El Departamento de Justicia cita a declarar a periodistas de The New York Times que reportaron sobre el nuevo Air Force One

WASHINGTON.– El nuevo Air Force One, presentado por Donald Trump como un símbolo de modernización de la presidencia estadounidense, se convirtió en otro foco de controversia con la revelación este sábado de que el Departamento de Justicia envió citaciones a periodistas del The New York Times por sus recientes reportes sobre la nave.

Las citaciones por las notas referidas a las preocupaciones de seguridad en torno al avión que donó Qatar marcan una fuerte escalada en la campaña de Trump contra los medios que ha suscitado condenas por erosionar una libertad fundamental de la democracia estadounidense.

El nuevo avión fue un regalo del aliado de Estados Unidos y en el cual el gobierno gastó 400 millones de dólares para modernizarlo y actualizarlo. Entró en servicio la semana pasada, pero Trump usó un avión Air Force One de modelo más antiguo para salir de la cumbre de la OTAN en Turquía y más tarde hizo referencia a amenazas iraníes en su contra.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One (Archivo) Alex Brandon - AP

The New York Times indicó que las citaciones pretenden obligar a los periodistas a testificar ante un jurado federal investigador en Manhattan la próxima semana, y añadió que agentes federales entregaron algunas citaciones a los periodistas en sus domicilios.

Las citaciones se emitieron después que el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios del Departamento de Justicia se reunieran en la Casa Blanca el viernes para discutir el tema, según una persona familiarizada con las discusiones que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto y lo hizo bajo condición de anonimato.

Se trata de la segunda controversia que despierta el nuevo avión, luego de la polémica inicial por el hecho de haber aceptado un avión como regalo de Qatar. Aunque ya entonces, además de las obvias cuestiones éticas, se habían subrayado inquietudes de seguridad.

El diario reveló que entre los periodistas del Times que recibieron citaciones estaban Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt.

“La presencia de agentes federales en la puerta de reporteros de noticias debería escandalizar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que ésta protege”, declaró David McCraw, abogado del Times, en un comunicado.

Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, dijo que la “guerra contra la prensa” de Trump “está buscando otra víctima”.

El Departamento de Justicia señaló que “para que quede claro, los reporteros no son los objetivos, quienes filtran información clasificada lo son”.

Donald Trump da un discurso con el nuevo avión qatarí de fondo (Archivo) ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente voló en el nuevo Air Force One a Turquía durante la visita de esta semana. Pero salió el miércoles en uno de los aviones Air Force One de modelo más antiguo rumbo a Mildenhall, una base de la Real Fuerza Aérea en Suffolk, Inglaterra.

El avión más nuevo también voló a Mildenhall. Luego Trump se cambió a ese avión para el vuelo de regreso a la Base Conjunta Andrews.

Funciones avanzadas de seguridad

El cambio abrupto de avión se produjo al tiempo que se había derrumbado un frágil alto el fuego con Irán, con Estados Unidos lanzando ataques aéreos contra Irán y Teherán atacando a tres Estados árabes del Golfo.

Irán y Turquía comparten frontera, lo que avivó la especulación de que el avión regalado por Qatar carecía de ciertos sistemas sofisticados de seguridad y contramedidas.

El periódico, citando fuentes anónimas, reportó que el cambio se produjo a instancias del Servicio Secreto y que el avión más nuevo carecía de algunas de las funciones avanzadas de seguridad con que cuenta el aparato más antiguo, incluidas capacidades antimisiles.

Durante el vuelo, Trump negó a los reporteros que lo acompañaban que las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán fueran un factor para volar dos aviones de regreso.

Aun así, cuando se le preguntó si tenía conocimiento de amenazas creíbles de Irán contra el Air Force One, Trump respondió: “Yo tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista”.

US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon arrival at Joint Base Andrews, Maryland on July 9, 2026. Trump is returning from the NATO Summit in Turkey. (Photo by SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Los periodistas presentes en el Air Force One recibieron además la consigna, normalmente reservada a las zonas de guerra, de mantener las persianas de las ventanillas bajadas.

En su comunicado, el Departamento de Justicia subrayó que “no vamos a ignorar la ley y dejar de investigar a las personas que trabajan en el gobierno federal y creen que está bien filtrar información clasificada que afecta la seguridad nacional”.

Emitir citaciones judiciales representa una escalada importante en el esfuerzo del presidente republicano por amenazar a organizaciones informativas independientes, aprovechando el poder del gobierno federal en su contra. También forma parte de un patrón sistemático de Trump para intentar socavar la libertad de prensa con el fin de protegerse de una cobertura negativa.

A principios de este año, el Departamento de Justicia emitió citaciones para obligar a reporteros de The Washington Post y The Wall Street Journal a rendir testimonio. En ambos casos, el Departamento retiró posteriormente las citaciones.

Las campañas de Trump contra la prensa han tenido al The New York Times entre sus blancos Mark Lennihan - AP

En enero, agentes del FBI registraron el domicilio de la reportera de The Washington Post Hannah Natanson, quien ha estado cubriendo la transformación del gobierno federal por parte de Trump, como parte de una investigación por filtraciones sobre un contratista del Pentágono acusado de llevarse a casa información clasificada.

Durante su primer mandato, Trump sugirió que la prensa constituye un “enemigo” del pueblo estadounidense. Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, ha emprendido contra los medios una campaña agresiva sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.

En abril de 2025, la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi rescindió una política del gobierno demócrata del presidente Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante pesquisas por filtraciones, una práctica denunciada desde hace tiempo por organizaciones informativas y grupos de libertad de prensa.

Hacerlo de nuevo dio a los fiscales la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.

Agencias AP y AFP