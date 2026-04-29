La irónica respuesta del rey Carlos III a Donald Trump: “Sin nosotros estarían hablando francés”

Este martes se realizó en la Casa Blanca una cena en conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos del dominio del Reino Unido. Entre cócteles, saludos y agasajos, el rey británico Carlos III brindó un discurso en el que respondió a una broma previa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés”, apuntó el representante de la corona británica, lo que despertó risas y aplausos en el salón de eventos de la casa de gobierno en Washington.

La devolución de gentilezas de Carlos III

Las palabras de Carlos III se interpretaron como la respuesta al discurso que Donald Trump brindó en el Foro Económico Mundial de Davos a comienzos de 2026. En aquella disertación, el mandatario norteamericano dijo: “Sin nosotros, ahora mismo, todos ustedes hablarían alemán y quizás un poco de japonés”.

Por otro lado, en esa misma intervención en Davos, Trump lanzó críticas contra Europa y tildó de “desagradecido” a Dinamarca por negarle el control de Groenlandia y sostuvo que el país tiene una deuda con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el rey Carlos III Alex Brandon - AP

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puede verse cómo, después de sus palabras, el rey Carlos III busca con la mirada a Trump, a quien se lo ve sentado en frente suyo. La primera reacción del presidente norteamericano fue sonreír y mirar por sobre su espalda.

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos data de varios siglos atrás. Durante el conflicto bélico conocido como la “Guerra de los siete años”, que se extendió entre 1756 y 1763, Inglaterra evitó que Francia colonizara lo que hoy es Estados Unidos, principalmente a través de su superioridad naval y una mayor población de colonos.

El salón este de la Casa Blanca se vistió de gala para la cena de conmemoración por la independencia de Estados Unidos HENRY NICHOLLS - AFP

Ya en el siglo XX, Estados Unidos derrotó a las fuerzas nazis en el decisivo Desembarco de Normandía en junio de 1944, logrando una victoria decisiva por sobre el ejército alemán que le permitió a Europa recuperarse del asedio de los hombres comandados por Adolf Hitler.

Una reunión en medio de tensiones

El cónclave bilateral entre el rey Carlos III y Trump tuvo su razón de ser en limar asperezas en un momento de alta tensión entre dos aliados; un esperado discurso ante el Congreso norteamericano en el que destacó la historia compartida de Estados Unidos y el Reino Unido y llamó a la reconciliación, y un cierre con una cena de Estado.

En el segundo día de su gira, con una agenda de fuerte contenido político, el representante de la corona británica, acompañado por la reina Camilla, reconoció este martes las “diferencias” y “desacuerdos” entre el Reino Unido y Estados Unidos, pero hizo hincapié en el compromiso compartido de ambos países y calificó el vínculo bilateral como “insustituible e inquebrantable”.

Más allá de decir presente en la Casa Blanca, su presentación en el Capitolio fue uno de los momentos centrales de su visita de Estado, que atrajo la atención internacional ante las profundas divergencias entre Trump y el primer ministro Keir Starmer por el rol británico y de la OTAN en la guerra en Medio Oriente, entre otros ejes conflictivos.

PRESIDENT TRUMP: The American patriots who pledged their lives to independence in 1776 were the heirs to this majestic inheritance, their veins ran with Anglo-Saxon courage.



Their hearts beat with an English faith in standing firm for what is right, good, and true. pic.twitter.com/1gr1NjSDVk — Department of State (@StateDept) April 28, 2026

La de este martes fue la segunda vez que un monarca británico se presenta en ese escenario después de que su madre, la reina Isabel II, hablara ante ambas cámaras en 1991.

“El mismo principio sobre el que se fundó su Congreso constituyó, por un lado, un desacuerdo fundamental entre nosotros y, por el otro, un valor democrático compartido que ustedes heredaron de nosotros. La nuestra es una asociación nacida de la disputa, pero no por ello menos sólida”, indicó Carlos III, en el evento central de su visita de Estado, la de mayor perfil en su reinado.