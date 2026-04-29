Otro robo millonario a un museo europeo: “Se llevaron monedas de oro de un valor incalculable”

El sábado, las autoridades del Museo Arqueológico de Badajoz, en España, se sorprendieron ante el robo de 149 monedas de oro que estaban bajo resguardo del Tesoro de Villanueva. Según informaron, el valor de ese patrimonio es incalculable, por lo que generó conmoción en toda la comunidad del municipio de Villanueva de la Serena.

Las monedas de oro fueron halladas en 1987. Habían sido acuñadas entre 1772 y 1822 y proceden de distintas cecas del imperio español, como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el denominado Nuevo Reino. De acuerdo a la información preliminar del hecho que brindó El País, los autores del robo ingresaron en la parte trasera de las instalaciones del museo.

Los ladrones forjaron una reja trasera del museo e ingresaron en la madrugada del sábado (Fuente: La Crónica de Badajoz - Jota Granado)

Los asaltantes rompieron una de las rejas principales y luego forzaron una vitrina en la que estaban expuestas las monedas. La investigación policial explicó que se habría tratado de una organización planificada. A las 6.00 de la mañana las alarmas de la institución emitieron un aviso, pero cuando llegaron los agentes ya era demasiado tarde.

Después de que se constató el robo, la Policía Nacional cercó el perímetro del museo y los efectivos del área científica analizaron cada área para detectar pruebas genéticas que le permitan hallar a los culpables.

El director del museo realizó la denuncia correspondiente y la Administración autonómica aseguró que se disponía de todas las medidas de seguridad exigidas. Durante la jornada del sábado el centro del municipio permaneció cerrado a los habitantes y se llevó una investigación exhaustiva.

El Tesoro de Villanueva había sido trasladado desde el centro del pueblo hacia el Museo Arqueológico de Badajoz en noviembre pasado, con el objetivo de preservarlo en mejores condiciones y ofrecerlo a un número mayor de personas. Las monedas representan diferentes reinos, desde: Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, “lo que lo convierte en un testimonio de gran valor histórico y numismático”, señalaron en El País.

Vitrina donde estaban expuestas las monedas de oro (Fuente: La Crónica de Badajoz - S.García)

Las monedas se encontraron el 11 de noviembre de 1987 mientras realizaban obras de acondicionamiento en el Cine Rialto de Villanueva de la Serena, que más tarde se convertiría en la Casa de la Cultura del municipio. Se cree que el tesoro se enterró en el siglo XIX debido a las condiciones sociales y políticas que ponían en peligro la perdurabilidad de este patrimonio español invaluable.

Ana Mansanet, concejala de Cultura lamentó la desaparición e insistió en que el valor de las monedas de oro es incalculable. “No se atrevían a dar una cifra concreta, pero era un valor muy alto”, dijo en referencia a que su precio no solo incluye el metal del que fueron hechas, sino la importancia histórica que representan. “Con un gesto de generosidad decidimos que se trasladaran para que la gente pudiera disfrutarlas y estuvieran mejor protegidas, pero duraron poco tiempo”, expresó con angustia.

Desde el sábado y hasta la fecha no se informó de un avance sustancial en el paradero del tesoro ni de los autores del delito. El delegado de la región de Extremadura, José Luis Quintana, dijo a los medios españoles este miércoles que las autoridades policiales no tienen más datos, aunque se sospecha que podría haberse tratado de un robo por encargo y que tal vez las monedas ya no estén en España.