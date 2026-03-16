Un apagón total en Cuba deja a la isla en tinieblas y le suma presión a la dictadura

LA HABANA.– Cuba sufrió este lunes un apagón generalizado luego de que colapsara el sistema eléctrico nacional y dejó a millones de personas sin suministro en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla.

Se trata del sexto apagón total registrado en un año y medio.

La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el corte se debió a una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” y que de inmediato comenzaron a aplicarse protocolos para restablecer el servicio, pero no dio precisiones sobre plazos ni posibles causas.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

El colapso afectó a prácticamente todo el país y obligó a las autoridades a iniciar un proceso gradual de reconexión de la red eléctrica, un procedimiento que suele demorar varias horas o incluso días debido a la fragilidad del sistema energético cubano.

El Ministerio de Energía y Minas se limitó a decir que se activaron “los protocolos para el restablecimiento” del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El apagón se produce en un contexto de fuerte deterioro del sistema eléctrico y escasez de combustible, que ha paralizado buena parte de la actividad económica. Según las autoridades cubanas, la situación se agravó luego de que el gobierno de Donald Trump reforzara las restricciones energéticas contra la isla y cortara los envíos de petróleo provenientes de Venezuela, principal proveedor de combustible de La Habana.

La falta de combustible es hoy uno de los principales problemas para la generación eléctrica. De acuerdo con el gobierno, desde el 9 de enero no ha llegado a la isla ningún tanquero con petróleo, lo que obligó a la administración del presidente Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas de emergencia. Entre ellas figuran el racionamiento de la gasolina, la suspensión de la venta de diésel y la reducción de algunos servicios hospitalarios para ahorrar energía.

Conductores hacen una larga fila para ingresar a una gasolinera en La Habana Ramon Espinosa - AP

El sistema eléctrico cubano depende principalmente de una red de termoeléctricas envejecidas, varias de las cuales tienen más de cuatro décadas de funcionamiento. Las averías frecuentes, sumadas a la escasez de combustible y a la falta de inversiones, han provocado una serie de fallas en cadena que dejan al país vulnerable a apagones masivos.

En las últimas semanas los cortes de electricidad ya se habían intensificado en todo el país. A comienzos de marzo, un fallo en una central termoeléctrica clave provocó un apagón que dejó sin luz a dos tercios del territorio nacional, incluida la capital, La Habana.

Incluso fuera de esos colapsos totales, los cubanos enfrentan apagones programados cada día. En los últimos meses, barrios de La Habana han sufrido cortes que superan las 15 horas diarias, mientras que en algunas provincias el suministro puede interrumpirse durante más de 24 horas consecutivas.

Una mujer enciende carbón para cocinar la cena durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba Ramon Espinosa - AP

La crisis energética tiene un impacto directo sobre la economía y la vida cotidiana de la isla, donde viven unos 10 millones de habitantes. Comercios, transporte público y servicios básicos funcionan con fuertes limitaciones, mientras que hospitales y centros estratégicos dependen cada vez más de generadores.

Para justificar su política, Washington sostiene que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense debido a sus vínculos con países como China, Rusia e Irán.

El gobierno cubano, en cambio, acusa a Estados Unidos de intentar “asfixiar” económicamente a la isla mediante el endurecimiento del embargo vigente desde 1962 y el bloqueo energético reciente. Según La Habana, esas medidas han agravado la crisis económica y han impedido invertir en infraestructura eléctrica o adquirir combustible en el mercado internacional.

Agencias AP, AFP y Reuters