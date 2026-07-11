Infantino, el poderoso dirigente aliado de Trump que despertó viejos rencores en Europa y disfruta del éxito de su Mundial

KANSAS CITY (enviado especial).- Hijo de padre calabrés y madre lombarda, Giovanni Vincenzo Infantino se transformó sin patear una pelota en uno de los hombres más importantes del fútbol mundial. Mientras la atención del planeta estará puesta por una semana más en la definición de la Copa del Mundo 2026, refuerza su alianza con Donald Trump, enfrenta escándalos y asienta su poder sobre el éxito del torneo que pergeñó desde hace una década. Y va por más.

De Boston a Los Ángeles y de Vancouver a Miami. Desde Guadalajara hasta Toronto. Seguir a Infantino por este Mundial se transformó en un verdadero desafío. El presidente de la FIFA se había propuesto asistir a cerca de dos partidos diarios, en la copa más grande de la historia. Aunque no pudo cumplir su objetivo inicial, apareció en al menos un partido por día. A bordo de un jet privado Gulfstream G650ER que le puso a disposición Qatar Airways, uno de los patrocinadores, el dirigente se mueve como el presidente de un país ante los ojos del mundo que lo mira por televisión.

Claudio “Chiqui” Tapia y Gianni Infantino presentes en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, Estados Unidos, el 16 de junio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El New Weather Institute catalogó este Mundial como “el evento más contaminante de la historia”, estimando que generará alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono. Los viajes en avión de las delegaciones son responsables de aproximadamente 7,7 millones de toneladas, más de cuatro veces el promedio de las Copas del Mundo celebradas entre 2010 y 2022. Infantino cubre su cuota.

Avión utilizado por Gianni Infantino en el Mundial 2026, según el diario mexicano El CEO.

El nuevo rostro

Calvo, de sonrisa blanca y fuerte carisma, Infantino se transformó en el rostro afable de una federación salpicada durante décadas por hechos de corrupción y poca transparencia en la cesión de derechos y contratos. Sucedió a dos dirigentes que manejaron el negocio por casi cuarenta años: el brasileño Joao Havelgane y el suizo Joseph Blatter. Lleva una década en el cargo y tiene mandato hasta 2031.

Preside ceremonias y congresos, presenta los sorteos, se reúne con reyes y jefes de Gobierno, y se fotografía con los hinchas. LA NACION presenció su llegada al estadio de Kansas City para el partido de la primera fecha entre Argentina y Argelia. En el mismo recinto donde este sábado la selección buscará el pase a las semifinales, bajó de su camioneta, tiró besos, saludó y deseó suerte a los cientos de argentinos que lo saludaban. “Un abrazo para todos”, dijo en castellano perfecto.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Infantino nació en el cantón de suizo del Valais y vive en Zúrich gran parte del año. Se recibió de abogado en Alemania y empezó a trabajar en el Centro Internacional de Estudios Deportivos. Desde ahí pegó el salto a la poderosa UEFA, donde rápidamente empezó a escalar posiciones.

Los periodistas que cubren por estos días a la selección suiza, que enfrentará a Argentina en los cuartos de final, cuentan que más allá de su lugar de nacimiento, no es una persona muy querida en Suiza. Y que poco le importará influir en el resultado del partido entre su selección y el equipo de Messi.

Cuando llegó al poder en 2016, lo hizo con la idea de barrer con la imagen de corrupción que había alcanzado a la cúpula que encabezó el suizo Blatter, junto a un argentino. Julio Grondona, el poderoso tesorero de la FIFA que manejaba las finanzas sin decir ni yes, murió en 2014 poco antes de las redadas del FBI en las que cayeron altos directivos en un congreso en Zúrich, en el marco del caso conocido como FIFA Gate.

De Putin a Trump

Desde entonces, Infantino tejió alianzas con la política. Lo hizo con Vladimir Putin y con los qataríes, pese a los mantos de sospechas que habían recaído sobre sus antecesores cuando les dieron la sede a Rusia y Qatar en 2011. Mientras se codeaba con el líder ruso en el Kremlin, presidió en 2018 el congreso de la FIFA que definió que el torneo vuelva a jugarse en los Estados Unidos, esta vez junto a México y Canadá.

ARCHIVO - El príncipe saudí Mohammed bin Salman (izquierda), el presidente de la FIFA Gianni Infantino (centro) y el presidente ruso Vladimir Putin observan el partido inaugural de la Copa Mundial entre Rusia y Arabia Saudí, el 14 de junio de 2018. (AP Foto/Hassan Ammar) Hassan Ammar - AP

Trump cumplía su primer mandato y ahí comenzó a forjarse una alianza que quedó en evidencia en este Mundial, curiosamente, a partir de una tarjeta roja a la figura de la selección local. Trump llamó en pleno torneo a Infantino y el Comité de Disciplina suspendió la sanción al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun. El escándalo que provocó esa situación casi sin precedentes sacó a la superficie los viejos rencores en Europa contra el titular de la FIFA. La UEFA, su antigua casa, expresó su “incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Laura McAllister, vicepresidenta de la federación europea, fue incluso más allá al declarar por estos días a BBC Radio: “Creo que, en el período previo a este Mundial, era comprensible que Infantino necesitara asegurarse que Trump estuviera de acuerdo con este enorme torneo que, en la práctica, financia todo lo que hace la FIFA”.

“Pero creo que la situación se descontroló y quedó atrapado en ese vórtice de su relación con Trump, lo que significaba que lo que sucedió era prácticamente inevitable”, agregó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos, celebrado en el Estadio Houston, en Houston, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (Xinhua/Li Ming) (rtg) (vf) Li Ming - XinHua

Esta semana, 72 eurodiputados pidieron a los presidentes de las federaciones de fútbol de la UE que investiguen el proceso que derivó en la definición del caso Balogun. El mes pasado, unos 50 eurodiputados reclamaron a la FIFA por el inédito Premio de la Paz que Infantino le entregó a Trump en diciembre de 2025, alegando “incumplimientos reiterados” del deber de neutralidad política.

En varios idiomas

También abogado políglota (puede pasar del inglés al español, del francés al italiano y del alemán al árabe con total naturalidad, según su interlocutor), maneja una corporación multinacional que figura en su estatuto como una organización civil sin fines de lucro. Para esta Copa del Mundo repartirá solo en premios 871 millones de dólares a las selecciones participantes. Argentina se asegura al menos unos 30 millones si pasa a semifinales. El campeón se llevará 50 millones de dólares.

Desde la federación suiza Infantino fue escalando posiciones en la UEFA hasta llegar a secretario general. Cuando viajaba por el mundo para conseguir los votos para manejar el fútbol mundial empezó a despegarse como candidato europeo. Algo que en su antigua federación todavía no le perdonan.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la conferencia de prensa de apertura del Mundial 2026, en la Ciudad de México Eduardo Verdugo - AP

En Europa promovió que los campeonatos continentales tengan más participantes. No sorprendió entonces que desde que llegó a la FIFA buscara aumentar los equipos de 32 a 48. Ni que otorgara por primera vez la sede a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Y fue más allá. Para la edición de 2030, la FIFA le otorgó la organización a España, Portugal y Marruecos. Y para cumplir con el centenario del primer Mundial, celebrado en Montevideo, Argentina, Paraguay y Uruguay también serán co- anfitriones. Será el Mundial de las seis sedes y los tres continentes. Si los participantes pasarán de 48 a 64, por ahora solo está en su cabeza.

También se rumorea que Estados Unidos quiere volver a organizar el torneo en 2038, después de Arabia Saudita que tiene asegurada su sede de 2034.

Éxito del Mundial

Entre escándalos y críticas, Infantino sigue adelante con el Mundial que pensó y que Trump le ayudó a financiar. Esta semana la FIFA publicó las cifras de la Copa del Mundo más exitosa de la historia, cuando solo falta disputarse el último tramo de los cuartos de final, semifinales y final. Por los estadios abarrotados ya pasaron más de 6,25 millones de espectadores, lo que estableció una asistencia promedio de 65.000 por partido.

Jugadores de Argentina festejan al término del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Egipto, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi) (ah) (vf) Huang Zongzhi - XinHua

Hasta los octavos de final se marcaron un total de 280 goles en los 96 partidos, con una media de 2.92 goles por encuentro. Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 21 tantos, seguido de Kylian Mbappé, con 20.

La victoria de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense hasta la fecha, con una audiencia combinada récord de 36,2 millones de espectadores entre FOX y Telemundo.

Hinchas noruegos hacen la tradicional "remada" vikinga en el centro de Oslo, la capital del país, tras el 3-2 ante Senegal en el Mundial de fútbol Amanda Pedersen Giske - NTB DPA

Se registraron 30.000 millones de impresiones, 1700 millones de interacciones y 14.500 millones de visualizaciones de video en las plataformas TikTok y YouTube, lo que elevó el número total de visualizaciones de video a 20.000 millones. Todas estas métricas son muy superiores a Qatar 2022.