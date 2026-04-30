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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 30 de abril

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente Donald Trump gesticula en un evento en el que se discutió sobre la eliminación de impuestos a las propinas, el jueves 16 de abril de 2026, en Las Vegas (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump gesticula en un evento en el que se discutió sobre la eliminación de impuestos a las propinas, el jueves 16 de abril de 2026, en Las Vegas (Foto AP/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

La polémica publicación de Donald Trump: “Estrecho de Trump”

Donald Trump compartió una imagen polémica en medio de la tensión que atraviesa la situación del estrecho de Ormuz. “Estrecho de Trump”, se lee en el dibujo compartido en Truth Social por el presidente de Estados Unidos que muestra un mapa del paso marítimo bautizado pero señalado con ese nombre.

Estrecho de Trump, el nombre con el que se señala al estrecho de Ormuz en la polémica imagen compartida en Truth Social por Donald Trump
Estrecho de Trump, el nombre con el que se señala al estrecho de Ormuz en la polémica imagen compartida en Truth Social por Donald TrumpTruth Social Donald Trump

Un asesor de Netanyahu señaló que Hezbollah viola el alto el fuego y que Israel responde "con mucha fuerza"

Ophir Falk, asesor de política exterior del primer ministro de Israel -Benjamin Netanyahu-, culpó a Hezbollah por la reanudación de los combates y sostuvo, en diálogo con CNN, que sucedió porque el grupo violó repetidamente el alto el fuego.

“Hezbollah está violando el alto el fuego. Eso no es sorprendente, y estamos respondiendo con mucha fuerza”, afirmó Falk. Y agregó: “Ellos atacan a civiles y nosotros atacamos a terroristas de Hezbollah. Esa es la principal diferencia”.

Por qué EE.UU. no quiere aceptar la oferta de Irán para terminar con la guerra, según un experto internacional

A dos meses de que haya comenzado el conflicto en Medio Oriente,Donald Trump publicó en su cuenta oficial de Truth Social una amenaza directa, con el fin de “espabilar” al régimen iraní, para llegar a alguna negociación. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto explicó enLN+, las declaraciones del mandatario.

“Esta visión de como si no estuviese pasando nada, cuánto tiempo se puede fingir demencia, cuánto tiempo se puede vivir en este limbo, cuando estamos ya en dos meses y un día de esta guerra”. subrayó Repetto.

Andres Repetto en LN+

Quién es Alexei Mordashov, el magnate que logró atravesar el estrecho de Ormuz en superyate de lujo

La reciente travesía a través del estrecho de Ormuz del superyate Nord, propiedad del magnate ruso Alexei Mordashov y valorado en 500 millones de dólares, ilustra su capacidad para navegar entre los bloqueos que afectan al resto del mundo. Pero suscitó, además, un interés renovado sobre la figura de un oligarca cercano a Putin, quien contó con la aceptación de Irán y Estados Unidos para lograr la maniobra, en momentos en que el estratégico paso se encuentra prácticamente cerrado.

Mordashov se encuentra en la cúspide de la pirámide de la riqueza en la Rusia contemporánea. Con una fortuna que asciende a 36.900 millones de dólares, el magnate lidera hoy la lista de ciudadanos rusos más acaudalados, según consignó la revista Forbes.

UE informó que el costo energético de la guerra es de "500 millones de euros al día"

Ursula von der Leyen advirtió que el costo del estallido energético provocado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz corre el riesgo de dejar profundas cicatrices en la economía del continente “durante meses, si no años”.

En Estrasburgo, poco antes de la presentación del nuevo marco de ayudas estatales, la presidenta expuso a los eurodiputados las cifras de una “dura realidad”. En tan solo dos meses, el gasto de la UE en importaciones de combustibles fósiles aumentó en más de 27.000 millones de euros, lo que hace aún más urgente “acelerar las energías renovables” y “cortar la dependencia”.

El portaaviones Gerald Ford regresa a EEUU

El portaaviones USS Gerald Ford abandonará Medio Oriente e iniciará su viaje de regreso a Estados Unidos en los próximos días, según informó el Washington Post, citando fuentes.

El USS Gerald R. Ford es uno de los tres portaaviones que actualmente se encuentran en Medio Oriente
El USS Gerald R. Ford es uno de los tres portaaviones que actualmente se encuentran en Medio OrienteTom Dubravec - AP

Este portaaviones es uno de los tres que actualmente se encuentran en Medio Oriente, junto con el USS George H. W. Bush y el USS Abraham Lincoln.

Trump afirma que las negociaciones para terminar con la guerra con Irán se están realizando "por teléfono"

El presidente norteamericano declaró este miércoles que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán se están llevando a cabo “telefónicamente”.

“Estamos dialogando con ellos, y ya no vamos a hacer vuelos de 18 horas cada vez que queramos ver un documento”, dijo el mandatario en declaraciones desde el Despacho Oval.

Trump afirmó que ya no enviará a una delegación a Pakistán por las negociaciones para terminar con la guerra con Irán
Trump afirmó que ya no enviará a una delegación a Pakistán por las negociaciones para terminar con la guerra con Irán Alex Brandon - AP

El ministro de petróleo iraní insta a ahorrar energía

El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, instó a la población a reducir el consumo, calificando la “conservación y el ahorro” como un principio general “y un deber religioso”, al tiempo que restaba importancia al impacto del bloqueo naval estadounidense.

“El enemigo no logrará nada mediante un bloqueo naval a Irán”, declaró Paknejad, según informaron el miércoles los medios oficiales iraníes. Asimismo, afirmó que no había “ninguna preocupación” sobre el suministro y la distribución constantes de combustible, y añadió que el personal de la industria petrolera está trabajando las 24 horas del día para evitar cualquier interrupción en los servicios.

ARCHIVO - Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati/Archivo)
ARCHIVO - Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati/Archivo)Asghar Besharati - AP
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