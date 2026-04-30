Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 30 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
La polémica publicación de Donald Trump: “Estrecho de Trump”
Donald Trump compartió una imagen polémica en medio de la tensión que atraviesa la situación del estrecho de Ormuz. “Estrecho de Trump”, se lee en el dibujo compartido en Truth Social por el presidente de Estados Unidos que muestra un mapa del paso marítimo bautizado pero señalado con ese nombre.
Un asesor de Netanyahu señaló que Hezbollah viola el alto el fuego y que Israel responde "con mucha fuerza"
Ophir Falk, asesor de política exterior del primer ministro de Israel -Benjamin Netanyahu-, culpó a Hezbollah por la reanudación de los combates y sostuvo, en diálogo con CNN, que sucedió porque el grupo violó repetidamente el alto el fuego.
“Hezbollah está violando el alto el fuego. Eso no es sorprendente, y estamos respondiendo con mucha fuerza”, afirmó Falk. Y agregó: “Ellos atacan a civiles y nosotros atacamos a terroristas de Hezbollah. Esa es la principal diferencia”.
Por qué EE.UU. no quiere aceptar la oferta de Irán para terminar con la guerra, según un experto internacional
A dos meses de que haya comenzado el conflicto en Medio Oriente,Donald Trump publicó en su cuenta oficial de Truth Social una amenaza directa, con el fin de “espabilar” al régimen iraní, para llegar a alguna negociación. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto explicó enLN+, las declaraciones del mandatario.
“Esta visión de como si no estuviese pasando nada, cuánto tiempo se puede fingir demencia, cuánto tiempo se puede vivir en este limbo, cuando estamos ya en dos meses y un día de esta guerra”. subrayó Repetto.
“Ayer un militar iraní les cuento decía que la guerra no terminó, que se están preparando y viendo todos los objetivos. El tema es que a nivel militar, evidentemente a ninguna de las dos partes les conviene seguir combatiendo y están viendo de qué forma seguir el conflicto”, sumó.
Asimismo, enfatizó: “Es esta realidad paralela dentro de lo que es lo dramático de un conflicto”.
En cuanto al contexto en el cual se enmarcan estas amenazas, el analista internacional remarcó: “Ayer el presidente en medio de la gala con el rey de Gran Bretaña, con el discurso del Congreso, que pone de manifiesto los valores de la amistad entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, con un discurso, justamente donde un rey marca la importancia de la democracia y los frenos y contrapesos”.
Quién es Alexei Mordashov, el magnate que logró atravesar el estrecho de Ormuz en superyate de lujo
La reciente travesía a través del estrecho de Ormuz del superyate Nord, propiedad del magnate ruso Alexei Mordashov y valorado en 500 millones de dólares, ilustra su capacidad para navegar entre los bloqueos que afectan al resto del mundo. Pero suscitó, además, un interés renovado sobre la figura de un oligarca cercano a Putin, quien contó con la aceptación de Irán y Estados Unidos para lograr la maniobra, en momentos en que el estratégico paso se encuentra prácticamente cerrado.
Mordashov se encuentra en la cúspide de la pirámide de la riqueza en la Rusia contemporánea. Con una fortuna que asciende a 36.900 millones de dólares, el magnate lidera hoy la lista de ciudadanos rusos más acaudalados, según consignó la revista Forbes.
Pese a ostentar un perfil de “hombre de acero”, Mordashov es un ejecutivo de formación internacional que posee un MBA de la Universidad de Northumbria, del Reino Unido, y una maestría en ingeniería por el Instituto de Economía de Leningrado.
El ascenso de este industrial tuvo lugar en Cherepovets, una fría urbe metalúrgica al norte de Moscú. Hijo de obreros acereros, escaló posiciones en la siderúrgica Severstal hasta alcanzar la dirección financiera a una edad inusualmente temprana.
Forbes relata un episodio clave en su biografía: cuando el antiguo director de la planta le encargó a Mordashov la adquisición de acciones para evitar que el control cayera en manos de agentes externos, el joven ejecutivo retuvo la mayoría de los títulos. Esta determinación implacable le valió el apodo de “El Tanque”, una etiqueta que define su estilo de gestión tanto en la prosperidad como en la crisis.
La columna vertebral de su imperio es, sin duda, Severstal, una empresa que no solo destaca como la mayor productora de acero y minería de Rusia, sino que también desempeña un rol crítico en la estructura de defensa del Estado.
UE informó que el costo energético de la guerra es de "500 millones de euros al día"
Ursula von der Leyen advirtió que el costo del estallido energético provocado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz corre el riesgo de dejar profundas cicatrices en la economía del continente “durante meses, si no años”.
En Estrasburgo, poco antes de la presentación del nuevo marco de ayudas estatales, la presidenta expuso a los eurodiputados las cifras de una “dura realidad”. En tan solo dos meses, el gasto de la UE en importaciones de combustibles fósiles aumentó en más de 27.000 millones de euros, lo que hace aún más urgente “acelerar las energías renovables” y “cortar la dependencia”.
El portaaviones Gerald Ford regresa a EEUU
El portaaviones USS Gerald Ford abandonará Medio Oriente e iniciará su viaje de regreso a Estados Unidos en los próximos días, según informó el Washington Post, citando fuentes.
Este portaaviones es uno de los tres que actualmente se encuentran en Medio Oriente, junto con el USS George H. W. Bush y el USS Abraham Lincoln.
Trump afirma que las negociaciones para terminar con la guerra con Irán se están realizando "por teléfono"
El presidente norteamericano declaró este miércoles que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán se están llevando a cabo “telefónicamente”.
“Estamos dialogando con ellos, y ya no vamos a hacer vuelos de 18 horas cada vez que queramos ver un documento”, dijo el mandatario en declaraciones desde el Despacho Oval.
“Lo estamos haciendo por teléfono, y es muy cómodo. Yo llamo, o le pido a mi equipo que llame, y la respuesta llega en 15 minutos. Siempre prefiero las reuniones cara a cara, ya sabes, las considero mejores”, continuó.
Y concluyó: “Pero cuando tienes que volar 18 horas cada vez que quieres tener una reunión, y sabes de qué se trata, y sabes que te van a dar un documento que no te gusta antes incluso de partir, es ridículo, y han avanzado mucho”.
El ministro de petróleo iraní insta a ahorrar energía
El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, instó a la población a reducir el consumo, calificando la “conservación y el ahorro” como un principio general “y un deber religioso”, al tiempo que restaba importancia al impacto del bloqueo naval estadounidense.
“El enemigo no logrará nada mediante un bloqueo naval a Irán”, declaró Paknejad, según informaron el miércoles los medios oficiales iraníes. Asimismo, afirmó que no había “ninguna preocupación” sobre el suministro y la distribución constantes de combustible, y añadió que el personal de la industria petrolera está trabajando las 24 horas del día para evitar cualquier interrupción en los servicios.
“Durante la guerra vimos que muchos países recurrieron a la gestión y reducción del consumo debido a la escasez de combustible”.
Las oficinas gubernamentales de todo Irán recibieron instrucciones de reducir el consumo de electricidad hasta en un 70% después de la 1 de la tarde, mientras que se alienta a los hogares a reducir su consumo con incentivos como descuentos en las facturas de electricidad para aquellos que disminuyan su uso.
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