Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 30 de abril

Pese a ostentar un perfil de “hombre de acero”, Mordashov es un ejecutivo de formación internacional que posee un MBA de la Universidad de Northumbria, del Reino Unido, y una maestría en ingeniería por el Instituto de Economía de Leningrado.

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El ascenso de este industrial tuvo lugar en Cherepovets, una fría urbe metalúrgica al norte de Moscú. Hijo de obreros acereros, escaló posiciones en la siderúrgica Severstal hasta alcanzar la dirección financiera a una edad inusualmente temprana.

Forbes relata un episodio clave en su biografía: cuando el antiguo director de la planta le encargó a Mordashov la adquisición de acciones para evitar que el control cayera en manos de agentes externos, el joven ejecutivo retuvo la mayoría de los títulos. Esta determinación implacable le valió el apodo de “El Tanque”, una etiqueta que define su estilo de gestión tanto en la prosperidad como en la crisis.

La columna vertebral de su imperio es, sin duda, Severstal, una empresa que no solo destaca como la mayor productora de acero y minería de Rusia, sino que también desempeña un rol crítico en la estructura de defensa del Estado.