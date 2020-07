"Miren mi cara, estoy bien": cómo anunció Bolsonaro que está contagiado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su charla con los periodistas, en Brasilia Crédito: captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 12:50

SAN PABLO.- Se sacó el barbijo, miró a las cámaras y dijo: "Mi ren mi cara estoy bien, estoy bien" . Así finalizó el anuncio que hizo el presidente brasileño Jair Bolsonaro para confirmar hoy al mediodía que había dado positivo al coronavirus .

Fiel a su estilo, el presidente bromeó sobre la situación. " Este virus es como la lluvia. Va a alcanzar a algunos y otros no ", dijo Bolsonaro a canales de televisión en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

"Estoy bien, normal. Incluso quiero dar un paseo por aquí , pero no puedo debido a recomendaciones médicas'', afirmó Bolsonaro, que insistió en mostrarse poco preocupado por la pandemia del covid-19, como lo viene haciendo desde marzo pasado.

"Algunos tienen que tener más cuidado con este fenómeno, por así decirlo. Sucede", continuó el mandatario.

"Confieso que pensé que ya lo tenía, teniendo en cuenta mi actividad tan dinámica con la gente. No eludo mi responsabilidad ni me alejo de la gente. Me gusta estar entre la gente", subrayó. También agradeció a los que habían rezado por él.

El mandatario, de 65 años, había optado por realizarse el tercer test para comprobar si había contraído el virus tras presentar fiebre y dolores en todo el cuerpo.

Además, se ha realizado una placa de tórax que ha mostrado que el pulmón está "limpio" y ha asegurado que se encuentra "perfectamente bien", tras haber tenido hasta 38 grados de fiebre, que posteriormente remitió durante la noche.

Agencias AFP, Reuters y AP