocos kilómetros al norte de la frontera con Israel, y ha sido codiciada durante décadas de conflictos.

En la imagen, vista de una mezquita destruida en la operación terrestre y aérea del ejército de Israel en la localidad de Khiam, en el sur de Líbano, el 17 de febrero de 2025 Hassan Ammar - AP

Fue escenario de algunos de los enfrentamientos más feroces entre militantes de Hezbollah, respaldados por Irán, y fuerzas terrestres israelíes durante sus incursiones en el sur del Líbano en las últimas dos semanas.

Las tropas israelíes no han podido tomar el control total de Khiam tras enfrentarse a una feroz resistencia por parte de los combatientes de Hezbollah. La capacidad de Israel para lograrlo será un indicador clave de la fuerza del grupo chiita y del alcance de la penetración israelí en el sur del Líbano.

El humo se eleva desde la aldea libanesa de Khiam tras un ataque israelí, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 16 de marzo de 2026 ODD ANDERSEN� - AFP�

Khiam se encuentra en la cima de una colina con vistas a parte de la Alta Galilea israelí al sur, lo que proporciona a las fuerzas que controlan la ciudad una visión clara de los alrededores.

Además, está situada junto a rutas clave que conectan el interior del sur del Líbano con las ciudades fronterizas y el valle de Bekaa al este, lo que la convierte en un centro neurálgico para el movimiento de tropas y el transporte de suministros desde y hacia otras partes del país.

Durante la ocupación israelí del sur del Líbano en las décadas de 1980 y 1990 , Khiam fue una de las ciudades más disputadas de la zona ocupada y una base militar y logística fundamental para las fuerzas israelíes y sus milicias aliadas.

Se convirtió en sede de un tristemente célebre cuartel militar reconvertido en prisión, el Centro de Detención de Khiam, que albergó a cientos de prisioneros libaneses sin juicio y era conocido por sus duras condiciones.

Cuando las fuerzas de Hezbollah tomaron el control de la prisión en 2000, tras la retirada de los combatientes israelíes y aliados, Khiam se transformó en un poderoso símbolo de liberación en el Líbano.

Una fotografía tomada en la aldea de Marjayoun, al sur del Líbano, muestra la destrucción en Khiam el 28 de noviembre de 2024 - - AFP

En la última gran escalada entre Hezbollah e Israel, las fuerzas israelíes tardaron semanas en llegar a las afueras de la ciudad tras enfrentarse repetidamente con las fuerzas del grupo chiita, aliado de Irán.

Esa guerra estalló después de que Hezbollah lanzara cohetes contra posiciones israelíes en octubre de 2023 en solidaridad con Hamas, otro grupo respaldado por Irán, que lideró un ataque mortal contra Israel ese mismo mes que dejó cerca de 1200 muertos.

Columnas de humo surgen después de un ataque aéreo israelí dirigido a la aldea de Khiam en el sur del Líbano, cerca de la frontera con el norte de Israel, el 30 de septiembre de 2024. RABIH DAHER� - AFP�

El ataque de Hezbollah provocó que Israel respondiera con una serie de represalias que culminaron en un alto el fuego en noviembre de 2024.

Durante esa guerra, las fuerzas israelíes no pudieron adentrarse mucho más en el Líbano, más allá de las afueras de Khiam.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la aldea de Khiam afp - AFP�

Apenas unos días después del inicio de la guerra actual, que estalló este mes tras los ataques de Hezbollah contra Israel en represalia por la muerte del ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, las fuerzas israelíes lograron entrar en la ciudad de Khiam a una velocidad vertiginosa. Los residentes afirman que las fuerzas israelíes fueron posteriormente repelidas por combatientes de Hezbollah.

El denso humo de los ataques aéreos israelíes se eleva desde la ciudad fronteriza del sur del Líbano, Khiam Stringer� - dpa�

Para los residentes, los feroces combates en la ciudad son una señal de la magnitud de la guerra que se avecina.

“Creo que esta guerra será mucho más grande que la anterior”, dijo Mohammad Hassan, de 28 años, residente de Khiam, quien huyó a la capital, Beirut, días después del estallido de la guerra a principios de este mes.

“No queremos perder nuestras casas; nuestras propiedades”, añadió. “No podemos aceptar una nueva ocupación del sur”.